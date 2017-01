Mens andre millionærer donerer penger til vaksineprogrammer og forskning, har George Soros valgt å støtte sivilsamfunn og demokrati verden over. Dette har gjort ham til hatobjekt nummer en for mange på høyresiden, som ser ham som edderkoppen i et verdensomspennende, venstrevridd nett.

Anti-totalitær

Mye av George Soros’ støtte til liberale prosjekter henger sammen med en bakgrunn der han fikk oppleve både nazisme og kommunisme på nært hold: Han er født i 1930 som György Schwartz, og er som navnet antyder av ungarsk-jødisk opprinnelse. Familien overlevde den tyske okkupasjonen ved å utgi seg for å være kristne.

Etter økonomiutdannelse i England flyttet han til New York der han etter hvert ble en suksessrik investor – en karriere der han ikke har vært fri for kritikk, blant annet for den rollen han spilte i det store krakket i Asia mot slutten av 1990-tallet.

Soros har som sagt bakgrunn fra Øst-Europa, og har gjennom store deler av livet vært en erklært tilhenger av filosofen Karl Popper og dennes ideer om det åpne samfunnet. Dette har fått ham til å donere store pengesummer til demokrati- og ytringsfrihetsformål, hovedsakelig gjennom Open Society Foundations som støtter menneskerettigheter, sivilsamfunn, utdannelse og gjennomsiktighet i en lang rekke land

Mens Soros’ virksomhet springer ut av et liv med motstand mot kommunismen slik den blant annet artet seg i Ungarn og tilsvarende støtte for liberale verdier, er det også deler av den som er egnet til å provosere den mer konservative delen av den amerikanske høyresiden:

Blant prosjektene som støttes inngår både støtte til kvinners og homofiles rettigheter, bekjempelse av rasisme og hjelp til flyktninger og migranter. I tillegg kommer støtte til faktasjekking, et felt som har fått stadig større betydning i en verden der falske nyheter og alternative fakta er på fremmarsj.

Provoserer høyresiden

For å forstå den rollen Soros har fått som «busemann» er det imidlertid nødvendig å gå et stykke tilbake i tid. I hvert fall siden Bill Clintons valgseier i 1992 og kanskje enda lenger tilbake har deler av den amerikanske høyresiden systematisk kultivert en frykt- og offerkultur drevet av følelsen av å være utsatt for et venstrekomplott som vil fjerne alt som heter religion og tradisjonelle verdier fra det offentlige rommet, innføre sosialisme og – ikke minst – frata det hvite flertallet den makten det tradisjonelt har hatt.

Et eksempel på hvor langt denne fryktpropagandaen kan gå er påstandene som verserte om Obamas helseforsikringsplan, som ifølge Alaska-guvernør og visepresidentkandidat Sarah Palin ville inkludere «dødspaneler» som skulle vurdere hvorvidt eldre, funksjonshemmede og andre «livsudyktige» skulle få livreddende behandling eller bli avlivet.

I dette narrativet har Soros lenge spilt en sentral rolle. Den konservative kommentatoren Bill O’Reilly i Fox News har omtalt Soros som «den typen skurk som James Bond slåss mot», en slags Ernst Stavro Blofeld som styrer det demokratiske partiet bak kulissene. Soros har blant annet blitt beskyldt for å stå bak «kvoteringen» av Barack Obama som presidentkandidat, borgerrettsorganisasjonen «Black Lives Matter» (omtalt som en «svart hatgruppe») og «Media Matters», en organisasjon viet til å avsløre fryktpropaganda fra den amerikanske høyresiden. Alt sammen i den hensikt å ødelegge USA innenfra og gjøre det klart for å overtas av FN og andre globalister.

