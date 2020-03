Kongeparet og flere statsråder i karantene – budsjettkonferanse som planlagt

Flere av regjeringsmedlemmene er berørt av tiltakene som ble innført i dag, der deg ble bestemt at alle som har reist utenfor Norden etter 27. februar, skal ha to ukers hjemmekarantene etter hjemkomst til Norge.

Helseminister Bent Høie, næringsminister Iselin Nybø, utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, justisminister Monica Mæland og utviklingsminister Dag Inge Ulstein er alle satt i koronakarantene.

Samtidig starter regjeringens budsjettkonferanse mandag, hvor tiltak for å begrense effektene av koronautbruddet blir et viktig tema.

På konferansen vil det bli innført særskilte smitteverntiltak, opplyser Statsministerens kontor. Statsråder som er symptomfri frem til budsjettkonferansen, vil kunne delta, mens de som får symptomer vil holde seg hjemme.

– De som fortsatt er i karantene kommer til å bli koblet opp på internett, sier statsminister Erna Solberg til NRK, og legger til at flere vil være ferdige med karantenetiden innen mandag.

Digitalt statsråd

Kongeparet er også satt i karantene, etter en reise til Jordan. Både Kongen og Dronningen er symptomfrie. Kongen vil lede fredagens statsråd via fjernmøteteknologi og Kronprinsen vil delta i statsråd på Slottet, opplyser Slottet.

Solberg sier at de har forberedt seg på å drive regjeringen uten at de fysisk sitter sammen.

– Det betyr at vi har kommunikasjonsutstyr, som vi vil bruke.

Solberg slipper selv å være i karantene, etter at den planlagte turen til Brussel ble avlyst forrige uke.

Sammen på podiet

Høie stod torsdag på podiet med statsminister Erna Solberg, FHI-direktør Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvog da de nye retningslinjene ble lagt frem torsdag.

– Hvorfor var Høie med på denne pressekonferansen når han nå er satt i karantene?

– Fordi beslutningen om disse karantenebestemmelsene kom med virkning fra klokken seks i dag, og det vedtaket ble fattet rett før pressekonferansen begynte. Vi bestemte oss for å kjøre det med lengre tilbakevirkende kraft, rett og slett for å være sikre, svarer Solberg.

Solberg er ikke nervøs for at helsesektoren mister sin øverste leder på et kritisk tidspunkt.

– Høie er fullt i stand til å gjøre at det han skal som helseminister gjennom å ha et hjemmekontor.