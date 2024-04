Politiet kom seg inn i ambassaden ved å bryte opp dørene. Det er kontoret til Ecuadors president som opplyser dette sent fredag lokal tid.

Den tidligere visepresidenten Jorge Glas har søkt tilflukt i ambassaden i Quito siden desember. Han er dømt for korrupsjon to ganger.

Rett før pågripelsen ga Mexico han politisk asyl.

Mexicos president Andres Manuel Lopez Obrador kaller pågripelsen et «åpenbart brudd på folkeretten og Mexicos suverenitet».

Landet bryter nå alle diplomatiske bånd til Ecuador.

Politi utenfor Mexicos ambassade i Quito sent fredag lokal tid. Foto: AP

Mener asyl var ulovlig

Ifølge Mexicos utenriksdepartement ble flere diplomater påført skader i aksjonen

– Dette er ikke mulig. Det kan ikke være sant, det er galskap, sa Roberto Canseco, leder for konsulærseksjonen ved ambassaden, til nyhetsbyrået AP etter pågripelsen.

Ifølge Wien-konvensjonen er det strengt forbudt for et land trenge inn i andre lands ambassader uten lov. Mexico varsler at landet skal ta saken til Den internasjonale domstolen.

Glas søkte, ifølge AFP, tilflukt i ambassaden etter at det kom en arrestordre med nye anklager om korrupsjon. Den ecuadorianske regjeringen skal ha omtalt dette som en «ulovlig handling».

– Ecuador er en suveren stat og kommer ikke til å tillate at kriminelle går fri, skriver det ecuadorianske presidentkontoret.

Militære utenfor stedet Glas trolig er i varetekt, ifølge Reuters. Foto: Reuters

Korrupsjonsdømt

Jorge Glas var visepresident fra 2013 til 2017. Han ble avsatt på grunn av en korrupsjonsskandale hvor 13,5 millioner dollar havnet i hans egen lomme. Han ble dømt til seks års fengsel for saken.

Han sonet straffen, men i 2021 ble han dømt til nye åtte år i fengsel. Han ble prøveløslatt og kom seg til den mexicanske ambassaden i april 2022, hvor han har vært siden. Selv mener Glas at han er utsatt for politisk forfølgelse.

Forholdet mellom Mexico og Ecuador har forverret seg i forkant av pågripelsen. Torsdag erklærte Ecuador Mexico sin ambassadør som «persona non grata», på grunn av uttalelser fra den Meksikanske presidenten Lopez Obrador.

Han skal, ifølge Reuters, ha kommet med kommentarer om landets blodige valg i fjor. En av presidentkandidatene ble skutt og drept.