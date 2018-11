Hevder Mexicos president har fått millionbestikkelser

Rettssaken mot lederen av det beryktede Sinaloa-kartellet startet omsider i New York denne uka etter flere forsinkelser, jurytrøbbel og ekstreme sikkerhetstiltak.

Natt til onsdag norsk tid fikk aktørene holde sine innledningsforedrag. Guzmans forsvarer, Jeffrey Lichtman, gikk offensivt til verks.

– Han har fått skylda for å være lederen mens de virkelige lederne lever fritt og åpent i Mexico. Sannheten er at han ikke kontrollerte noen ting, sa Lichtman ifølge AP.

Ismael «El Mayo» Zambada regnes nå som lederen av Sinaloa-kartellet. Både sønnen og broren hans er pågrepet, og vil trolig vitne mot «El Chapo». Foto: Handout / Reuters

Han hevder den virkelige lederen av kartellet er Ismael «El Mayo» Zambada.

Han skal ta tatt over som leder av kartellet etter Guzman, og er etterlyst i både Mexico og USA. FBI har utlovet en dusør på fem millioner dollar for informasjon som fører til pågripelse.

– Zambada er en fri mann fordi han bestikker hele den mexicanske regjeringen, helt til toppen, inkludert den nåværende presidenten, sa Lichtman.

Lichtman mener det er snakk om flere hundre millioner dollar i bestikkelser.

En talsmann for president Enrique Peña Nieto avviser påstanden. Tidligere president Felipe Calderon skriver på Twitter at beskyldningene er «falske og uforsvarlige».

«En stripe per innbygger»

Før Lichtman slapp til hadde statsadvokat Adam Fels redegjort for tiltalen mot Guzman og hvordan de mener å kunne bevise at han ledet Sinaloa-kartellet.

Ifølge Fels vil juryen få se bevis på beslag av kokain som til sammen «utgjør mer enn en stripe kokain for hver eneste person i USA».

Han mener Guzman brukte fly, tog, lastebiler, fiskebåter og ubåter i smuglingen til USA. Han skal ha tjent rundt 10 millioner dollar per innførsel.

Bevismaterialet består av 300.000 sider med dokumentasjon og over 117.000 opptak. Guzman skal ha hatt en personlig hær med væpnede vakter, en diamantbelagt pistol med initialene sine på og en gullbelagt AK-47.

Guzman er ikke tiltalt for drap, men aktoratet vil likevel bevise at han har beordret eller begått 33 drap i forbindelse med den blodige narkokrigen i Mexico.

Fels fortalte juryen at han vil føre bevis for at Guzman personlig skjøt to medlemmer av et rivaliserende kartell, og ga ordre om at de skulle brennes og begraves.

Sikkerhetstiltakene rundt rettssaken er ekstreme. Brooklyn Bridge stenges for all trafikk når «El Chapo» skal fraktes til og fra rettslokalet. Den anonyme juryen får også væpnet politieskorte. Foto: Kena Betancur / AFP

Anklager politiet for korrupsjon

Ifølge Reuters har aktoratet flere av Guzmans tidligere samarbeidspartnere på vitnelista. Blant dem er trolig Zambadas bror og sønn, Jesus og Vicente.

Jeffrey Lichtman holdt innledningsforedraget for Guzmans forsvarere. Foto: Mary Altaffer / AP

Lichtman gikk også til angrep på troverdigheten til disse vitnene.

– Hvorfor går myndighetene så langt at de bruker disse rennesteinsmenneskene som bevis? Det er fordi en dom mot Guzman er den største premien aktoratet kan drømme om, sa han.

Lichtman ba også juryen være åpne for at politiet i både Mexico og USA kan være korrupte, og hevdet det var umulig for Guzman å styre kartellet siden han satt i fengsel eller var på flukt mesteparten av tiden.

– De samarbeider når det passer dem, «Mayo» Zambada og den amerikanske regjeringen, sier han.

Tiltalen har 17 punkter, og Guzman risikerer livstid i fengsel. Rettssaken er ventet å vare i fire måneder.