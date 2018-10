Saudi-Arabia: Khashoggi ble drept i Istanbul

Den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi døde etter et slagsmål inne i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul.

Det viser foreløpige undersøkelser, hevder det statlige saudiarabiske fjernsynet.

– Diskusjonene mellom Jamal Khashoggi og de han møtte på konsulatet i Istanbul utviklet seg til å bli en slåsskamp, noe som førte til hans død, sier påtalemyndigheten i Saudi-Arabia ifølge nyhetsbyrået SPA.

Statlige medier rapporterer også at lederen for etterretningstjenesten i landet, Ahmad al-Assiri, skal ha fått sparken fra sin stilling. Også rådgiveren for kongefamilien i Saudi-Arabia, Saud al-Qahtani, skal ha fått sparken.

18 saudiarabiske statsborgere skal være pågrepet i forbindelse med saken.

Forsvant 2. oktober

Regimekritiske Khashoggi har vært savnet siden han gikk inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul tirsdag 2. oktober.

Anonyme tyrkiske kilder har hevdet at han ble drept og partert der og at Saudi-Arabia står bak. Saudi-Arabia har frem til nå avvist dette.