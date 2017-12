Sahlgrenska universitetssjukhuset har trappet opp beredskapen og satt inn ekstra tiltak for å hindre at smitten sprer seg.

– Det kan dreie seg om flere hundre mennesker som er utsatt for smitten, sier Anders Goliger, som er kommunikasjonsansvarlig ved sykehuset.

Oppstår stadig

Trude Arnesen i Folkehelseinstituttet sier utbrudd viser at vaksinering er viktig. Foto: Folkehelseinstituttet

Overlege Trude Arnesen ved FolkehelseinstItuttet i Oslo sier til NRK at et slikt utbrudd ikke er noe nytt.

– Det oppstår stadig små meslingutbrudd i lommer av uvaksinerte, sier hun.

Arnesen mener at slike mindre utbrudd ikke er spesielt farlige, siden dekningsgraden når det gjelder vaksinering er høy i befolkningen. Vaksinen beskytter. Slike sykdommer vil derfor ikke få fotfeste.

Hun understreker at i Norge har vi i dag ikke sirkulerende mesling-virus. De tilfellene vi har hatt her i landet, har stort sett være importerte tilfeller, sier hun.

– Et slikt utbrudd er bare nok en påminnelse om at det er viktig å vaksinere seg, sier Arnesen.

Spredte seg

Det første tilfellet i Göteborg ble oppdaget 10. desember da en uvaksinert person søkte legehjelp på Östra sjukhusets akuttavdeling.

Siden er det oppdaget seks nye tilfeller, blant dem et barn som ble innlagt på Drottning Silvias barnesykehus natt til 23. desember.

Östra sjukhuset i Göteborg hvor det har brutt ut meslinger. Foto: Hannibal, Public Domain

Alle som kan ha vært i kontakt med dem som er syke, er kontaktet, blant dem en mor som var på Sahlgrenska med sine barn i julehelgen. Hun fikk beskjed om at hennes barn måtte vaksineres innen 72 timer.

Meslinger er uvanlig i Sverige, men vanligere i andre land. Sykdommen medfører høy feber og utslett, og kan føre til alvorlige og potensielt farlige følgesykdommer.

Flere store utbrudd i Norge

Sist vi hadde et større utbrudd av meslinger i Norge, var i 2011, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) . Da ble 18 mennesker i et innvandrermiljø i Oslo syke. En var voksen, de andre var barn under 10 år. Noen av tilfellene hadde en klar sammenheng og skyldtes smitte hos uvaksinerte barn.

I 2007 hadde vi et nasjonalt utbrudd. Totalt fikk FHI melding om 18 meslingetilfeller. Utbruddet stammet fra en stor gruppe engelske reisende som bodde på en campingplass i Rogaland. Smitten bredte seg innad i gruppen, og til campingplasser både i Malvik, Bergen og Ringsaker.

På Nesodden i Akershus var det et større utbrudd i 1997. Hele 82 barn ble syke. De tilhørte et miljø rundt Steinerskolen og var ikke vaksinert av overbevisningsgrunner.

Alle norske barn får tilbud om MMR-vaksine som blant annet beskytter mot meslinger og røde hunder. Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Reiseråd

Overlege Trude Arnesen sier at Folkehelseinstituttet ikke gir ut noen nye reiseråd nå.

– Dersom man skal reise til Göteborg nå, og har uvaksinerte barn, kan det være lurt å vaksinere før man reiser, hvis det er fare for at man kommer i kontakt med andre uvaksinerte.

Arnesen sier at meslingvaksine normalt gis ved 18 måneders alder, men at vaksinen kan fremskyndes til 9 måneder. Eldre uvaksinerte barn bør også vaksineres.

– I Frankrike er meslingvaksine obligatorisk. Er det noe norske myndigheter vurderer?

– Nei, det er ikke det. For det første er det høy vaksinasjonsgrad i Norge, noe som beskytter også de uvaksinerte. For det andre tror vi at frivillighet er et bedre prinsipp. Vi tror at hvis foreldre bare får god nok informasjon, vil de velge å vaksinere.

84 prosent nedgang

Arnesen understreker at meslinger ikke er en sykdom man skal ta lett på.

– For noen kan den være veldig farlig, selv om den ikke ofte er livstruende i Norge. Selv om sykdommen gir beskyttelse mot nye tilfeller, svekker den immunforsvaret på generell basis, slik at man blir mer utsatt for andre sykdommer.

I fjor døde 89.780 mennesker i verden av meslinger, ifølge Verdens helseorgansiasjon WHO. Det er en markant reduksjon på 84 prosent fra 2000 til 2016. Dette skyldes at vaksinasjonsgraden har økt fra 72 prosent til 85 prosent på disse 16 årene.

– Dette er en fantastisk gevinst som er muliggjort av omfattende vaksinering, sier Arnesen.

Ifølge WHO er meslinger blant de dødeligste småbarnssykdommene. Før vaksinen kom i 1963, var det store meslingepidemier hvert annet eller tredje år, som tok rundt 2,6 millioner liv årlig. Ifølge WHO har vaksinen hindret at anslagsvis 20 millioner barn har dødd bare i perioden fra 2000 til 2016.

Men fortsatt tar meslinger mange liv. Bare i fjor døde altså 89.780 mennesker av sykdommen. Det til tross for at det finnes en effektiv og billig vaksine.