I Norge har regjeringen innført de mest inngripende tiltakene i fredstid og stengt alle landets skoler og barnehager. Det samme gjorde Danmark tidligere denne uka.

Samtidig blir europeere nektet innreise til USA i 30 dager, og en rekke land setter besøkende i karantene.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er over 125.000 mennesker bekreftet smittet i 118 forskjellige land. Over 4600 er døde.

Det gjør at mange velger å holde seg hjemme.

Desinfisering ved Rialto-brua i Venezia. Foto: MARCO SABADIN / AFP

Stenger restauranter, butikker og kirker

I Italia, som er det hardest rammede landet i Europa, har myndighetene beordret stenging av alle restauranter, barer og de aller fleste butikker unntatt dagligvarebutikker og apoteker.

Antall døde i Italia har passert 1000, men ifølge utenriksminister Luigi Di Maio har tiltakene vist seg å være effektive så langt.

Vatikanet opplyste fredag at de stenger alle sine 900 kirker i Roma frem til 3. april. Peterskirken og Petersplassen er også stengt for publikum.

Paven må inntil videre holde sine taler via storskjerm og internett, skriver Reuters.

Et døgn senere snudde Vatikanet og åpnet kirkene igjen for å unngå at folk skulle føle seg enda mer isolert enn tidligere.

Spansketrappen i Roma før og etter virusutbruddet Marie-Laure MESSANA / Vincenzo PINTO / AFP

Frankrike har bestemt at planlagte lokalvalg kan gjennomføres som planlagt i helga, men stenger alle skoler, universiteter og barnehager i minst to uker fra og med mandag.

President Emmanuel Macron oppfordrer alle eldre og syke til å holde seg hjemme, og ber arbeidsgivere om å la sine ansatte jobbe hjemmefra der det er mulig.

– Denne epidemien er den mest alvorlige offentlige helsekrisen Frankrike har opplevd på et århundre, sier Macron.

Louvre i Paris. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Alle fotballkamper i den franske serien er også avlyst inntil videre, i likhet med den italienske og spanske toppserien.

Hele laget til den spanske storklubben Real Madrid er satt i karantene, og flere spillere og trenere er bekreftet smittet.

Champions League-kampen mellom Paris Saint-Germain og Borussia Dortmund ble spilt for tomme tribuner i Paris. De store europeiske ligaene har enten utsatt kampene eller spiller uten tilskuere. Sommerens fotball-EM står også i fare for å bli utsatt. Foto: HANDOUT / Reuters

Mange bestemte seg for å trosse virusutbruddet for å sette verdensrekord i antall smurfer samlet på ett sted i franske Landerneau i forrige uke. Foto: DAMIEN MEYER / AFP

Regjeringen i Storbritannia sier de vurderer liknende tiltak, og har i mellomtiden innført et forbud mot skoleturer til utlandet.

Alle som får hoste eller feber bes om å holde seg hjemme i en uke, noe som har ført til at flere millioner ansatte jobber hjemmefra.

Statsminister Boris Johnson sier mange familier må forberede seg på å miste noen av sine nærmeste, men har foreløpig ikke innført noe forbud mot større forsamlinger.

Tom gate i Whitehall-distriktet i London. Foto: SIMON DAWSON / Reuters

Flere europeiske land har innført strenge tiltak.

Torsdag kunngjorde myndighetene i Irland, Belgia, Spania, Frankrike og Portugal at skolene skal holde stengt.

I Spania ble fire kommuner i Catalonia med til sammen 70.000 mennesker satt i karantene torsdag. Antall døde økte fra 47 til 84 onsdag. Fredag erklærte statsminister Pedro Sánchez to ukers unntakstilstand.

Tyskland har stengt skoler og utesteder, og Deutsche Bahn har innstilt den eneste togforbindelsen mellom Tyskland og Italia, fra München til Venezia.

Østerrike har stengt alle tog- og flyforbindelser til og fra Italia, stenger alle skisteder i Tirol fra søndag.

Belgia har stengt restauranter, kafeer og utesteder og avlyst kultur- og sportsarrangementer.

Sveits har stengt ni grenseoverganger, men slipper inn reisende med arbeidstillatelse.

Den estiske regjeringen har erklært unntakstilstand, og stenger skoler og andre utdanningsinstitusjoner.

