Konspirasjonsteorier truer sikkerheten i USA

Betsy Green bor i Pennsylvania, like utenfor byen Scranton. Der møtte demonstranter opp i helgen.

– De ville rive ned en statue av Christofer Columbus og sa de var fra Black Lives Matter. Men de fleste av dem var hvite ungdommer, sier Betsy Green til NRK.

– Hvem er de?

– Jeg tror kanskje de er betalte demonstranter som er med på en planlagt kampanje for å ødelegge økonomien vår.

Betsy Green nevner ikke de svarte demonstrantene som delte sine historier om rasisme under markeringen. Ei heller motdemonstrantene som stilte seg rundt statuen i fredelig protest mot kravet om at den fjernes.

Hun tror noen langt mektigere trekker i trådene nå. Med mål om å fjerne Trump.

Disse menneskene demonstrerte mot politivold i byen Wilkes-Barre nord i Pennsylvania nylig. Noen tror de får betalt av grupper utenfra. Foto: Sean McKeag / AP

Tror ekstreme venstreaktivister står bak

I et polarisert USA er det få medier som stiller seg nøytrale. Det gjør det vanskelig for mange å vite hvilke kilder man skal oppsøke for informasjon.

NRK har snakket med noen av dem som får sine nyheter via sosiale medier og Fox News. Betsy Green er en av dem.

Hun er Trumptilhenger og driver en lokal støttegruppe for presidenten i nordre Pennsylvania. NRK møtte henne for tre år siden da Trump holdt folkemøte etter å ha sittet i 100 dager.

Siden den gang har Betsy blitt stadig mer overbevist om at Demokratene får hjelp utenfra for å forsøke å fjerne Trump.

– George Soros er trolig en av dem som finansierer dette. Men jeg tror også det er internasjonale nettverk som gjør det. Nå har demonstrasjonene også spredt seg til mange land. Dette må ha vært planlagt lenge før George Floyd-saken dukket opp, tror Betsy.

Både hun og Joe Byers, som bor lenger vest i den viktige vippestaten Pennsylvania, tror ekstreme aktivister på venstresiden står bak protestene i USA.

Folk som bruker voldelige metoder for å stanse fascisme. Antifa.

Joe Byers i Ligonier, Pennsylvania frykter mye uro i USA fram mot valget til høsten. Han liker ikke tvitringen til Trump, men er mer redd for anarki. Foto: Lars Os / Lars Os

Trent i utlandet

– Jeg har hørt at en FBI-agent så 23 Antifa-ungdommer komme ut av et fly i Newark utenfor New York i forrige uke. De er i 40 delstater og mer enn 60 byer. Men det er også fem eller seks andre organisasjoner som er svært godt mobiliserte, sier Joe Byers til NRK.

– Hva slags organisasjoner?

– Det vet jeg ikke. Det er ulike grupper. Noen er kommunister.

Joe Byers beskriver seg som konservativ og mer skeptisk til president Trump nå, enn han var for fire år siden.

– Felles for dem er at de er godt trente, trolig i utlandet, fortsetter Byers.

FBI omtaler disse påstandene som konspirasjonsteorier. Teorier som i en digital tidsalder har fått en helt ny arena via sosiale medier.

Og med det et langt større publikum.

Donald Trump er den andre amerikanske presidenten som er på Twitter, men den første som har gjort det sosiale nettverket til en så stor del av sin kommunikasjon. Analyser har vist at han retvitret konspirasjonsteorier 1720 ganger i løpet av de tre første årene som president. Foto: JOSH HANER / NYT

Trump ønsker terrorstempel på Antifa

Mer enn 13.000 mennesker er blitt arrestert i forbindelse med demonstrasjoner i USA siden 27. mai. Trump har trukket frem Antifa i flere twittermeldinger under opptøyene.

Presidenten ønsker å klassifisere Antifa som en terrororganisasjon.