For nye nasjonalister verden over gjør Soros’ støtte til flyktninger ham til en representant for dem som ville oversvømme Europa med muslimer, sette grupper opp mot hverandre og oppløse nasjonalstatene, noe som også har gjort ham til et yndet mål for den russiske nyhetskanalen RT (tidligere Russia Today) og den ungarske statsministeren Viktor Orbán, som har beskyldt flyktningpositive organisasjoner for å leve av krisen med spesifikt spark til dem som mottar penger fra Soros.

Mange av disse anklagene er utvilsomt overdrevne selv om man skulle dele grunnsynet bak: Soros står for eksempel bare for ca. ti prosent av finansieringen av Media Matters selv om denne samarbeider med flere andre Soros-støttede organisasjoner. Og mens Soros ganske riktig har gitt penger til Black Lives Matter og andre deler av sivilsamfunnet, er det et godt stykke herfra til å hevde at hensikten har vært å oppmuntre opptøyer slik en del hevdet i kjølvannet av skytingen i Ferguson og de påfølgende tumultene.

En fedrelandsløs jøde

Flere har de siste årene påpekt at angrepene mot Soros i mange tilfeller har antisemittiske undertoner. For eksempel har han blitt beskyldt for å være et produkt av Rothschildfamilien og for å være en fedrelandsløs globalist som flytter dit pengene er.

Soros’ bakgrunn fra finans og valutaspekulasjon gjør ham til et velegnet mål for denne typen anklager, som blant annet har blitt fremmet av den nyfascistiske – og sterkt konspiratoriske – La Rouche-bevegelsen. Det samme gjør støtten hans til organisasjoner innenfor politikk og media, områder som antisemitter siden tidlig 1900-tall har utpekt som viktige satsingsområder for den store jødekonspirasjonen.

Selv barne- og ungdomsårene i det naziokkuperte Ungarn har blitt trukket inn, ettersom han som tenåring ble han mer eller mindre adoptert av et medlem av det ungarske fascistpartiet som også var gift med en jødisk kvinne, og ble med ham «på jobben» med å overta jødiske eiendommer. Soros har senere beskrevet dette som den lykkeligste tiden i sitt liv fordi han fikk være vitne til at jøder ble reddet, noe som imidlertid har blitt tatt ut av sammenhengen og brukt til å stemple ham som nazisympatisør.

Kvinnemarsj for Soros?

De siste dagene har flere også her til lands bitt seg merke i at mange av organisasjonene som deltok i den store kvinnemarsjen dagen etter innsettelsen av Donald Trump som president skal ha vært helt eller delvis finansiert av Soros. En påstand er at 56 av organisasjonene hadde tilknytning til «Hillary-sponsoren George Soros».

Isolert sett kan dette meget godt være helt riktig. Det er ingen hemmelighet at Soros var en av mange som støttet Hillary Clintons valgkamp. Samtidig er det ikke vanskelig å se hvordan dette plasserer seg rett inn i tradisjonen fra Bill O’Reilly, La Rouche og andre, ettersom listen over deltakere også inkluderer såpass store og stødige grupper som Amnesty International og Human Rights Watch, der Soros-støtten bare utgjør en liten del av finansieringen.

Som i tilfellet Black Lives Matter betyr dette heller ikke at formålet med støtten er å fremme denne typen demonstrasjoner – hvis man nå mener det er galt – eller at det faktum at de mottar støtte fra samme sted betyr at aktiviteten deres er koordinert, eller at Soros og Open Society Foundation styrer aktiviteten deres fra dag til dag.

I tillegg var demonstrasjonene rettet mot en mangemillionær som har valgt å bruke formuen sin til å gjøre politisk karriere som verdens mektigste mann.

Få har klart å oppnå en tilsvarende økonomisk suksess som Soros, uten å ha svin på skogen, og det er vanskelig å tenke seg at den som graver en stund ikke vil finne eksempler på at Open Society Foundation og andre Soros-prosjekter har gjort noen uheldige valg av samarbeidspartnere.

Det er likevel et stykke fra det og til å gjengi konspirasjonsteorier fra den mørkeste delen av amerikansk høyreside.