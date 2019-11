Stor gjennomgang: Slik har Trumps tid som «Twitter-presidenten» vært

Det er ett år til amerikanerne kalles tilbake til urnene for å stemme over hvem som skal bli landets neste president.

Donald Trump har utfordret en hel verden gjennom deltagelsen som president på Twitter.

Spørsmålet mange nå stiller er hvordan USA skal sikre at valgprosessen blir rettferdig og demokratisk i en digital tidsalder, der både politikere og velgere styres mer eller mindre ukritisk av algoritmer via sosiale medier.

For å få noen svar og belyse utfordringene har avisen The New York Times gått systematisk gjennom Donald Trumps presidentperiode på Twitter og analysert budskapet han deler.

Resultatet er nedslående og tar deg med til noen av de mørkeste hjørnene på nettet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Sprer påstander fra hatgrupper og konspiratorikere

11.000 av Donald Trumps egne meldinger på Twitter i presidentperioden er analysert av New York Times, samt flere hundre av kontoene som han i tyngden av å være president har retvitret.

Analysen er den mest omfattende som har vært gjort, og viser at Trumps Twitter-meldinger så langt har inneholdt ...

Angrep på andre 5889 ganger

Hyllester av seg selv 2026 ganger

Konspirasjonsteorier 1720 ganger

Angrep på allierte nasjoner 233 ganger

Hyllester av diktatorer 132 ganger

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tallene viser hvordan presidenten bruker mye av tiden sin på ekstremister, hatgrupper, falske kontoer og konspirasjonsteoretikere, tilsynelatende ganske ukritisk.

Ved å retvitre budskapet deres gir han som president en troverdighet som i ytterste konsekvens kan bli farlig.

Hans forhold til blant annet QAnon-bevegelsen gjør flere bekymret.

Tilhengere av president Donald Trump har ofte med seg plakater og annet som henviser til QAnon-bevegelsen, som her under et folkemøte i Ohio i 2018. Foto: SCOTT OLSON

Får konsekvenser i den virkelige verden

FBI advarte nylig mot QAnon som en terrortrussel i USA.

Det er første gang en bevegelse i sosiale medier som baserer seg på konspirasjonsteorier blir klassifisert som en terrortrussel av FBI.

Årsaken er en rekke arrestasjoner den siste tiden, relatert til voldelige hendelser der motivet er hentet fra konspirasjonsteorier spredt på nettet.

FBI frykter en ny «pizzagate», og at det skal gå langt verre.

Store politistyrker rykket ut til en pizzarestaurant i Washington i 2016 da en mann som trodde på en konspirasjonsteori gikk til væpnet aksjon. Foto: Sarah L. Voisin / Ap

«Pizzagate» nådde overskriftene i 2016 da en 28 år gammel bevæpnet tobarnsfar stormet lokalene til en pizzarestaurant i Washington, D.C.

Mannen avfyrte flere skudd, overbevist av en konspirasjonsteori om at Hillary Clinton drev barneprostitusjon fra lokalet.

28-åringen var kommet for å redde barna, og beklaget det hele i etterkant, tydelig rystet over hva han kunne ha forårsaket.

Da QAnon-tilhengere møtte opp i hopetall under et av Trumps folkemøter i Florida i fjor, ble flere skremt. Foto: JOE RAEDLE

QAnon på Trumps folkemøte

For ett år siden vakte det oppsikt da en rekke Trump-tilhengere under et folkemøte i Florida dukket opp ikledd T-skjorter og bannere som henviste til QAnon-bevegelsen.

QAnon benytter blant annet oppslagstavler hos 4chan og 8chan, omstridte forum kjent for å ha vokst seg store på å tillate blant annet ekstreme ytringer og hatretorikk.

Den siste tiden er 4chan og 8chan blitt knyttet til flere terrorangrep, blant annet terrorangrepet i Bærum i august.

New York Times' gjennomgang av Trumps twittermeldinger viser hvordan han gjentatte ganger har støttet tilhengere av QAnon-bevegelsen ved å retvitre deres meldinger, og på den måten økt deres følgerskare.

President Donald Trump har gitt sosiale medier en helt ny rolle i dagens amerikanske demokrati. Foto: DOMINICK REUTER

Lokker presidenten ved å appellere til hans ego

Avisen har undersøkt hvordan disse brukerne opererer for å oppnå kontakt med presidenten: De appellerer tydelig til hans ego.

En anonym konto brukte et profilbilde av skuespilleren Kurt Russell for å promotere QAnon.

I fjor knagget brukeren presidenten i en tweet og skrev «Du er den største presidenten i min levetid, sir», i håp om å nå et bredere publikum.

Det var ikke Kurt Russell, men Donald Trump retvitret likevel meldingen med et «Takk!».

På den måten fikk den anonyme brukeren 2900 nye følgere på en dag, før Twitter til sist stengte kontoen.

