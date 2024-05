Israeler overhørte medsoldat: «Jeg ser frem til å drepe arabere»

Vendepunktet kom i 2012.

Ori Givati var to år inn i sin militærtjeneste, stasjonert nær Gaza. Han ruslet en tur blant medsoldatene mens de ventet på å gå inn i det palestinske området.

– Jeg hørte en gruppe medsoldater som var litt eldre enn meg snakke sammen. De sa: «Jeg ser frem til å drepe arabere.»

Ori husker soldaten som sa det. Akkurat den setningen fikk ham til å tenke.

– Hva er det jeg egentlig holder på med her?

Gledet seg til tjeneste

Som ung utvekslingsstudent i Costa Rica, så Ori frem til de neste tre årene. Han skulle forsvare landet sitt i Israels hær, IDF.

Ori Givati så frem til å verve seg mens han var på utveksling i Costa Rica. Foto: Privat

– Som alle andre rundt meg, var jeg ekstremt motivert og glad for at jeg visste at jeg skulle bli en del av forsvaret. Jeg hadde alltid hatt lyst til å beskytte landet mitt, vennene mine, familien min, forteller han.

32-åringen er oppvokst under den andre intifada. Terrorangrep fra de palestinske områdene var en del av hverdagen. Selvmordsbombere som sprengte busser fulle av folk i lufta, satte sine spor.

Seks ble drept og over 60 ble skadet da en selvmordsbomber angrep et busstopp i Jerusalem i april 2002. Foto: ZOOM 77 / AP

– Jeg er fortsatt redd når jeg går på bussen i dag, forteller han og beskriver det hele som et traume.

Motivasjonen var derfor sterk da han vervet seg i 2010. Han ble stridsvognfører og lærte etter hvert andre soldater å bruke våpen.

– Jeg hadde sett for meg å stå vakt. Jeg var villig til å ofre livet mitt, men alt gikk opp i røyk da jeg faktisk begynte å forstå hva jeg var med på.

Kontroll av palestinere

Han forteller at han var med på rutineoppdrag og kontroller. Enten det var på kontrollposter eller aksjoner mot palestinske hjem.

Han mener alt handlet om å kontrollere palestinerne.

NRK har forelagt kritikken fra Ori Givati den israelske hæren. I sitt svar, som du kan lese i sin helhet lengre ned i saken, hevder de at de opererer i henhold til krigens folkerett.

– IDF er fullt ut forpliktet til å respektere alle gjeldende internasjonale juridiske forpliktelser, inkludert krigens folkerett, skriver de.

Palestinske skolegutter ved en kontrollpost i Hebron i 2005. Foto: KEVIN FRAYER / AP

Det tok ikke lang tid før Ori begynte å merke at ting ikke var helt som han hadde trodd.

– Mange israelere møter sin første palestiner idet de invaderer hjemmene deres midt på natten, sier han.

Han mener at det er noe fryktelig galt med måten man snakker om – og ser på – palestinere i det israelske forsvaret.

– Når man i hæren snakker om palestinere, er det bare med det utgangspunktet at de er fienden vår. De er våre mål. Vi lærer egentlig ingenting om hvem de er, ikke noe om deres kultur, om det faktum at det er 5 millioner palestinere rundt oss. Vi lærer ikke engang at vi okkuperer områdene deres.

Følelsen av at dette var feil for ham, kom sigende.



Og så var det den episoden i 2012, da de stod klare til å gå inn i Gaza.

– Jeg kom sannsynligvis til å drepe palestinere, forteller han.

Det fikk ham til å tenke.

– Jeg er jo ikke her for å drepe noen ...

Etter flere år i det Israelske forsvaret bestemte Ori Givati seg for å fortelle om sine opplevelser. Foto: Privat

Oppgjøret

Han fullførte den obligatoriske militærtjenesten.

Men da han ble kalt tilbake som reservist til Vestbredden i 2016, rant begeret over.

– Vet du, det første oppdraget jeg fikk var å få alle palestinerne i vårt område til å føle at de ikke kunne gå med hodet hevet, forteller han oppgitt.

