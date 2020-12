Kabinansatte i Kina bes om å bruke bleie på jobb

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er når flyvningen skal til og fra land med mer enn 500 koronasmittede per en million mennesker, at kinesiske kabinansatte rådes til å bruke bleie. Det skriver BBC.

Luftfartsmyndighetene, kalt Civil Aviation Administration of China (CAAC) har gitt kabinansatte i Kina en rekke råd for å beskytte seg selv og hindre smitte om bord på flyene.

Her listes det opp engangshansker, masker og vernebriller. Og det rådes til å unngå å bruke toalettet om bord, og heller bruke en bleie.

Ifølge CNN er toalettene blant de mest uhygeniske områdene om bord på et fly.

«Nødskaranteneområde» bakerst i flyet

CAAC anbefaler også at de tre bakerste radene om bord på flyet skal brukes som et «nødskaranteneområde», samt å dele opp flyet i ulike soner for ulike passasjerer. Flygerne trenger ikke å ha bleie på, ifølge BBC.

Bloomberg Quint skriver at flytrafikken i Kina har tatt seg opp igjen, etter at koronapandemien førte til full stans i flyvninger i hele verden.

Koronapandemien og stengte grenser skapte krise i luftfarten. I både Europa og Norge sliter fortsatt flyselskapene med å komme seg på fote.

Avinors passasjertall fra forrige uke viser en nedgang i passasjerer på 86 prosent bare på Oslo Lufthavn.

Koronaviruset oppstod i Wuhan-provinsen i Kina i desember i fjor. Nå kan det virke som om landet har kontroll på viruset, og siden mars har det kun vært rapportert få, sporadiske utbrudd.

Slår hardt ned på viruset

NRKs oversikt viser at 6 innbyggere per 100.000 har koronaviruset i Kina. Til sammenligning er det 4.865,3 smittede per 100.000 innbyggere i hardt rammede USA.

Myndighetene i Kina har tatt i bruk massetesting og harde nedstenginger for å få bukt med viruset. Nå har mindre grupper fått tilbud om å ta koronavaksine.

Helsedirektoratet anbefaler at man rengjør toaletter og vaskeservanter ofte for å forhindre koronasmitte.

Ifølge sykepleien.no er det viktig å lukke dolokket når man trekker ned av samme grunn.

Hjemme i Norge ble flere offentlige toaletter stengt denne våren på grunn av koronaviruset. Det skapte problemer for norske yrkessjåfører, som i enkelte tilfeller måtte gå på do bak bilen. Ifølge Yrkestrafikkforbundet er dette fortsatt et problem.