Kurt Russell er en av flere kjente amerikanere som er blitt misbrukt av nettroll. Falske kontoer brukes til en rekke ulike formål, ofte for å øke oppmerksomheten rundt kontroversielle tema for å skape splittelse og polarisere samfunn. Foto: Nathan Denette

Forsøkt påvirket av Kina, Iran og Russland

New York Times undersøkelse viser hvordan Trump på denne måten har gitt troverdighet til minst 145 ubekreftede kontoer der konspirasjonsteoretikere og hatgrupper ytrer seg, uten å ta hensyn til hvem som er budbringeren og hva som er motivet.

Avisens har også analysert propagandakontoer som er blitt suspendert av Twitter.

Funnene viser at falske kontoer knyttet til etterretningstjenester i Kina, Iran og Russland har skreddersydd tusenvis av tweets rettet mot Trump i håp om å vekke hans interesse.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Splitt og hersk

Formålet til Russland, og andre land som benytter seg av falske kontoer på sosiale medier for å nå president Trump og andre deler av samfunnet, er blitt grundig dokumentert siden presidentvalget i 2016.

Det handler blant annet om å:

Skape splid i og mellom land og undergrave tilliten til demokratiet og institusjoner.

Spre dypt polariserende emner som innvandring, flyktninger og abort i sosiale medier som gjør det mulig for utenlandske aktører å engasjere radikale grupper både på høyre- og venstresiden i ulike land.

Slik kan utenlandske aktører splitte for å herske, uten å bruke en eneste spion på bakken, forklarte Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høyskole nylig til NRK.

Sjokk og sorg preget innbyggerne i Newtown i 2012 etter at 26 mennesker ble drept i en skolemassakre. Mange av de drepte var små barn. I ettertid har de sørgende vært utsatt for en rekke konspirasjonsteorier. Foto: DON EMMERT / Afp

Etterlatte etter Sandy Hook fortviler

Polariseringen i det amerikanske samfunnet var tydelig under presidentvalgkampen i 2016, og nå kritiseres både venstre- og høyresiden i USA for å bidra til å forsterke splittelsen, fremfor å finne muligheter for forsoning.

Facebook og Twitter har tatt en rekke grep for å unngå at konspirasjoner og hatefulle ytringer spres via deres plattformer, men ikke alle tiltakene har falt i god jord hos presidenten.

I sommer retvitret Donald Trump en rekke meldinger fra flere konspirasjonsteoretikere og høyreekstreme etter at de fikk fjernet kontoene sine fra Facebook.

President Donald Trump under et møte i Brussel i juli 2018. I løpet av presidentperioden har Trump blant annet retvitret en falsk russisk konto som skrev «Vi elsker deg, herr president!» Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

En som fikk kontoen sperret var Paul Joseph Watson, en kjent konspirasjonsteoretiker som blant annet har vært sentral i konspirasjoner om at Sandy Hook-massakren ikke fant sted, men var iscenesatt i et forsøk på å innføre strengere våpenlover.

26 mennesker ble drept da en 20-åring slo til mot barneskolen Sandy Hook i Newtown i 2012, og for de etterlatte har de mange konspirasjonsteoriene vært en enorm belastning.

Denne uken tok Twitter nye grep i håp om å sørge for en demokratisk prosess frem mot presidentvalget om ett år, men Facebook og Twitter er uenige i hvilke grep som må til for å unngå at politikere bruker sosiale medier for å lure velgerne i forkant av valget i 2020.

Donald Trump har med @realDonaldTrump over 66 millioner følgere. Blir man retvitret av ham kan budskapet få en helt ny rekkevidde. Foto: Faksimile

«The Google»

Amerikanske statsledere har i stor grad vært skjermet for konspirasjonsteorier og propaganda siden internettets begynnelse.

Sosiale medier eksisterte knapt under Bill Clintons presidentskap.

President George W. Bush fikk folk til å fnise da han henviste til «The Google», tydelig lite kjent med nettjenesten.

President Bill Clinton ser på den oppgraderte versjonen av nettsiden til Det hvite hus i juli 2000. I dag kan følgere verden rundt daglig få oppdaterte meldinger fra USAs president direkte via Twitter. Foto: HO

President Barack Obama spøkte om å være nektet en Iphone og skapte overskrifter da han etablerte seg på Twitter som POTUS, akronymet for President Of The United States på Twitter.

Samtidig har den teknologiske utviklingen tatt flere kvantesprang, fra pipende modem på 1990-tallet som koblet deg til den nye verdensveven «World Wide Web», til dagens kunstige intelligens som sorterer dine digitale fotspor for å tilby et innhold skreddersydd dine preferanser.

Det er dette som kalles algoritmer. Algoritmer som gir din individuelle virkelighetsforståelse bekreftelse hos andre, uavhengig av om det du tror har rot i virkeligheten eller ei.

Så fikk Donald Trump POTUS-kontoen og nøkkelen til Det hvite hus, og en helt ny tid begynte.