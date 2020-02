Meteorolog: Sandstormer vil skje igjen

– Det skjer rundt 20 ganger i året, forteller Gislefoss.

I ettermiddag setter SAS og Norwegian opp ekstra fly for å hente nordmenn hjem fra Kanariøyene. De har sittet værfaste på grunn av kraftig sandstorm.

IKKE UVANLIG: Statsmeteorolog, Kristian Gislefoss, sier at dette skjer rundt 20 ganger i året. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

– Det som kanskje er uvanlig er at det har vært veldig kraftig vind og ekstra mye støv i luften, som førte til at sikten ble dårlig. Det er absolutt ikke lurt å være utendørs og puste inn denne forurensede luften, sier han.

Sandstormen var den sterkeste på mange år. Værfenomenet Calima skjer når sand fra Sahara-ørkenen blåser ut over Atlanterhavet.

Gislefoss forklarer at denne sandstormen skyldtes et høytrykk utenfor Spania som kombinert med et lavtrykk sør for Kanariøyene, fører til kraftig vind.

Vindretningen fører til at sand fra Sahara føres rett mot øygruppen.

OVER 2000 NORDMENN SANDFAST: Slik så det ut på Kanariøyene under sandstormen. Foto: ELVIRA URQUIJO A. / EPA

Sand fra Sahara har også kommet til Norge

Det er mulig å kunne varsle om dette på forhånd, fordi man kan følge med på hvor luften kommer fra. Det har vært tilfeller der sand fra Sahara også treffer Norge, forteller Gislefoss.

– Det skjer også i Norge, men det er ikke så ofte. På vinteren vil den farge snøen litt rødlig og på sommeren kan du oppleve at det er litt ekstra støv på bilen din.

Sandkorn fra Sahara traff Norge i april i fjor. Dette førte til at solnedgangen ble ekstra rød.

VAKKER SOLNEDGANG: Sahara-sand skapte fin effekt i Straumsjøen i Bø i Nordland i april 2019. Foto: Jan-Helge Andersen

– Vinden vil avta utover dagen

Gislefoss tror at så lenge høytrykkene og lavtrykkene beveger seg, så vil vinden avta utover dagen. Spanske myndigheter har nedjustert faregraden av sandstøv i løpet av dagen.

– Prognosene tyder på at det blir mindre vind, og det er mye som tilsier at det skal bli mindre støv i luften.

Han sier at sånne sandkorn kan ødelegge flyene, og at man bør være forberedt på at dette kan skje, fordi det er et vanlig fenomen.

– Jeg er ikke redd for at det skal skje igjen, fordi det vil skje igjen, forteller Gislefoss.