Venter fortsatt på atomprøvesprengningen

En av rådgiverne til USAs visepresident Mike Pence, som ankom Sør-Korea søndag, sier til Reuters at det trolig var en nordkoreansk mellomdistanserakett som eksploderte etter fire eller fem sekunder natt til søndag.

– Vi hadde god etterretning både før og etter oppskytingen. Det var en mislykket prøveoppskyting, så det er egentlig ingen grunn til å forsterke denne fiaskoen. Vi har et bredt spekter av verktøy, men trenger ikke å bruke flere ressurser på det, sier rådgiveren, som ikke vil navngis.

Vedkommende undertreker imidlertid at Kim Jong-un har sagt at han vil gjennomføre både en rakettoppskyting og en atomprøvesprengning.

– Vi har sett en av dem. Det hindrer ham ikke i å gjennomføre den andre også, sier rådgiveren.

Og lørdagens feiring av grunnlegger Kim Il-sungs bursdag er ikke den eneste høytidelige markeringen denne måneden. 25. april feirer Nord-Korea selve grunnleggelsen, noe som er nærmere en ren militær feiring.

Ubåtmissiler på utstilling i militærparaden i Pyongyang lørdag. Foto: Wong Maye-e / AP

Venter flere provokasjoner

Raketten som ble testet natt til søndag ble trolig skutt opp fra bakken.

Lørdag viste regimet frem det som trolig er prototypene på missiler som kan skytes opp fra ubåter, og som vil være mye lettere å skjule. Nord-Korea testet et slikt missil i retning Japan i august.

Ifølge AFP mener flere eksperter at landet kan være mindre enn to år unna et ferdigutviklet interkontinentalt ballistisk missil (ICBM), noe som kan være nok til å nå USAs vestkyst.

Helgens prøveoppskyting kan være et nytt skritt mot en ICMB, ettersom den gikk lengre enn de allerede kjente KN-08- og KN-14-rakettene.

– Det er sannsynlig at denne oppskytingen er en test av en ny missiltype eller en oppgradering. Så det er store muligheter for ytterligere provokasjoner i nær fremtid, sier Kim Dong-Yub ved Kyungnam-instituttet i Seoul til AFP.

Nord-Korea har gjennomført fem atomprøvesprengninger, tre av dem under Kim Jong-uns ledelse.

– Dette kan ikke fortsette

Analytikere mener disse satellittbildene viser at anlegget Punggye-ri er klart til en ny atomprøvesprengning. Foto: Handout / Reuters

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Herbert Raymond McMaster sier ifølge AFP at det nå er bred enighet om at situasjonen er uholdbar.

– Jeg tror det er en bred internasjonal enighet nå, som også inkluderer Kina, om at denne situasjonen rett og slett ikke kan fortsette, sier han.

Kilder i den amerikanske regjeringen sier til AP at de vil vurdere andre tiltak ved en eventuell atomprøvesprengning, men at de inntil videre stoler på et felles diplomatisk press med Kinas hjelp.

«Nord-Koreas fremvisning av missiler i gårsdagens militærparade og oppskytingen av et ballistisk missil i dag er en styrkedemonstrasjon som truer hele verden», heter det i en uttalelse fra Sør-Koreas utenriksdepartement.