Avisen Washington Post har analysert opplysninger fra blant annet politiet for å finne ut av hvem de arresterte er. De viser få forbindelser til Antifa.

Nyhetsbyrået Associated Press har også studert arrestasjonene. De fant svært få arresterte med tilknytning til organisasjoner. Deltagerne beskrives i stor grad som vanlige amerikanere som demonstrerte mot rasisme.

Avisen Business Insider går så langt som å konkludere med at «Republikanernes påstand om at Antifa infiltrerer George Floyd-demonstrasjonene er en høyrevridd «busemann» som bærer alle kjennetegnene til en nasjonal desinformasjonskampanje».

Alex Jones driver nettstedet InfoWars. Han er dømt for å spre konspirasjonsteorier om at Sandy Hook massakren var løgn. 26 personer ble drept på skolen Sandy Hook, 20 av dem barn. De etterlatte ble trakassert og forfulgt som følge av konspirasjonsteoriene. Jones sa under rettssaken at han hadde lidd av en psykose der han var overbevist om at massakren ikke hadde skjedd. Foto: Jose Luis Magana / Jose Luis Magana

Slik kjenner du igjen konspirasjonsteorier

Konspirasjonsteorier har alltid eksistert. Forskjellen i dag er farten de får i sosiale medier, og således størrelsen på publikum.

Flere påstander kan vokse seg så store at de i praksis fungerer som desinformasjonskampanjer.

Både enkeltpersoner og såkalte «boter» sørger for at disse teoriene får større oppmerksomhet. Boter er datagenererte og automatiserte kontoer. De kan blant annet jukse med antall følgere på Twitter og på den måten få mer oppmerksomhet.

Asbjørn Dyrendal forsker på konspirasjonsteorier ved NTNU. Han har tidligere beskrevet til NRK hvordan du kan kjenne igjen en konspirasjonsteori.

Hans råd er å være oppmerksom på påstander som:

Spiller på sterke følelser som sinne, angst og rettferdighetssans.

Setter folk du ikke liker i et dårlig lys.

Gir deg en følelse av å løse en gåte.

Bekrefter et alternativt verdensbilde med «alternative fakta».

Store politistyrker rykket ut til en pizzarestaurant i Washington, D.C. i 2016 da en mann som trodde på en konspirasjonsteori gikk til væpnet aksjon. Foto: Sarah L. Voisin / Ap

Twitter-presidenten

Donald Trump har fått tilnavnet «Twitter-presidenten». Hans bruk av sosiale medier utfordrer en hel verden. Han er kjent for å gå til personangrep, selv på andre statsledere.

Det er likevel ikke hans egne ord som oftest bekymrer.

Det er informasjonen han deler som president. Såkalte «re-tweets». Ikke fra Det hvite hus, men helt andre aktører på nettet.

Aktører som ved presidentens hjelp gis troverdighet og et globalt publikum.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Sprer påstander fra hatgrupper og konspirasjonsteoretikere

I fjor analyserte avisen The New York Times nærmere 11.000 av Trumps meldinger på Twitter. De fant:

Angrep på andre: 5889 ganger

Konspirasjonsteorier: 1720 ganger

Angrep på allierte nasjoner: 233 ganger

Hyllester av diktatorer: 132 ganger

Avisen undersøkte også flere hundre av kontoene han retvitret.

Gjennomgangen viste at presidenten bruker mye tid på ekstremister, hatgrupper, falske kontoer og konspirasjonsteoretikere.

Sjokk og sorg preget innbyggerne i Newtown i 2012 etter at 26 mennesker ble drept i en skolemassakre. For de etterlatte skulle belastningen bli desto større da konspirasjonsteorier førte til forfølgelse og trakassering fra blant annet våpentilhengere. De trodde massakren var en løgn, med det formål å få strengere våpenlover i USA. Foto: DON EMMERT / Afp

FBI: Konspirasjonsteorier en terrortrussel

Trumps forhold til blant annet QAnon-bevegelsen har vakt oppsikt.

