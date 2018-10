Maher Abdulaziz Mutreb er etterretningsoffiser. Han følger ofte kronprins Mohammed bin Salman på nært hold i hjemlandet og på reiser. CNN melder at han regelmessig er observert tett på kronprinsen.

Etterretningsoffiser Maher Abdulaziz Mutreb ved Saudi-Arabias konsulat 2. oktober. Foto: AP

Det amerikanske mediehuset har snakket med det CNN kaller kilder som har gode forbindelser med den tyrkiske etterforskingen av Khashoggis forsvinning.

Samme person er observert før og etter at den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi ble meldt savnet etter at han gikk inn i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober.

Statlig TV i Saudi-Arabia meldte natt til lørdag at Khashoggi døde etter et slagsmål inne i konsulatet. Det er fremdels uklart hvor liket befinner seg.

Saudi-Arabia bekrefter at journalisten Jamal Khashoggi døde etter et slagsmål inne i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul.

Sammen med kronprinsen i USA

Maher Abdulaziz Mutreb er observert flere ganger sammen med kronprins Mohammed bin Salman. Mutreb var blant annet i delegasjonen til kronprinsen da han besøkte USA i april i år.

Etterretningsoffiser Mutreb i USA som del av delegasjonen til kronprins bin Salman. Han sees i bakgrunnen som nummer to fra venstre. Foto: Steve Gonzales / AP

Bildet som er brukt øverst i denne artikkelen viser kronprinsen som snakker med personer fra hjelpeapparatet og myndighetene i Houston, som på den tiden var rammet av flom.

På samme bilde er etterretningsoffiser Maher Abdulaziz Mutreb.

Mutreb var i Istanbul 2. oktober

Overvåkingsbilder fra Istanbul viser at etterretningsoffiser Mutreb gikk inn i konsulatet 2. oktober klokken 09.55, to timer før den savnede journalisten gikk inn den samme døren.

Det skriver blant andre New York Times og nettstedet Business Insider.

Etterretningsoffiser Mutreb utenfor residensen til Saudi-Arabias konsul i Istanbul, 2. oktober. Foto: AP

Overvåkingsbilder viser den betrodde medarbeideren til kronprins Mohammed bin Salman utenfor residensen til Saudi-Arabias konsul i Istanbul klokken 16.53.

Maher Abdulaziz Mutreb er videre observert i det han sjekker ut av hotell Mövenpick i Istanbul før han igjen er på overvåkingsbilder på flyplassen klokken 17.58, alt samme dag som Khashoggi forsvant.

Mutreb til høyre i mørk dress fanget opp av et overvåkingskamera på flyplassen i Istanbul 2. oktober. Foto: AP

CNN gjør det klart at alle de fire overvåkingsbildene er bilder som det tyrkiske etterretningsapparatet har latt den regjeringsvennlige avisen Sabah få tilgang til.

Det femte bildet, av Mutreb sammen med kronprins bin Salman i USA, er imidlertid tatt av det amerikanske nyhetsbyrået Associated Press.

New York Times mener at de mange bildene av Mutreb den dagen Khashoggi forsvant, er det mest slående som kan knytte kronprinsen i Saudi- Arabia direkte til journalistens forsvinning.

Korrespondent Sidsel Wold rapporterer fra Istanbul.

Betrodd medarbeider

Mutreb har bakgrunn fra etterretningstjenesten og fra diplomatiet.

Han var for ti år siden førstesekretær ved Saudi-Arabias ambassade i London.

Ifølge CNN var han oberst i etterretningstjenesten i hjemlandet. Mutreb skal ha vært med i en elitestyrke som hadde som hovedansvar å beskytte kronprins Mohammed bin Salman.

– Han var utlånt til en eliteavdeling innen den kongelige livgarde som har ansvaret for kronprinsens personlige sikkerhet, sier en saudiarabisk kilde til CNN.

Saudi-Arabias sterke mann, kronprins Mohammed bin Salman. Kilder som CNN referer til med tilknytning til tyrkisk etterretning hevder at etterretningsoffiser Mutreb som var i Istanbul den dagen Khashoggi forsvant, står kronprinsen svært nær. Foto: Amir Levy / Reuters

Ledet «dødsskvadron»

15 saudiarabiske menn ankom Istanbul få timer før Khashoggi forsvant 2. oktober.

The Guardian skriver at Mutreb er identifisert som leder for gruppen, avisen bruker Middle East Eye som kilde på det.

Tyrkiske kilder hevder at de 15 mennene var med på å torturere og drepe Jamal Khashoggi inne på konsulatet, noe Saudi-Arabia avviser. De sier at Khashoggi døde i en slåsskamp.

Natt til fredag utvidet politiet i Tyrkia søket etter den forsvunne saudiarabiske journalisten til også å gjelde skogsområdet Belgard nord for Istanbul og byen Yalova, 90 kilometer sørøst for Istanbul. Det opplyser to anonyme kilder i det tyrkiske politiet til nyhetsbyrået Reuters.