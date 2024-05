FN-domstolen: Israel må stoppe militære handlinger i Rafah

FN-domstolen la fredag frem sin siste avgjørelse angående Gaza og fare for folkemord.

Domstolen mener situasjonen på Gazastripen har blitt verre siden forrige gang den kom med en avgjørelse.

– Israel må umiddelbart stanse sin militæroffensiv i Rafah, sa ICJ-dommer Nawaf Salam, som leste opp dommen.

Videre krever domstolen at Israel må stoppe alle andre handlinger i området som skader befolkningen.

Israel må også åpne overgangen ved Rafah og slippe inn humanitær hjelp, og også sørge for uhindret tilgang til Gaza for etterforskere.

Domstolen mener humanitære hensyn som tas i krigføring ikke dekker behovene til befolkningen under krigføringen.

Domstolen er ikke overbevist om at Israels tiltak for å evakuere folk, i blant annet Rafah, er tilstrekkelig.

Domstolen mener Israel ikke har dokumentert at det gjøres nok for å skjerme befolkningen.

Domstolen gjentar at gislene som Hamas tok 7. oktober om som holdes i Gaza må slippes fri.

Domstolens vedtak er støttet av 13 dommere, mot to dommere.

Internt fordrevne palestinere går gjennom en totalt ødelagt gate i Khan Yunis, sør på Gazastripen fredag. 24. mai. Foto: EYAD BABA / AFP

Palestinerne er positive

Palestinske myndigheter er glad for ICJs avgjørelse og sier domstolen representerer en internasjonal enighet om at Israels krig mot Gaza må stoppes. Det sier en talsmann for det palestinske presidentskapet il Reuters.

Også Hamas setter pris på domstolens avgjørelse når det gjelder Rafah. Men det er ikke nok, alle israelske angrep i Gaza må stoppes, sier en talsmann, ifølge Reuters.

Israelske myndigheter er negative

Domstolens avgjørelse er ikke populær i den israelske regjeringen.

– De som krever at Israel stopper krigen krever at landet skal bestemme seg for å opphøre å eksistere. Israel vil ikke gå med på det, sier Israels finansminister Bezalel Yoel Smotrich, ifølge Reuters.

Sør-Afrika har fått mer gjennomslag

Sør-Afrika uttrkker at landet er fornøyd med at ICJ har skjerpet tonen overfor Israel.

– Vi vil ta med oss denne avgjørelsen til FNs sikkerhetsråd, sier Sør-Afrikas UD i en uttalelse, ifølge Reuters.

– Avgjørelsen er bindende og Israel må følge den, sier landet.

Det er Sør-Afrika som flere ganger siden desember har klaget Israels krigføring på Gazastripen inn for FN-domstolen i Haag. Landet har bedt domstolen beordre Israel til å stoppe krigshandlingene.

Sør-Afrika ba 10. mai domstolen om å pålegge Israel nye hastetiltak for å få en slutt på krigen i Gaza.

Landet beskylder Israel for å drive med folkemord, og har stadig skjerpet kritikken.

Israel har fortsatt krigen og gått hardt ut mot Sør-Afrika og andre kritikere.

Domstolen kom med en foreløpig avgjørelse i januar. De sa at Israel måtte sikre tilgang til humanitær bistand, og at de skulle granske saken videre.

Har ikke tatt avstand fra domstolen

Det er usikkert i hvilken grad den israelske regjeringen vil føle seg forpliktet til å følge pålegg fra domstolen i Haag.

Geir Ulfstein, professor emeritus i folkerett ved Universitetet i Oslo sier Israel har anerkjent at domstolen har myndighet i saker om folkemord.

– Israel har jo historisk vært opptatt av folkemord ved at jødene har vært utsatt for folkemord, så det er en spesiell konvensjon for Israel, sier Ulfstein.

– I tillegg har de deltatt i forhandlingene i Haag-domstolen, i sakførselen. Israels syn har da kommet til uttrykk. Så de har ikke tatt avstand fra Haag-domstolen, i motsetning til enkelte andre FN-organer.

Det er begrenset hva domstolen kan gjøre for å tvinge Israel til å gjøre noen landet ikke vil.

– Domstolene har ikke noen militære virkemidler til disposisjon. Så dette vil være en del av å øke presset mot Israel, sier Ulfstein.