– Den store kampen ligger foran oss.

Det sier Marie Sneve Martinussen da hun holder åpningstalen for Rødts ekstraordinære landsmøte fredag. På dagsordren står valg av leder og 2. nestleder.

Her snakker Rødt-lederen om reallønnsnedgang, klasseforskjeller og den europeiske strømbørsen. Men også om konflikten mellom Israel og Palestina.

VIL HA BOIKOTT: Marie Sneve Martinussen utenfor Stortinget i november i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB

Tirsdag bestemte regjeringen seg for å anerkjenne Palestina som en selvstendig stat, sammen med Irland og Spania.

Det skjer etter at Rødt fremmet forslaget i fjor.

Partiet har lenge stått på barrikadene om at Norge må boikotte Israel. Forrige uke ble det varslet at påtalemyndigheten i den internasjonale domstolen (ICC) vil be om arrestordre på både israelske ledere og Hamas-topper for det de mener er krigsforbrytelser og brudd mot menneskeheten.

– Når Israel bryter sine plikter etter folkemordkonvensjonen, må presset fra alle oss andre bare bli sterkere, sier Martinussen.

Vil trekke ut Oljefondet

Et av tiltakene de har bedt om, er å trekke Oljefondets investeringer ut av israel-rettede virksomheter.

Det gjentar Martinussen også fredag. Hun sier det må innføres sanksjoner mot Israel.

– Oljefondet må ut. Vi må stoppe salg av våpendeler som kan bidra til folkemord. Krigsforbrytelsene mot alle sivile må stoppes, gislene må frigis.

Rødt fikk opprinnelig ikke flertall da forslaget deres om å anerkjenne Palestina ble behandlet i Stortinget i november.

I stedet ble det inngått et kompromiss om å åpne for anerkjennelse på et senere tidspunkt, når det kunne ha positiv innvirkning på fredsprosessen mellom Palestina og Israel.

Frp og KrF stemte imot kompromissforslaget. I talen sin går Martinussen hardt ut mot høyresiden.

– Norge må gjøre så mye, mye mer. Da kan ikke Frp og KrF fortsette å godta handlingene til den israelske staten. Da kan ikke Erna Solberg og Høyre få lov til å sitte stille i båten.

Hun mener flertallet på Stortinget trenger en ny sammensetning, men advarer mot et regjeringsskifte «bare for skiftets del». Marthinussen sier Rødt vil ta opp kampen for å hindre at Høyre og Frp inntar Statsministerens kontor i 2025.

– Rødt skal bli så store og så sterke at vi ikke er til å komme utenom.

Ordkrig

Rødt har bedt regjeringen legge ned veto mot EUs fjerde energimarkedspakke. Martinussen sier det er på tide med et strømoppgjør.

– Vi må ta et oppgjør med den europeiske strømbørsen hvor vi sender rimelig norsk vannkraft ut av landet og får høye strømpriser fra Europa i retur, og vi må ha makspris på strøm til ordinær bruk.

Samtidig går Marthinussen til verbalt angrep på Sylvi Listhaug (Frp).

Listhaug reagerte tidligere i uken kraftig på Rødt-lederens intervju med NRK om det nylige bråket mellom Rød Ungdom og moderpartiet. Her uttalte Martinussen at det var «rom for kommunister» i partiet.

– Hun mener selvsagt at det er helt ok at folk i partiet kaller seg kommunister. Ikke så rart siden det står i deres partiprogram, skrev Listhaug på Facebook.

Martinussen anklager i talen sin Listhaug for å ha «frekkhetens nådegave».

– Du rakker ned på andre, men husker du sist dere satt i regjeringen? Da måtte du trekke deg som statsråd etter et mistillitsforslag fra Rødt, sier Martinussen under talen.

Rødt-lederen mener Listhaug «må holdes langt unna kontroll over norsk kraft», og viser til tiden med Solberg-regjeringen.

– Dere innførte EUs tredje energimarkedspakke, førte Norge inn i EUs energibyrå ACER og sto på TV og løy så det rant om at strømprisene ikke skulle øke og Norge ikke skulle miste kontroll over krafta.

Til NRK svarer Listhaug at Martinussen går til angrep på partier som «står i bresjen for frihet og liberalt demokrati».

– Jeg skjønner godt at partilederen i Rødt, som har medlemmer som har hyllet både Stalin, Lenin og byggingen av Berlinmuren forsøker å vri fokuset over på energipolitikk, sier hun.

Frp-lederen mener at Røds politikk ville gitt store negative konsekvenser for næringslivet.

– Selv der svikter kommunistene i Rødt som vil avvikle olje- og gassnæringen og dermed frata hundretusener av arbeidsfolk levebrødet sitt.