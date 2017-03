Erna Solberg (H) reiser til Kina neste uke

Med seg har Solberg utenriksminister Børge Brende (H) og næringsminister Monica Mæland (H).

Fredag blir hun tatt imot av statsminister Li Keqiang, og søndag møter hun president Xi Jinping som da er tilbake fra sitt besøk hos Donald Trump i USA.

Også en rekke næringslivstopper, som Telenor-sjef Sigve Brekke og Statoil-sjef Eldar Sætre, reiser til Kina for å møte sine kinesiske motparter.

TIL KINA: Statoil-sjef Eldar Sætre og Telenor-sjef Sigve Brekke deltar på næringslivsmøter i Kina under statsbesøket. Foto: Vidar Ruud / Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Normalisering

I Beijing vil Solberg blant annet gjenoppta arbeidet med en frihandelsavtale mellom de to landene. Disse forhandlingene startet i 2008, men ble satt på vent etter at Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010.

Kina har siden nektet for enhver politisk kontakt på høyt nivå med Norge. Flere norske bedrifter har også hatt problemer med å skaffe visum til sine ansatte, og i en periode var det problemer med salg av norsk fisk til Kina.

Solberg skal besøke en rekke kinesiske bedrifter i løpet av en travel langhelg, og en rekke politiske og forretningsavtaler skal undertegnes. Statsbesøket har kommet i stand etter at de to landenes myndigheter før jul ble enig om å normalisere forholdet seg imellom.

– Jeg er glad for at vi nå normaliserer vårt diplomatiske og politiske forhold til Kina. Besøket viser at begge land ønsker å gjenetablere et langvarig, bredt og framtidsrettet samarbeid, sier Solberg i en pressemelding.

FORRIGE GANG: De daværende statsministrene Jens Stoltenberg (Ap) og Wen Jiabao i Folkets store hall i Beijing i mars 2007. Fredag er det Erna Solberg (H) som blir tatt imot i det staselige bygget. Foto: Jason Lee / Reuters

Menneskerettigheter

Fredsprisvinner Liu Xiaobo sitter fortsatt fengslet, og har ikke mottatt Nobelprisen han fikk for sin demokrati- menneskerettskamp i Kina.

Fortsatt er det strenge begrensninger på menneskerettigheter som ytringsfrihet og pressefrihet i landet. Kommunistpartiet har monopol på makt og slår hardt ned på dissidenter.

Da de to landene ble enig om å normalisere forholdet, var det blant annet med lovnader om at Norge ikke skal undergrave Kinas kjerneverdier og respektere Kinas territorielle integritet. Bård Vegar Solhjell (SV) var blant dem som fryktet at ordlyden ville føre til at Norge ikke kan kritisere Kina.

– Målet er nå å bygge opp et godt og tillitsfullt forhold til Kina. Men et godt forhold må bygge på ærlighet og mulighet til å komme med kritikk, sier han til NRK.