SV-Solhjell: – Vi må kunne kritisere Kina

Etter seks år med isfront som følge av fredsprisutdelingen til Liu Xiaobo, kunne statsminister Erna Solberg i dag fortelle at Norge og Kina er på talefot igjen – og at partene har blitt enige om å «normalisere forholdet».

Flere politikere er imidlertid usikker på nøyaktig hva den enigheten innebærer. I avtalen står det at Norge ikke skal undergrave Kinas kjerneverdier, noe som kan bety at Norge ikke skal kritisere kommunistpartiets maktmonopol.

– Hvis det er slik at vi har fått en avtale der vi likevel ikke kan bruke dialogen til å forbedre ting, da har vi en dårlig avtale, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

USIKKER: Trine Skei Grande håper dialogene med Kina kan bidra til å forbedre ting. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Ber om avklaring

Også SVs Bård Vegar Solhjell stiller spørsmål rundt hva avtalen innebærer.

– Det er en setning der som kan leses som at Norge skal opptre mer forsiktig enn det vi har gjort overfor Kina, og jeg vil be regjeringen i Stortinget avklare at det ikke er tilfellet. I framtida vil vi kunne samarbeide mer med Kina, men vi må også kunne kritisere Kina hvis det dreier seg om brudd på menneskerettigheter, på samme måte som vi gjør med andre land, sier Solhjell.

Fredsprisvinneren Liu Xiaobo sitter fortsatt fengslet i Kina og hans kone sitter i husarrest i Beijing. Samtidig har flere internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, som Amnesty og Human Rights Watch, i rapporter påpekt hvordan kinesiske myndigheter har slått ned på menneskerettigheter det siste året.

PRINSIPPER: Norge har klare prinsipper rundt menneskerettigheter, sier utenriksminister Børge Brende. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Utenriksminister Børge Brende understreker at avtalen ikke innebærer at Norge ikke kan kritisere Kina.

– Absolutt ikke. Det som står i denne teksten er at det skal være et normalt diplomatisk språk mellom to nasjoner. Det har vært veldig viktig for meg å få på plass det som en norm. Vi har brukt mye tid på å vise at vi respekterer hverandre, men det er to forskjellige land med forskjellige kulturer og systemer. Norge er tydelig på at prinsippene som er viktige for oss også inneholder menneskerettigheter, sier han.

– Hva synes du om menneskerettighetssituasjonen i Kina?

– Det er et veldig sammensatt bilde, det er det ikke noe tvil om.

– Men du vil ikke kritisere det?

– I dag markerer vi en reetablering av politiske og diplomatiske forbindelser, men det gir også en mulighet for dialog som vi ikke har hatt på seks år, også rundt spørsmålene du stiller.

Tror ikke USA ville skrevet under

Forfatter og Kina-ekspert, Henning Kristoffersen, tror ikke USA ville skrevet under på en slik avtale.

OM AVTALEN: Kina-ekspert Henning Kristoffersen ble overrasket over at Norge og Kina har blitt enige om å normalisere forholdet. Foto: NRK

– Jeg tror det ville vært vanskelig å skrive under på det som omhandler Kinas kjerneinteresser. USA har jo også interesser i Kinas nærområder, så jeg tror det ville vært vanskelig for USA å skrive under på noe lignende.

Han forteller at det også for Kina var viktig å få til en dialog.

– Fordi de siste årene har Kina blant annet lansert noen stor internasjonale planer som Norge er med i, og da passer det ikke å behandle et lite land på den måten. De vil fremstå som en pålitelig partner.