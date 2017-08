Vaksinemotstandere nektes innreise til Australia

UØNSKET: Forfatteren Kent Heckenlively slipper ikke inn i Australia for å promotere sin bok om vaksinemotstand. Foto: plaguethebook.com

Australia har i dag en relativt høy vaksinasjonsdekning, men ifølge tall fra helsemyndighetene mangler fem prosent av australske barn én eller flere av vaksinene.

Det er valgfritt å vaksinere barna sine, men flere delstater i landet har tidligere innført sanksjoner mot foreldre som av ulike årsaker nekter å delta i vaksinasjonsprogrammet.

I Queensland, New South Wales og Victoria blir barn som ikke er vaksinert nektet å begynne i barnehagen og foreldrene kan bli fratatt barnetrygden. Tidligere i år tok statsminister Malcolm Turnbull til orde for å innføre lignende regler i resten av landet, ifølge BBC.

Frykter autisme

Noen barn blir ikke vaksinert av medisinske årsaker, men mange foreldre nekter å følge helsemyndighetenes råd av personlig overbevisning.

Anti-vaksinasjonsbevegelsen tror det er en sammenheng mellom trippelvaksinen mot røde hunder, meslinger og kusma og risikoen for å utvikle autisme.

Denne sammenhengen er gjentatte ganger er tilbakevist av en rekke medisinske studier og Verdens helseorganisasjon (WHO).

Likevel lever frykten i beste velgående, og en rekke anti-vaksinasjonspredikanter sprer budskapet gjennom bokutgivelser og foredragsvirksomhet.

– Farlig

Nå nekter Australia disse personene innreise til landet, i et forsøk på å stagge den økende vaksineskepsisen blant befolkningen.

Den amerikanske forfatteren Kent Heckenlively som betegner seg selv som «verdens fremste vaksinemotstander» hadde planlagt en lanseringsturné i Australia for sin nye bok «Farlig vitenskap» i desember i år, skriver nyhetsbyrået Ap.

Heckenlively kjemper blant annet for å innføre en femårig stans i barnevaksinasjonsprogrammet i USA.

Australias immigrasjonsminister Peter Dutton sa til radiokanalen 2GB denne uken at Heckenlively er persona non grata.

– Kent har ingen reiseplaner i Australia, fordi vi kommer til å nekte ham å komme hit, sier Dutton.

– Disse menneskene som forteller foreldre at de ikke må vaksinere barna sine, er farlige. Det er åpenbart ikke i Australias interesse at han kommer hit.

Obligatorisk vaksinasjon

Så sent som i forrige måned ble den britiske aktivisten Polley Tommey og amerikanske Suzanne Humphries kastet ut av Australia og utestengt i tre år etter å ha turnert landet med anti-vaksinefilmen «Vaxxed».

Flere europeiske land har i senere tid opplevd utbrudd av meslinger. I Frankrike er dekningsgraden nede i 75 prosent, og i sommer bestemte myndighetene at vaksineringen blir obligatorisk fra og med neste år.

I Norges ligger dekningsgraden for de fleste vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet rundt 95 prosent for to- og niåringer og noe lavere for 16-åringer.

Men i sommer har det blitt påvist flere tilfeller av meslinger i Norge. Blant annet i Lunner i Oppland, hvor en seks år gammel jente testet positivt for sykdommen, ifølge Hadeland.