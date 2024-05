The Den internasjonale domstolen, på engelsk The International Court of Justice (ICJ), er FNs hovedorgan for juridiske spørsmål.

Det er i denne domstolen at juridiske stridigheter mellom to land behandles, og må ikke forveksles med Den internasjonale straffedomstolen (ICC), som behandler saker mot privatpersoner og organisasjoner, og også holder til i Haag.

ICJ ble opprettet sammen med FNs seks andre hovedorganer 26. juni 1945.

Domstolen har tidligere bestemt saker om hva som utgjør territorielle grenser mellom stater,

Alle 193 FNs medlemsland, hvorav Sør-Afrika og Israel, er medlemmer av ICJ, utenom de to observatørstatene Vatikanet og Palestina.

Domstolen har 15 dommere fra hvert sitt land, og én president. Den nåværende presidenten er Nawaf Salam fra Libanon.