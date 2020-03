Alle landets skoler og barnehager stenges

Statsminister Erna Solberg (H) fortalte på en pressekonferanse i ettermiddag at regjeringen iverksetter ytterligere tiltak for å hindre spredning av koronaviruset.

– Alle landets barnehager, skoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter stenges, sier Erna Solberg.

Helsemininster Bent Høie (H) sier at skolene og barnehagene vil være stengt fra fredag 13. mars.

Sterkeste tiltak i fredstid

Solberg forteller at sykedager med barn kommer til å bli utvidet i regelverket, slik at barnepass ikke overlates til besteforeldre – siden eldre er en gruppe som er spesielt utsatt for koronaviruset.

– Det er avgjørende at alle landets innbyggere deltar i dugnad for å bremse smitte. Det skal vi gjøre i solidaritet med eldre, kronisk syke og andre som er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom, sier Solberg.

Hun varslet tidligere i dag strenge tiltak:

– Vi må være forberedt på at vi i dag kommer med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid i Norge, sa Solberg.

Stengte tidligere torsdag

I påvente av en nasjonal beslutning tok en rekke kommuner saken i egne hender tidligere fredag, og besluttet å stenge flere eller alle skoler.

Blant de kommunene var Oslo og Bergen.

– De tiltakene vi iverksetter nå er svært inngripende og får store konsekvenser for byens befolkning. Vi gjør dette nå, fordi vi frykter at konsekvensene av å ikke gjøre det vil være større, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen.

– Dette gjøres for å være føre var. Vi har besluttet at fra og med mandag stenges alle barnehager og skoler i Bergen. Allerede fra i morgen, fredag, stenger vi alle ungdomsskoler. Grunnen til at vi holder barnetrinnet og barnehagene åpne fredag, er for at folk skal få tid til å områ seg, sier byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap).

Kommunen jobber med en tilsynsordning for barn av foreldre som er nødt til å gå på jobb.

Byrådet oppfordrer samtidig til en felles dugnad for å håndtere situasjonen slik at ansatte på sykehus, i politiet og andre med samfunnskritiske arbeidsoppgaver kan gå på jobb.