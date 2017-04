Kim har sendt brev til Assad

Syrias president Bashar al-Assad. Foto: Joseph Eid / AFP

Ifølge Reuters er brevet sendt i forbindelse med 70-årsdagen for Syrias uavhengighet, som er i dag.

«Jeg vil uttrykke sterk støtte og vår solidaritet med den syriske regjeringen og dens folk for sitt arbeid med rettferdighet, og fordømmer USAs nylige invaderende handlinger mot landet deres,» skriver Kim.

Brevet er gjengitt av det statlige nyhetsbyrået KCNA.

USA bombet en syrisk militærbase etter et angrep med kjemiske våpen i Idlib-provinsen før påske. President Donald Trump har også truet med å bruke militær makt mot Nord-Korea, som med jevne mellomrom truer USA og Sør-Korea med atomkrig.

– Forstår at de vil ha atomvåpen

Syrian ambassadør til Nord-Korea, Tammam Sulaiman, i Pyongyang. Foto: Staff / Reuters

Syrias ambassadør til Nord-Korea, Tammam Sulaiman, sier til Reuters at USA ikke bør angripe andre land for å «sende en beskjed».

– Hvis de vil ta opp dette, bør de sende en beskjed eller noe. Dette er meningsløst. Det som gir mening er å se om USA virkelig vil finne løsninger, uansett om det er i Syria eller Nord-Korea. Hvis de fortsetter med dette, snakker vi ikke om en ansvarlig stat eller regjering. Det handler ikke om å sende beskjeder, men om å ta et standpunkt, sier han.

Han sier også at han har forståelse for Nord-Koreas atomvåpenprogram.

– Å skaffe seg atomvåpen bør ikke være et mål for noen land. Men i Nord-Koreas tilfelle kan jeg forstå det. Jeg forstår hvorfor de bygger opp atomvåpenkapasiteten sin for å møte den klare aggresjonen fra USA, sier Sulaiman.

Sulaiman avviser også at Nord-Korea støtter de syriske regjeringsstyrkene. Dette ble også avvist av Nord-Korea i 2013 etter meldinger om at de hadde sendt piloter, utstyr og rådgivere til Syria.

Trump: – Må oppføre seg

USAs visepresident Mike Pence besøkte mandag den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea, og advarte om at tålmodigheten til USA har tatt slutt.

– Verken USA eller Sør-Korea vil tolerere ytterligere rakettoppskytinger eller kjernefysiske prøvesprenginger fra Nord-Korea, sa Pence og viste til bombingen av den syriske basen i forrige uke.

Donald Trump tok seg tid til å svare på et spørsmål fra CNN på den årlige påskeeggjakten i Det hvite hus mandag. Reporteren spurte om han hadde en beskjed til Nord-Korea.

– Må oppføre seg, sa Trump.