Han hadde sett nok til å vite med seg selv, at dette ville han ikke være taus om lenger.

Han ville fortelle verden hvordan han opplevde ting i den israelske hæren.

Å knuse stillheten

Han ble med i organisasjonen Breaking the Silence. En ikke statlig-organisasjon av israelske veteraner som har som mål å opplyse om hvordan forsvaret opererer i de palestinske områdene.

De har ifølge sin egen hjemmeside hentet inn vitnesbyrd fra over 1000 soldater. Noen ganger anonymt, andre ganger på video.

De sier de gjør det for å fortelle israelere hva som foregår i deres navn.

Organisasjonen har møtt kritikk på hjemmebane. I følge magasinet +972, går kritikken ofte ut på organisasjonen ikke er troverdig, at kildene er anonyme og dermed vanskelige å ettergå. De får også kritikk for å ikke å levere vitnesbyrdene direkte til den israelske hæren, slik at de kan få etterforske det som påstås.

På sin egen hjemmeside svarer organisasjonen på kritikken:

– Til nå har ikke ett av våre vitnesbyrd vist seg å være falske. Den strenge verifiseringsprosessen som hvert eneste av våre vitnesbyrd gjennomgår før publisering, har vist seg pålitelig gang på gang, skriver de.

Ori Givati er i dag direktør for samfunnskontakt i Breaking the silence. Foto: Breaking the Silence

– De vil ikke se seg selv i speilet

Å stå opp mot en så grunnleggende del av det israelske samfunnet som hæren, er kostbart sosialt.

– Men jeg var kommet til et sted i livet der jeg ikke lenger kunne være stille. Det føltes verre å holde disse tankene for meg selv. Prisen å betale er liten sammenliknet med hva vi lar palestinerne gjennomgå, sier Ori Givati.

Han forteller at mange israelere lukker ørene for dem som hever stemmen med kritikk.

– Hvis du ikke ser bra ut, vil du ikke se i speilet. Ikke sant. Og det vi gjør er å holde et speil opp for vårt samfunn som ikke ser bra ut.

Minst 34.000 drept i Gaza

7. oktober angrep Hamas Israel. Over 1100 israelere ble drept, blant dem rundt 300 soldater. Flere hundre ble også tatt som gisler.

Det har blitt et enormt traume for landet.

Motangrepet har vært voldsomt. Israels svar får massiv internasjonal kritikk. Over 34.000 palestinere er drept i IDFs angrep, minst 22.000 av dem kvinner og barn, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Ori understreker at Israel har rett til å forsvare seg, men mener at landet har gått altfor langt. Det har de gjort for lenge siden.

– Jeg mener at nivået av grusomheter og vold som Israel er ansvarlig for på Vestbredden og selvfølgelig Gazastripen, har vært langt over streken i mange år. Og spesielt nå.

En kvinne gråter over et drept barn i den pågående israelske aksjonen mot Gaza. Foto: Mohammed Salem / Reuters

Han er dypt kritisk til landets statsminister Benjamin Netanyahu, hans høyrenasjonalistiske regjering og hvordan de fører krigen. Han deler synspunktet til de som mener at Netanyahu holder krigen i gang for å hindre at han skal miste statsministerjobben.

Netanyahu er svært lite populær og har rundt fire prosents oppslutning blant israelske jøder.

– Hver avgjørelse han tar i denne krigen, er bare for hans egen politiske overlevelse. Han tenker ikke på sikkerheten til sine egne innbyggere, og heller ikke på den trygge fremtiden til regionen, ifølge Ori.

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Palestina 34.789 Israel 1460 Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallet for antall drepte i Palestina er tall for Gaza. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. Ifølge tall som ble publisert 3. april av israelske myndigheter, har 260 israelske soldater blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder.

– Vi er den mest humane hæren noensinne

NRK har fremlagt Givatis kritikk for det israelske forsvaret.

De svarer ikke direkte på kritikken, men skriver at de er opptatt av å begrense sivile tap i militære operasjoner.

