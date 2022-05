Legenda blir latterleggjord etter drapskommentar: – Kven har ikkje drepe ein irriterande kritikar?

– La han som ikkje kaldblodig har drepe og partert nokon, kaste den fyrste steinen, skriv den australske journalisten Sam Clench.

– Heilt ærleg, kven har ikkje snubla og drepe ein irriterande kritikar, og så saga han i småbitar? Nokon? Spør Israel- og Palestina-korrespondenten Noga Tarnopolsky.

– Eg lurer på om Greg Norman nokosinne har brukt ei sag for å komme seg ut av ein bunker? undrar rappar Briggs.

Dette er berre nokre av dei mange reaksjonane som strøymer inn etter pressekonferansen med superligasjef Greg Norman onsdag.

Den tidlegare verdseinaren er direktør for den omstridde nye golfligaen som er finansiert av Saudi-Arabia, og under pressemøtet denne veka nytta fleire journalistar moglegheita til å stille kritiske spørsmål til Norman.

– Alle har gjort feil

Ifølgje The Times vart han utfordra på Saudi-Arabias sportsvasking, dei manglande menneskerettane til regimet, drapet på journalisten Jamal Khashoggi, og avrettinga av 81 menn så seint som i mars i år.

Særleg svaret på spørsmål om Khashoggi-drapet vekkjer oppsikt.

– Alle har gjort feil, og ein vil berre lære av feila sine og korleis ein kan gjere det godt igjen, responderte Norman, ifølgje The Times, og det er denne uttalen som no får journalistar og golfsupporterar over heile verda til å heve augebryna.

– Overraskande kommentar, er The Times' sportssjef Martyn Zieglers analyse.

– Han burde jo berre vere ærleg på at det er pengane som rår, for han har jo ikkje nokon gode svar på desse tinga, seier Eurosports golfekspert Per Haugsrud til NRK.

Jamal Khashoggi var ein saudiarabisk statsborgar og regimekritikar som budde i eksil i USA. Han vart drepen og partert da han oppsøkte Saudi-Arabias konsulat i Istanbul for å hente papir han trong for å gifte seg.

På spørsmål om den nemnde masseavrettinga i mars, svarte Norman følgjande:

– Eg fekk mange meldingar om det, men for å vere ærleg, så ser eg framover. Eg ser ikkje tilbake. Eg ser ikkje på politikken. Eg berre høyrde om det og gjekk vidare.

Forsvarar landet

Australske Normans nye superliga møter mykje motstand, nettopp på grunn av korleis han er finansiert. Sjølv tok han onsdag til orde for at folk skal få opp auga for dei positive sidene ved Saudi-Arabia:

– Heile denne greia om Saudi-Arabia og Khashoggi og menneskerettar: Snakk om det. Men snakk også om det gode landet gjer for å endre kulturen sin. Dei kan ikkje vere stolte av fortida si – det er mange land i denne verda som har eit kors å bere også – men dei passar på den yngre generasjonen, sa direktøren.

Golfekspert Haugsrud meiner at australiaren heller burde vore ærleg på kva som er motivasjonen for denne nye touren – nemleg pengar.

– Lee Westwood har i det miste vore ærleg og sagt at han vil delta der på grunn av pengane. Han er over toppen, må kjempe for fornya spelerettar på PGA-touren, og nokon tilbyr han absurde summar for å spele i denne superligaen. Viss eg skal vere heilt ærleg, så hadde eg kanskje gjort det same sjølv. Berre lukka auga og øra, erkjenner Haugsrud.

SUPERSTJERNER: Sergio Garcia og Lee Westwood har begge uttalt at dei ønskjer å spele på den nye touren. Foto: Tim Nwachukwu / AFP

Første turnering er 9. juni utanfor London, og det er førebels uklart kven av dei store stjernene som kjem til å delta.

PGA-touren opplyste tidlegare i veka at spelarar som vel å delta i den kontroversielle superligaen, mistar spelarrettane sine på PGA-touren, men det er kjende at nemnde Westwood og spanske Sergio Garcia er blant profilane som