FBI har advart om at QAnon-bevegelsen og konspirasjonsteorier utgjør en terrortrussel i USA.

Advarselen kom etter en rekke arrestasjoner relatert til voldelige hendelser, der motivet er hentet fra konspirasjonsteorier spredt på nettet.

QAnon-tilhengere under et av Trumps folkemøter i Florida i 2018. Foto: JOE RAEDLE

QAnon benytter blant annet oppslagstavler hos 4chan og 8chan. Forumene tillater ekstreme ytringer og hatretorikk, og knyttes til flere terrorangrep.

Norske Philip Manshaus var aktiv i disse forumene. I juni ble han dømt til 21 års forvaring for drapet på søsteren og moskeangrepet i Bærum i 2019.

Manshaus fortalte selv i retten om det han kalte sin egen forvandling, etter å ha oppsøkt nettsteder med nynazistisk innhold og diverse konspirasjonsteorier.

Microsoft-gründer Bill Gates, Tysklands forbundskansler Angela Merkel og statsminister Erna Solberg under et internasjonalt toppmøte om global helse i oktober 2018. Foto: FABRIZIO BENSCH

Konspirasjoner hemmer kampen mot korona

Konspirasjonsteorier spredt i sosiale medier rammer nå samfunn på flere plan. Kjente samfunnsaktører trekkes ofte frem og tillegges andre motiver for deres handlinger.

Microsoft-gründer Bill Gates er en av dem som får gjennomgå.

Stiftelsen til Bill og Melinda Gates er aktive innen folkehelse globalt. De støtter blant annet vaksinasjonskampanjer mot meslinger, polio og gulfeber i utviklingsland. For vaksineallianser som Gavi og Cepi er de avgjørende bidragsytere.

Koronapandemien har ført til økt spredning av konspirasjonsteorier om Bill Gates' motiver, også i Norge. Faktisk.no har kartlagt disse.

FNs utviklingsprogram (UNDP) så seg nylig nødt til å gå offentlig ut og advare. De ser at den store mengden desinformasjon svekker kampen mot koronaviruset og setter liv i fare.

En koronapasient hentes i Brooklyn i april med ambulanse. Over 100.000 mennesker er døde av viruset i USA. Foto: SPENCER PLATT

Tror koronapandemien er politisk komplott

Betsy Green i Pennsylvania har lest at også koronapandemien er et kraftig overdrevet politisk komplott.

– Jeg tror døds- og smittetallene er blåst kraftig opp. De er ikke så høye som det myndigheter og medier melder. De støtter demokratene og prøver å holde økonomien vår nede, sier Betsy Green til NRK.

I Pennsylvania var det lenge demonstrasjoner mot nedstengningen av delstaten. De demonstrerte også mot guvernøren, som er fra Det demokratiske parti.

Steve Bannon gjorde mye for nettstedet Breitbart før han ble Trumps rådgiver. Nå reiser han rundt og samler støtte for Trump. I april møtte han Betsy Green da han besøkte Pennsylvania. Foto: Betsy Green

– Demokratiske guvernører rotter seg sammen for å skade økonomien slik at Trump ikke blir gjenvalgt, sier Betsy Green.

Bill Gates har hun også lite til overs for.

– Bill Gates sin rolle i denne pandemien er underlig. Han er en IT-fyr som får for mye oppmerksomhet. Han er en globalist med en agenda.

Demonstrasjonene mot rasisme tror hun finansieres av en annen amerikansk milliardær, George Soros. En av verdens rikeste og mest kontroversielle menn.

George Soros har tjent sin formue på finans og valutaspekulasjon. Det har gjort ham til et yndet mål for konspiratorikere. Foto: FABRICE COFFRINI

Sendte rørbombe til George Soros

Mens Bill Gates donerer penger til folkehelse globalt, støtter George Soros sivilsamfunn og demokratiarbeid internasjonalt gjennom stiftelsen Open Society Foundations.

