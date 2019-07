Nesten 200.000 nordmenn vet ikke hva reiseforsikringen dekker

– Det er en spesiell situasjon nå, med varmen i Europa. Vi får stadig henvendelser fra kunder som må oppsøke lege som følge av dehydrering, forteller Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til Sparebank 1 og DNB.

Europa steker, og i det ene landet etter det andre har det blitt satt varmerekorder på godt over 40 grader. I Belgia ble det målt 40,6 grader nordøst i landet. Storbritannia satt også ny varmerekord for juli med 36,9 grader målt ved Heathrow.

Frankrike kunne skilte med 45,9 grader i Gallargues-le-Montueux, ikke langt fra Montpellier.

– Det viktigste rådet er å passe på å drikke mye vann, jevnlig, sier Nielsen.

Vet ikke hva forsikringen dekker

Therese Nielsen i Fremtind forsikring. Foto: Framtind

Sommeren er høysesong for reise, og flere tusen nordmenn har tatt turen utenlands i ferien. Mange vet likevel ikke hva reiseforsikringen dekker, forteller Nielsen.

– Mange yngre har ikke og vet ikke at de må ha egen reiseforsikring når de fyller 20 år. Det gjelder stort sett hos alle forsikringsselskap, sier hun.

– Du må vite hvor du skal henvende deg om du skulle bli syk skadet i utlandet. Er du ikke forsikret, kan det fort bli veldig dyrt.

I en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på vegne av Fremtind Forsikring oppgir én av fire at de har full kontroll på hva reiseforsikringen dekker.

Om lag 85.000 nordmenn oppgir at de burde sjekket forsikringen bedre, og nesten 200.000 vet ikke hva reiseforsikringen dekker.

Uheldige situasjoner

Det kan føre til flere uheldige situasjoner. Nielsen forteller at Fremtind har fått flere henvendelser fra folk som ikke er helt sikker på hva reiseforsikringen dekker – og flere av dem er ganske merkelige.

En kunde hadde reist til Hellas. Hun hadde bestemt seg for å slutte å røyke, og hadde før reisen begynte på røykesluttkurs med suksess. Da hun kom på ferie ble hun veldig røyksugen.

Hun var så redd for å sprekke at hun bestilte seg en ny flybillett hjem tidligere enn planlagt. Denne billetten ønsket hun å få dekket via reiseforsikringen.

En annen eldre mann ringte fra Mallorca og lurte på om forsikringsselskapet kunne dekke fly for ham fra Mallorca til Gran Canaria. Han hadde nemlig oppdaget da han kom frem at han var i Palma på Mallorca, og ikke i Las Palmas på Gran Canaria, hvor han hadde bestilt hotell.

Mageproblemer og hundebitt

Informasjonssjef Sigmund Clementz i Europeiske Reiseforsikring, som er en del av If, forteller at nordmenn reiser både mye, langt og til mange ulike land på ferie. De fleste skadene de får melding om dreier seg om mageproblemer i utlandet, gjerne i varmere land.

Informasjonssjef Sigmund Clementz i Europeiske Reiseforsikring Foto: If

– Stort sett er det nordmenn som har spist av en buffet som enten har stått for lenge i sola, hvor hygienen har vært litt annerledes enn hjemme eller hvor de selv ikke har vært påpasselige med håndhygienen.

En annen typisk sommerskade er hunde- og kattebitt.

– Vi har fått beskjed om over 20 hunde- og kattebitt, og også ett apebitt, forteller Clementz.

– Om man reiser til land hvor det er fare for rabiessmitte bør man oppsøke lege og få vaksine. I noen tilfeller er det også aktuelt med stivkrampevaksine. Det blir opp til den lokale legen å avgjøre.

Ellers er også sykkelulykker, brukkede bein og armer, tannskader og øreproblemer på forsikringstoppen i ferietida.