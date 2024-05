Hamas-myndighetene sier til nyhetsbyrået AFP at 45 palestinere er drept og minst 65 er skadd. De fleste er kvinner og barn.

Det israelske angrepet blir møtt med kraftige internasjonale reaksjoner, skriver Associated Press.

Macron: – Ingen trygge steder i Rafah.

En rekke land reagerer sterkt på angrepet mot teltleiren i Rafah.

Frankrikes president Emmanuel Macron sier han er «rasende» over det som har skjedd.

– Disse militæroperasjonene må stanse. Det er ingen trygge steder i Rafah, sier Macron, skriver Reuters.

Den samme reaksjonen kommer fra EUs utenrikssjef Josep Borrell.

FN krever at Israel starter «en åpen og upartisk gransking».

Den afrikanske union (AU) mener det som har skjedd er forakt mot Den intarnasjonale straffedomstolen som krever stans i angrepene mot Rafah.

Minst 45 personer er drept i et luftangrep mot en senter for internt fordrevende i Rafah i går kveld. Det melder nyhetsbyrået AFP og henviser til sivilforsvaret i Gaza. Du trenger javascript for å se video. Minst 45 personer er drept i et luftangrep mot en senter for internt fordrevende i Rafah i går kveld. Det melder nyhetsbyrået AFP og henviser til sivilforsvaret i Gaza.

Utenriksminister Espen Barth Eide sier de siste angrepene i Rafah er et klart brudd på avgjørelsen fra Den internasjonale domstolen.

– Opp til Sikkerhetsrådet

– Ordren om å stanse angrepene i Rafah er bindende, som betyr at fortsatt krigføring i Rafah bryter med den høyeste domstolen i verden.

Han forventer at Israel vil følge denne avgjørelsen.

Begravelse for drepte i angrepet søndag. Foto: Mohammed Salem / Reuters

– Det er opp til Sikkerhetsrådet å håndheve om det er åpenbar overtredelse av folkeretten.

Vitne: – Mennesker stod i brann

En mann som bodde i området sier til nyhetsbyrået Reuters at mennesker stod i brann. En annen forteller om drepte barn.

– Tre barn ble revet i stykker. Har de ingen samvittighet? Hvem skal hjelpe oss?

NRK har sett videoer som skal være fra angrepet. De viser blant annet barn som er lemlestet. Disse videoene er for sterke til å publisere på nrk.no

Israel: Hamas-raketter avfyrt fra Rafah

Søndag meldte Israels militære at åtte raketter ble avfyrt fra Rafah mot sentrale deler av landet.

Det er første gang på flere måneder at angrepene rettes mot forretningsdelen av Tel Aviv, melder militæret.

Den israelske hæren (IDF) bekrefter at de står bak angrepet i Rafah søndag kveld, og er kjent med rapporter om at flere sivile i området ble rammet.

– Angrepet ble gjennomført mot legitime mål i henhold til folkeretten. Det ble brukt presisjonsvåpen på bakgrunn av nøyaktig etterretning som indikerte Hamas-bruk av området, heter det i en melding fra IDF på meldingstjenesten Telegram.

Menn sørger over slektninger som ble drept i angrepet. Foto: EYAD BABA / AFP

Den israelske generaladvokaten sier mandag at de vil etterforske denne «veldig alvorlige» hendelsen, skriver NTB.

– Detaljene i denne hendelsen er fremdeles under etterforskning som vi er forpliktet til å gjennomføre til det fulle.

– IDF beklager enhver skade på ikke-stridende i krig, sa generalmajor Yifat Tomer Yerushalmi.

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Gaza 35.984 Siste uke: 422 Israel 1487

Hamas: Rammet FN-senter

Ifølge pressetjenesten til Hamas-myndighetene rammet angrepet et senter drevet av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA).

I en uttalelse fra myndighetene omtales angrepet som en «forferdelig massakre».

Bilder og videoer i sosiale medier søndag kveld, viser store flammer og forkullede og lemlestede lik.

Meldingene om angrepet er fryktelige, sier FN-organisasjonen UNRWA i en uttalelse.

– Det er rapporter om massive tap, inkludert barn og kvinner blant de drepte. Gaza er et helvete på jord. Bildene fra i går kveld er et nytt vitnesbyrd om det, sier organisasjonen i en uttalelse på meldingstjenesten X.

– Mange av de skadde har blitt fraktet til Tal Al-Sultan klinikken og til feltsykehusene nær sjøen i Rafah. Dette området ble utpekt av Israel som et humanitært område, hvor innbyggere ble tvunget til å evakuere til, skriver Den Røde halvmåne på X.

Leiren dagen etter angrepet. Foto: Jehad Alshrafi / AP

Leger uten grenser skriver at de har fraktet flere drepte og sårede til et traumesenter i Rafah.

– Vi har tatt imot minst 15 drepte til et stabiliseringssenter som vi har i Rafah, sier generalsekretær i Norge Lindis Hurum.

Hun forteller at tallet på sårede ikke er kjent, men at et tosifra antall var brakt til stabiliseringssenteret like før midnatt søndag.

Hurum sier helsepersonellet deres nå er i en overlevelsesmodus, hvor de må vurdere fra dag til dag hvilken risiko de er villige til å ta.

– Vi har ingen intensjon om å forlate Gazastripen. Vi ønsker tvert imot å skalere opp, men det er jo umulig så lenge krigshandlingene er så intense, og vi heller ikke får inn utstyr fordi grensene er stengt.

Flere skal være drept i et israelsk angrep på et område utpekt for fordrevne palestinere i Rafah. 26.05.24 Foto: Reuters

Angrepet skjer to dager etter at FN-domstolen ICJ beordret Israel til umiddelbart å stanse militæroffensiven i Rafah, åpne grenseovergangen der for nødhjelp og gi etterforskere tilgang til området.

EUs utenrikssjef Joseph Borell sier at Israel fortsetter med militære angrep FN-domstolen har krevd at landet må stoppe. Han sier domstolens vedtak umiddelbart følges opp.

Utenriksministeren i Qatar sa mandag at han er bekymret for at angrepene vil komplisere forhandlingene om en våpenhvile.

Flere angrep i helgen

Israel har derfor ikke etterlevd FN-domstolens kjennelse og har i helgen gjennomført flere angrep mot mål i Rafah.

Ifølge menneskerettsorganisasjonen Euro-Med Monitor utførte Israel over 60 luftangrep mot Rafah i løpet av de første 48 timene etter ICJs ordre.

Den israelske regjeringen hevdet tidligere søndag at FN-domstolen ikke har krevd full stans i angrepene mot Rafah.