Det har ført til at han omtales av enkelte som «edderkoppen» i et verdensomspennende, venstrevridd nett.

I 2018 ble flere rørbomber sendt til amerikanske samfunnstopper knyttet til Det demokratiske partiet og CNN.

Den første rørbomben ble funnet i postkassen til George Soros. En mann ble dømt til 20 års fengsel for terrorangrep, motivert av hat.

En amerikaner sendte brevbomber høsten 2018 til en rekke kritikere av Donald Trump, blant dem skuespiller Robert De Niro, demokratenes Debbie Wasserman Schultz og Hillary Clinton, donor George Soros, president Barack Obama, tidl. justisminister Eric Holder, demokratenes Maxine Waters, tidligere visepresident Joe Biden og tidligere CIA-direktør John Brennan. Mannen ble dømt til 20 års fengsel. Foto: STAFF / Reuters

Soros' motstand mot nazismen og kommunismen

George Soros ble født i Ungarn i 1930. Hans liberale og demokratiske engasjement springer ut av en oppvekst der han erfarte både nazismen og kommunismen på nært hold.

Etter studier i London bygget han sin formue på finans og valutaspekulasjon i USA.

Han fikk tilnavnet «Mannen som sprengte The Bank of England» etter å ha spekulert mot det britiske pundet i 1992. Den britiske regjeringen ble nødt til å devaluere, mens Soros satt igjen med over en milliard pund.

Formuen brukes i stor grad til å blant annet støtte arbeid for kvinner og homofiles rettigheter, bekjempelse av rasisme og hjelp til flyktninger og migranter. I en tid der falske nyheter og alternative fakta får stadig større plass, støtter han også arbeid for faktasjekking.

Jennifer Hall følger med på nyheter om Trump, demonstrasjonene og koronaviruset. Hun vet at folk fråtser i mange konspirasjonsteorier. Foto: Lars Os / Lars Os

– Vi trenger konspirasjonsteorier

I byen Altoona i Pennsylvania, der Trump vant med god margin i 2016, sitter Jennifer Hall i rullestolen sin utenfor biblioteket.

Hun stemte ikke på Trump for fire år siden, men planlegger å gjøre det nå. Hun synes synd på ham på grunn av demonstrasjonene og viruset. Det ødelegger økonomien som Trump hadde fått så god dreis på, mener hun.

– Han bærer hele landets byrder på sine skuldre og vet at han er verdens mest forhatte mann hver kveld når han går og legger seg. Det er ikke lett, sier Hall til NRK.

Jennifer er gift med Pat. De er begge litt bekymret for framtida etter koronaviruset fordi Jennifer har astma og diabetes, men de vil gi Trump sin stemme i november. Foto: Lars Os / Lars Os

Jennifer Hall har ikke hørt om Antifa og vet lite om George Soros.

Men konspirasjonsteorier har hun greie på:

– Vi må ha konspirasjonsteorier for at vi skal kunne lure på hva som er sant. Uten konspirasjonsteorier finnes det ikke noen mysterier. Vi trenger dem.

Hun sammenligner en god konspirasjonsteori med rykter og sladder.

Joe Byers frykter at grupper utenfra har en plan med demonstrasjonene. Han tror de kan fortsette helt frem til valget i november. Foto: Lars Os / Lars Os

Joe Byers tror det vil bli mer å lure på fram mot valget til høsten. Han er redd kaoset vil øke.

– Dette kan komme til å fortsette helt fram til valget. Det er folk her som vil at økonomien skal bli ødelagt, slik at de kan styrte Trump og skape kaos. Jeg tror mange av demonstrantene har onde hensikter.

Han tror planen er å dyrke konflikter frem mot valget.

– Jeg tror det er en plan om å kaste seg på alle konflikter for å svekke presidenten, sier Joe Byers avslutningsvis til NRK.