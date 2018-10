Fredag 28. september oppsøker den saudiarabiske journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi det saudiarabiske konsulatet i Istanbul for å få annullert sitt tidligere ekteskap, for å kunne gifte seg med sin tyrkiske forlovede Hatice Cengiz.

Han får beskjed om å komme tilbake uken etter. Samme helg får han telefon fra konsulatet som ber ham hente dokumentet tirsdag 2. oktober.

Jamal Khashoggi Ekspandér faktaboks Ble født i Medina i Saudi-Arabia i 1958. I 1982 fullførte han en bachelorgrad i bedriftsøkonomi og ledelse ved universitetet i Indiana i USA. Før Khashoggi gikk i eksil i USA i 2017, arbeidet han blant annet som sjefredaktør for den arabiske nyhetskanalen Al-Arab, og som redaktør for den saudiarabiske avisen Al Watan. Khashoggi flyktet fra hjemlandet fordi han fryktet for å bli pågrepet etter at han som skribent har vært svært kritisk mot kronprins Mohammed bin Salmans politikk. I USA har Khashoggi fortsatt å ytre seg kritisk mot Saudi-Arabia, blant annet som skribent i The Washington Post. 2. oktober 2018 gikk han inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Den 20. oktober ble det bekreftet at han ble drept der.

Samme dag lander et privatfly med ni saudiarabere på Atatürk-flyplassen i Istanbul. Flyet kommer fra hovedstaden Riyadh i Saudi-Arabia, og noen av passasjerene har diplomatpass. De sjekker inn på et hotell i nærheten av konsulatet etter å ha reservert rom for tre dager. De forlater hotellet senere samme dag.

Dukket aldri opp

Kl. 13.14 2. oktober går Khashoggi inn på konsulatet. På forhånd har han gitt sine to telefoner til kjæresten og bedt henne skaffe hjelp hvis han ikke kommer tilbake. Hun ble stående utenfor konsulatet til klokken 1 om natten, men Khashoggi dukket aldri opp.

Omtrent kl. 16, knapt tre timer etter at Khashoggi hadde gått inn i konsultatet, forlater seks biler med saudiarabiske tjenestemenn bygningen. To andre biler kjører til generalkonsulens residens 200 meter unna. De kjører videre fire timer senere. Residensens tyrkiske ansatte blir bedt om å ta seg fri.

Cirka kl. 17.15 lander enda et fly med saudiarabiske tjenestemenn i Istanbul. Flyet forlater flyplassen etter en times tid. Det mellomlander i Egypt, før det fortsetter til Riyadh.

Kl. 22.46 letter det første flyet som ankom Istanbul. Det flyr til Dubai.

Dagen etter, den 3. oktober, melder nyhetsbyrået Reuters at Jamal Khashoggi har forsvunnet. Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman uttalte i et intervju med Bloomberg 5. oktober at tyrkiske myndigheter gjerne kunne gjennomsøke landets konsulat.

Ble kalt inn på teppet

6. oktober starter tyrkiske myndigheter etterforskning av forsvinningen – dagen etter sier de at de mistenker at Khashoggi er blitt drept inne på konsulatet og at 15 saudiarabiske statsborgere ble fløyet til Tyrkia for å utføre operasjonen. Saudi-Arabia avviser anklagene.

Saudi-Arabias ambassadør blir kalt inn på teppet i tyrkisk UD to ganger, og den 8. oktober ber Tyrkia om tillatelse til å gjennomsøke konsulatet.

9. oktober blir det kjent at opptak fra konsulatets overvåkingskameraer er forsvunnet.

10. oktober trykker den regjeringsvennlige tyrkiske avisen Sabah navn og fødselsår på de 15 saudiaraberne som ankom Istanbul 2. oktober.

11. oktober skriver Washington Post at tyrkiske tjenestemenn har fortalt amerikanske tjenestemenn at de har lyd- og videoopptak som beviser at Khashoggi ble drept inne på konsulatet.

13. oktober gjentar Tyrkia anmodningen om å få tilgang til Saudi-Arabias konsulat.

Edrogan og Salman i telefonmøte

14. oktober har Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Saudi-Arabias kong Salman sin første telefonsamtale om saken. De blir enige om å etablere en felles arbeidsgruppe.

15. oktober går tyrkiske etterforskere inn i konsulatet. Der blir de i åtte timer.

16. oktober opplyser Erdogan at det ble funnet giftige substanser som var blitt «malt over» i bygningen. En ikke navngitt tyrkisk tjenestemann sier til AP at politiet har funnet «sikre beviser» for at Khashoggi ble drept i konsulatet.

Samme dag returnerer Saudi-Arabias konsul til Istanbul, Mohammed al-Otaibi, til Riyadh.

USAs utenriksminister Mike Pompeo reiser til Riyadh der han møter kong Salman, kronprins Mohammed bin Salman og utenriksminister Adel al-Jubeir i Riyadh.

17. oktober reiser Pompeo til Tyrkia, der han diskuterer saken med Erdogan og utenriksminister Mevlut Cavusoglu.

Cavusoglu betegner samtalen med Pompeo «fruktbar», men beklager at politiet fortsatt ikke har fått Saudi-Arabias tillatelse til å gå inn i residensen. Kort tid etter ankommer etterforskerne bygningen, og blir der i ni timer. Når de kommer ut igjen, bærer de med seg seg sekker og kasser med ukjent materiale.

20. oktober bekreftet Saudi-Arabia at Khashoggi Jamal Khashoggi ble drept på konsulatet i Istanbul.