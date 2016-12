– Full normalisering i forholdet med Kina

Den norske regjeringen roser sterkt Kinas historiske og enestående utvikling Regjeringen / Uttalelse fra Kina og Norge om normalisering av bilaterale forbindelser

Norges forhold til Kina er normalisert, og normale diplomatiske og politiske forbindelser er gjenopprettet fra mandag 19. desember 2016.

Det sier statsminister Erna Solberg fra Stortingets talerstol.

– Norge har siden 2010 ikke hatt politisk kontakt med Kina. Dette har vært krevende for oss i mange internasjonale sammenhenger og i mange enkeltsaker, sier Solberg.

Hun sier at det kjølige forholdet har vært krevende for norsk næringsliv, som har opplevd manglende politiske forbindelser som en barriere.

Les uttalelsen fra Kina og Norge her: Uttalelse fra Norge og Kina

– Ser fremover på nye muligheter for samarbeid

Utenriksminister Børge Brende og norsk diplomati har oppnådd en stor seier når relasjonene til Kina nå normaliseres. Spørsmålet er i hvilken grad Norge har kommet med innrømmelser til Kina gjennom den foreliggende uttalelsen. Det vil bli debattert i tiden som kommer. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Norges forhold til Kina har vært svært kjølig siden 2010, da Nobels fredspris ble tildelt den kinesiske demokrati- og menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo i 2010.

– Jeg er glad for at vi har greid å få til dette. Det har vært et møysommelig diplomatisk tillitsskapende arbeid på mange nivåer, sier Solberg.

– Nå ser vi framover på de mulighetene som åpner seg for samarbeid med Kina. Som verdens nest største økonomi og som et medlem i FNs sikkerhetsråd er det viktig for oss å ha et samarbeid med mange av de viktige internasjonale spørsmålene som vi er opptatt av. Fra klimaarbeid og til mange av de andre spørsmålene på den internasjonale dagsordenen, sier Solberg.

Utenriksminister Børge Brende er mandag i Beijing.

– Jeg har i mine samtaler i Beijing i dag blant annet tatt opp behovet for å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale, en full normalisering av norsk eksport til Kina og faglig samarbeid om en lang rekke spørsmål inkludert klima og Arktis, sier Brende.

Han sier at det fra regjeringens side legges opp til ytterligere politiske besøk til Kina kommende vår, noe som også inkluderer bredt sammensatte næringslivsdelegasjoner.

– Spennende potensiale for norske bedrifter

Bransjedirektør Knut Sunde i Norsk Industri skriver i en epost til NRK at Norges eksporterte til Kina for 23 milliarder kroner i fjor.

– Vi hatt noe vekst, men har langtfra hatt den eksportveksten andre europeiske land har hatt – som avspeiler vekst i markedet - så vi har et potensiale der som vil bli spennende å få tatt ut, sier Sunde.

De viktigste eksportvarene for Norge til Kina var i fjor silisium, metaller og skipsutstyr.

Utenriksminister Børge Brende sier til NRK i Beijing at nye avtaler om handel mellom Norge og Kina kan bety mye for norske arbeidstakere.

– Det gir store muligheter for norske arbeidsplasser langs hele Vestlandet når det gjelder oppdrettsnæringen, maritim sektor og offshorenæringen. Det betyr store muligheter for Norge, men også for Kina, sier Brende.

Sender lakseaksjene opp på børsen

På Oslo Børs fører nyheten om normaliseringen av forholdet til Kina til at aksjene i verdens største oppdrettsselskap, Marine Harvest stiger i verdi, og er mest omsatt av alle aksjene.

Oppturen kommer som følge av fornyet tro på markedsadgang for norsk sjømat til det viktige kinesiske markedet.

Aksjekursen stiger 2,2 prosent, mens hovedindeksen til sammenligning ligger flatt.

Sjømatindeksen stiger 1,8 prosent, etter tre timers handel.

I årene før fredsprisen ble tildelt Liu Xiaobo i 2010 var lakseeksporten til Kina i sterk vekst, mens den har ligget tilnærmet flatt siden.

Støre: – Anerkjenner regjeringens arbeid

– Vi anerkjenner regjeringens arbeid for å opprette normale forhold mellom Norge og Kina, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre som roser statsministeren, utenriksministeren og norsk diplomati.

Også Knut Arild Hareide, som leder støttepartiet KrF stiller seg i køen av gratulanter.

– Det er gledelig at vi normaliserer forholdet til Kina, men vi må huske å si fra om kritiske sider i Kina, sier KrF-leiar Knut Arild Hareide.

Også Venstre-leder Trine Skei Grande understreker at Norge holder fokuset på menneskerettighetene i Kina.

– Dette er svært viktig for norsk næringsliv og gir store muligheter fremover. Kina er verdens største land og for et norsk næringsliv som sliter, er normaliserte handelsforbindelser med dette enorme markedet av stor betydning for svært mange, sier Harald Tom Nesvik, som sitter i utenriks- og forsvarskomitéen på Stortinget for Frp.

Talsperson Rasmus Hansson i De grønne skriver i en epost til NRK at han mener det er Norges og regjeringens selvsagte plikt å holde fast ved linjen Norge har hatt i menneskerettighetsspørsmål.

– Regjeringen bør nå raskt ta opp med Kina at nobelprisvinner Liu Xuiaobo bør få komme til Norge og motta prisen han ble tildelt i 2010, sier Hansson.

