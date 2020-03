Noregs Fotballforbund skriv i pressemelding torsdag ettermiddag at toppfotballen i Noreg blir stoppa i fyrste omgang til 15.april.

Dette inneber at alle planlagte kampar i dei øvste divisjonane i norsk fotball er utsett. Treningskampar blir heller ikkje spelt frå og med 13.mars.

Offisielle kampar vil tidlegast starte opp igjen fyrste helga i mai, skriv NFF.

Spanske Marca melder at både meisterligaen og europaligaen er utsett med umiddelbar verknad. Avisa seier at ennå ikkje er kome nokon offisiell kunngjering frå UEFA, men at det vil kome om kort tid.