Tsjekkia stenger landet fra og med mandag. Da vil alle utlendinger nektes innreise, og innbyggerne nektes å forlate landet.

Danmark stenger også sine grenser lørdag.

EU-kommisjonen oppfordrer til helsesjekk ved grenseoverganger, men sier generelle reiseforbud ikke er det mest effektive tiltaket mot koronaviruset.

Kilic Ali Pasa-moskeen i Istanbul desinfiseres. Foto: YASIN AKGUL / AFP

Trekker klatretillatelser på Mount Everest

Kina har lagt ned forbud mot alle ekspedisjoner på nordsiden av Mount Everest, og nå har den nepalske regjeringen også trukket tilbake alle klatretillatelser.

Høysesongen på Mount Everest er vanligvis i april og mai.

Selv om kinesiske myndigheter hevder å ha kontroll i Wuhan, der utbruddet startet, er det flere land i Asia som har innført strenge tiltak for å begrense spredningen.

Det har blant annet gått hardt utover turistindustrien. Ifølge World Travel & Tourism Council (WTTC) kan pandemien koste industrien opptil 50 millioner arbeidsplasser, skriver BBC.

Pilgrimmer samlet rundt den hellige steinen Kaba i Den store moskeen i Mekka i Saudi Arabia. Abdel Ghani BASHIR/AFP

Turister på Den himmelske freds plass i Beijing. Noel CELIS og Greg Baker / AFP

Japan, Sør-Korea, India og Australia er blant landene som fortsatt har strenge restriksjoner på innreise, spesielt fra Kina. Flere land har trukket tilbake visum for reisende fra risikoland.

Saudi-Arabia og Irak har stengt flere steder av religiøs betydning, deriblant Den store moskeen i Mekka.

Filippinene har stengt all innenlands flytrafikk til og fra hovedstaden Manila.

Torsdag opplyste myndighetene i Qatar at alle kinoer, teatre, treningssentre, lekeplasser og museer er stengt.

Haneda-flyplassen i Tokyo. Foto: PHILIP FONG / AFP

Unntakstilstand i New York

I USA er alle store idrettsarrangementer avlyst, og flere universiteter og høyskoler har valgt å avlyse undervisningen, hovedsakelig i Seattle-området, California og New York, melder CNN.

Myndighetene i delstaten Washington innførte unntakstilstand allerede 1. mars etter å ha registrert USAs første dødsfall av koronaviruset.

Denne uka fulgte New York-ordfører Bill de Blasio og guvernør Andrew Cuomo etter.

Det er nå lagt ned forbud mot alle samlinger med mer enn 500 mennesker, og flere bedrifter blir bedt om å drive på halv kapasitet. Det har blant annet ført til at alle Broadway-forestillinger er satt på vent i en måned.

Disney opplyser at både Disneyland i Paris og Disneyworld i Florida vil holde stengt ut måneden, og Hollywood har utsatt filmutgivelser og -festivaler.

Verdens største kunstmuseum, Metropolitan Museum of Art, er stengt på ubestemt tid. Alle Smithsonian-museer i Washington D.C. og New York stenger lørdag.

Det er roligere enn vanlig på Times Square i New York. Foto: MIKE SEGAR / Reuters

T-banen på stasjonen Grand Central i New York i rushtiden onsdag. Foto: Cindy Ord / AFP

Rammer regjeringer

Virusutbruddet rammer også regjeringer og statsledere.

Australias innenriksminister Peter Dutton bekreftet fredag at han er smittet og innlagt på sykehus.

Canadas statsminister Justin Trudeau er i selvpålagt karantene etter at kona hans testet positivt, men har ingen symptomer selv. Myndighetene har bedt alle som har vært på reise i utlandet om å holde seg hjemme i 14 dager.

Det samme gjelder Spanias visestatsminister Pablo Iglesias og Storbritannias helseminister Nadine Dorries.

USAs president Donald Trump nekter ifølge New York Times å teste seg for viruset, selv om han har vært i kontakt med flere personer som har fått påvist smitte eller er i karantene.

Blant dem er pressesekretæren til Brasils president Jair Bolsonaro, som selv har hevdet at viruset ikke er så farlig som media skal ha det til.

Ifølge CNN vil føderale helsemyndigheter gjerne få presidenten til å slutte å ta folk i hånda. Trump har i likhet med demokratene Joe Biden og Bernie Sanders avlyst sine valgmøter i nærmeste fremtid.