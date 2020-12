Kapasiteten sprengt: Covid-pasienter får behandling i dette parkeringshuset

Forholdene ved sykehusene i USA forverres i takt med at smittetallene øker.

Antall koronarelaterte dødsfall i USA nærmer seg nå 300.0000. Ifølge New York Times er 104.600 pasienter innlagt med koronasmitte onsdag.

Sykehuset Renown Regional Medical Center i Reno i Nevada er ett av sykehusene som siden november har flyttet pasienter til et parkeringshus.

– Det er et sted jeg aldri trodde jeg skulle behandle et menneske, sier legen Jacob Keeperman til CNN.

Trump kalte det fake

Her er det plass til over 1.400 pasienter, ifølge sykehuset. Foto: JASON BEAN / Reuters

Overbelastede sykehus flere steder i USA gjør om kapeller, kantiner, venterom og korridorer om til behandlingsområder.

Etter at leg Keeperman tvitret et bilde av parkeringshuset, kalte Donald Trump det hele for «fake». Samtidig kom han med falske anklager om valgresultatet i Nevada.

– Det er ikke samvittighetsfullt å fortsette å spre løgner og mistillit i en tid der alle amerikanere skulle vært samlet under denne historiske folkehelsekrisen. Nok er nok, sa Keeperman i en uttalelse 1. desember.

Guvernøren i Nevada, Steve Sisolak svarte også på Trumps angrep. Han kalte det et eksempel på villedende og farlig retorikk om covid-19.

Nervøse før julefeiringen

USAs ledende smittevernrådgiver Anthony Fauci frykter smitten knyttet til julefeiringen kan bli en enda større utfordring enn etter høytiden Thanksgiving, som var 26. november.

Halvannen uke etter thanksgiving er smitten i landet verre enn noen gang.

Den siste uken har det vært et gjennomsnitt på 207.000 nye tilfeller hver dag, 17 prosent flere enn for tre uker siden.

I USA har over 15 millioner mennesker fått påvist koronasmitte, ifølge oversikten til Johns Hopkins-universitetet. Fleresteder opplever nye smittetopper, og 26 delstater har nylig innført tiltak for å demme opp for koronasmitten, melder NTB.