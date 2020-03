Brasilianer testet positivt etter møte hos Trump

Kommunikasjonssjefen til Brasils president har lagt ut en bilde av seg selv der han står inntil Donald Trump. Fabio Wajngarten har på seg en caps der det står «Make Brazil great again».

Ved siden av Trump står visepresident Mike Pence og journalisten Álvaro Garnero. Bildet ble tatt på presidentens eiendom Mar-a-Lago i Florida lørdag.

Da Wajngarten var tilbake i Brasil, viste prøver at presidentens medarbeider hadde covid-19.

Brasils president Jair Bolsonari er nå under observasjon, bekrefter den brasilianske regjeringen.

Sønnen hans skriver at det er tatt prøver og at de venter på resultatet, men at presidenten ikke har noen symptomer.

President Trump skal ikke testes for virus

Det hvite hus sier at de kjenner til saken. De vurderer nå i hvilken grad gjesten eksponerte andre for smitte.

– Verken presidenten eller visepresidenten hadde særlig samhandling med personen som har testet positivt, og trenger ikke å bli testet nå, sier Trumps pressetalskvinne Stephanie Grisham.

Brasils president Jair Bolsonaro var hos USAs president Donald Trump i helga. En i Bolsonaros følge har nå testet positivt for koronaviruset. Foto: Alex Brandon / Ap

President Trump sier at han ikke er urolig for mulig koronasmitte etter møtet med Bolsonaros medarbeider.

– La meg si det sånn: Jeg er ikke bekymret, sa 73 år gamle Trump til journalistene under et møte i Det hvite hus.

Trump sa også at de to ikke hadde gjort noe «veldig uvanlig» under det offisielle besøket fra Brasil forrige helg.

– Vi satt ved siden av hverandre en stund og hadde en fantastisk samtale. Vi får se hva som skjer.

Trump hadde Bolsonaro til bords under middagen.

Også den republikanske senatoren Lindsey Graham var til stede. Graham har valgt å teste seg og jobber hjemmefra inntil videre.

Håndhilste ikke på Irlands statsminister

Da president Trump tok imot Irlands statsminister Leo Varadkar på kontoret sitt i dag, valgte de å la være å håndhilse.

Statsminister Varadkar og president Trump spøker med hvordan de unngår å håndhilse på hverandre. Foto: Evan Vucci / Ap

– Det er en veldig underlig følelse, sa Trump. Varadkar sa at det føles «uhøflig» ikke å håndhilse, men at det var nødvendig nå.

Trump avviste også kritikken som har kommet etter innreiseforbudet for nordmenn og andre borgere i Schengen-området.

Han har blitt beskyldt for å tone ned trusselen koronaviruset utgjør.

– Vi måtte ta en avgjørelse, og vi ville ikke bruke tid, sa Trump etter å ha blitt spurt om hvorfor europeiske ledere ikke ble tatt med på råd.

Tidligere denne uka valgte kongressrepresentant Matt Gaetz, som var om bord i presidentens fly Air Force One, hjemmekarantene. Han hadde vært i kontakt med en annen person som har testet positivt for covid-19, som det nye koronaviruset offisielt heter.

Kongressen har fortsatt møter, men det ikoniske bygget er stengt for besøkende fram til første april på grunn av pandemien.

Koronaviruset lukker dører

I flere delstater innfører lokale myndigheter, næringsliv og kulturinstitusjoner tiltak for å holde folk fra hverandre.

Den tradisjonelle St. Patrick's Day-paraden i New York, som feirer det irsk-amerikanske vennskapet, er avlyst. Også teaterforestillinger på Broadway er innstilt.

De fleste større sportsarrangører utsetter eller avlyser sesongen.

Også college-sluttspillet i basketball, kjent som «March madness» er avlyst. Dette er en av de største sportsbegivenhetene i USA og planen var først å spille for tomme tribuner.

Mange universiteter stenger også inntil videre.