BBC: Flere saudiarabiske regimekritikere har forsvunnet i utlandet

Nyhetsbildet i en rekke land er de siste ukene blitt preget av forsvinningen til den kjente saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi under et besøk på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober.

Fredag bekreftet Saudi-Arabia at han ble drept inne på konsulatet og hevdet at dette skjedde under en krangel.

Khashoggi er ikke den eneste saudiaraberen bosatt i utlandet som har forsvunnet på mystisk vis. Tre regimekritiske prinser bosatt i Europa ble borte i 2015 og 2016, ifølge den britiske kringkasteren BBC.

Det skal ikke ha vært mulig å finne sikre opplysninger om hva som har skjedd med dem siden da.

Risikerer forfølgelse

Omtrent all politisk makt i Saudi-Arabia ligger hos mannlige etterkommere etter landets grunnlegger og første konge, Abdulaziz Ibn Saud.

Men blant landets mange prinser er det noen som kommer på kant med resten av familien. De lever en svært utsatt tilværelse – i likhet med andre saudiarabere som er kritiske til landets ledere.

Å flykte til utlandet er ingen garanti mot forfølgelse, ifølge opplysninger som BBC først presenterte i en dokumentarfilm tidligere i år. Prinsene Sultan bin Turki bin Abdulaziz, Turki bin Bandar og Saud bin Saif al-Nasr var alle bosatt i Europa da de forsvant.

En fjerde prins bosatt i Düsseldorf i Tyskland, Khaled bin Farhan, er overbevist om at saudiarabiske myndigheter også er ute etter ham.

– Vi er selvsagt alle redde. Regjeringen i Riyadh viker ikke tilbake for noe, sier prins Khaled til det tyske nyhetsbyrået DPA.

– Pågrepet under besøk i Marokko

Turki bin Bandar begynte å publisere regimekritiske videoer på YouTube mens han var bosatt i Paris i 2012. Tidligere skal han i en periode ha sittet i fengsel i hjemlandet.

En gang i 2015 ble han borte, ifølge BBC. En marokkansk avis skrev at han var blitt pågrepet under et besøk i Marokko og utlevert til Saudi-Arabia.

Samme år forsvant Saud bin Saif al-Nasr. Han startet å kritisere saudiarabiske myndigheter på Twitter i 2014. Etter hvert gikk han lenger og støttet oppfordringer til statskupp i Saudi-Arabia.

Khaled bin Farhan hevder Saud bin Saif al-Nasr ble lurt om bord på et fly i Milano som brakte ham tilbake til hjemlandet.

Reaksjoner på Saudi-Arabias innrømmelse av drapet på Jamal Khashoggi Du trenger javascript for å se video.

Hevder han ble forsøkt bortført

Også Sultan bin Turki bin Abdulaziz ble angivelig lurt til å gå om bord i et fly som brakte ham til Saudi-Arabia.

Dette skal ha skjedd i Paris i 2016. Prinsen trodde han skulle fly til Kairo, hvor han planla å besøke sin far. To personer i prinsens følge, som ikke ønsker å bli navngitt, har bekreftet at flyet endte opp i Riyadh, hvor Sultan bin Turki bin Abdulaziz ble pågrepet.

I Düsseldorf hevder Khaled bin Farhan at saudiarabiske myndigheter har forsøkt å bortføre ham og. Dette skjedde angivelig bare et par uker før Jamal Khashoggi ble meldt savnet i Istanbul.

Ansatte ved Saudi-Arabias ambassade i Kairo fortalte slektninger av prinsen at han kunne få en stor sum penger hvis han reiste til Egypt og kom til ambassaden.

– Jeg visste det var en felle, sier Khaled bin Farhan til DPA. Han er overbevist om at han ville lidd samme skjebne som Jamal Khashoggi hvis han hadde godtatt tilbudet.

Det har ikke lyktes NTB å få kommentar fra den saudiarabiske ambassaden i Oslo til denne saken.