Les hele svaret her:

Svaret fra det israelske forsvaret (IDF) Ekspander/minimer faktaboks IDF har forpliktet seg til å begrense sivile skader under operativ aktivitet. I den forbindelse anstrenger IDF seg for å beregne og vurdere mulige sivile skader i sine angrep. IDF er fullt ut forpliktet til å respektere alle gjeldende internasjonale juridiske forpliktelser, inkludert krigens folkerett. Vi gjør fortløpende vurderinger fra sak til sak når det kommer til proporsjonalitet og gevinst. Og vi tar alltid utgangspunkt i internasjonal humanitærrett, som står sentralt i alle faser av våre militære operasjoner, fra opplæring, til planlegging, til gjennomføring. For eksempel er IDFs militære advokater (som tilhører Military Advocate General Corps og ikke er underordnet sjefene de gir råd til) tilstede i alle nivåer av kommandolinjen, for å sikre at angrep overholder internasjonale juridiske forpliktelser, inkludert proporsjonalitet. IDF har etablert omfattende prosesser for å sikre overholdelsen av krigens folkerett under aktive fiendtligheter, som inkluderer blant annet implementering av en høyt regulert, flerlags prosess for å godkjenne forhåndsplanlagte angrep mot militære mål. Denne prosessen er utformet for å sikre at overordnede sjefer får all tilgjengelig informasjon og profesjonelle råd som vil sikre overholdelse av krigens folkerett. Dette inkluderer "målkort" som forenkler analysen som gjøres før hvert angrep, og tar hensyn til blant annet det forventede militære utfallet og den sannsynlige sivile skaden. Selv der omstendighetene ikke tillater en målrettingsprosess som involverer dette nivået av bevisst forhåndsplanlegging og forhåndsgodkjenning, understreker IDFs regelverk at befal og soldater fortsatt må overholde krigens folkerett. I slike tilfeller er sjefer avhengige av opplæringen de har mottatt, samt direktiver som spesifiserer hvilken type kontroller og autorisasjoner som kreves for å utføre angrep. Det bør også bemerkes at IDF har innført detaljerte regler for håndtering av "sensitive områder", dvs. gjenstander som mottar spesiell beskyttelse mot angrep under loven om væpnet konflikt, samt andre gjenstander som krever spesiell vurdering av politiske årsaker."

Talsmannen for den israelske regjeringen, David Mencer, sa nylig i et intervju med NRK at den israelske hæren ikke har noe imot palestinere. Tvert imot.

– Vi ønsker dem en god fremtid, sa han til Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.

Han roset også den israelske hæren opp i skyene:

– Vi har satt en gullstandard for hvordan vi fører krigen vår mot terroristene, og får sivile unna, sa han i intervjuet.

– Vi føler at vi er den mest humane hæren som noensinne har eksistert, sa Mencer.

TRE MÅL: Israels talsperson David Mencer held fast ved Israels tre mål i krigen. Å knuse Hamas, få tilbake gislene og å gi tryggleik til israelarane.

Håpløs situasjon

Ori Givati sier det er vanskelig å være optimistisk for tiden.

Han har likevel et håp for Breaking the Silence sitt arbeid med å snu Israeleres syn på hvordan palestinere behandles.

– Jeg synes det er veldig viktig å få sagt at jeg er her som en israeler. Jeg gjør alt dette for å skape en bedre fremtid for stedet som er mitt hjem.

Han har selv vært en del av det.

– Drepte du palestinere?

– Nei, og det er jeg så glad for. Men det gjør ikke at jeg ikke er medskyldig for hva vi har gjort og hva vi gjør som israelere. Jeg lærte opp andre i å bruke våpen. Så du vet, jeg kan være glad for egen del, men jeg synes ikke det gjør meg ikke mindre medskyldig.

Den israelske hæren omtaler seg som verdens mest moralske hær. Nå deltar den i det som blir etterforska som folkemord i Gaza.

I en tidligere versjon av saken sto det at 25.000 kvinner og barn er drept i Gaza. Ifølge palestinske helsemyndigheter er minst 22.000 kvinner og barn drept siden 7. oktober i fjor. Saken er endret etter publisering.