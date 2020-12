Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

EMA opplyste selv at de hadde blitt utsatt for et hackerangrep onsdag. I en pressemelding skrev EMA at de er i dialog med diverse myndigheter i forbindelse med angrepet, men at de foreløpig ikke har ytterligere informasjon.

Det er foreløpig ikke klart hvem som står bak angrepet, eller hva som var formålet, skriver Reuters.

Pfizer og BioNTech sier onsdag kveld at hackerne fikk «ulovlig tilgang» til dokumenter relatert til utviklingen av vaksinen deres. Det kommer frem i en felles pressemelding.

Ingen Biontech eller Pfizer-systemer er rammet i forbindelse med hackingen. Selskapene sier videre at de ikke tror at persondata til noen av testpersonene som har deltatt i utviklingen av vaksinen, har kommet på avveie.

«Bill» William Shakespire (81) fikk tirsdag den første av to injeksjoner av Pfizers vaksine mot covid-19-viruset ved et sykehus i Coventry. Foto: Pool / Reuters

Viktig vaksinemøte i romjulen

Reuters skriver at selskapene ikke har besvart ytterligere spørsmål om hendelsen.

Det er dermed ikke kjent om angrepet får betydning for tidsplanen for godkjenning av vaksiner. I romjulen skal EMA diskutere vaksinen som er utviklet av tyske Biontech, med midler fra amerikanske Pfizer.

Legemiddelverket har 900 ansatte og hovedkontor i Amsterdam i Nederland. 12. januar vil etter planen også vurderingen om vaksinen til Moderna komme.

En EU-godkjenning innebærer at vaksinen også kan tas i bruk i Norge.

Tidligere onsdag meldte canadiske helsemyndigheter at de har hastegodkjent Pfizer-vaksinen. Storbritannia gjorde det samme forrige uke, og gikk tirsdag i gang med å distribuere 800.000 doser til befolkningen.

AstraZeneca, Universitetet i Oxford Koronavaksinen som er utviklet ved Universitetet i Oxford hindrer symptomer på covid-19 i 70 prosent av tilfellene. Les mer Vaksinen AZD1222 er basert på viruset ChAdOx1 fra aper. Dette viruset er endret så det ikke er i stand til å lage kopier av seg selv, så det fører ikke til sykdom. Forskerne har også endret viruset så det har med seg litt ekstra informasjon. Den ekstra informasjonen får kroppen din til å lage det såkalt «spike-proteinet» fra koronaviruset. Det som skjer er følgende: Du får vaksinen inn i kroppen. Viruset i vaksinen går inn i cellene dine. Inne i cellene blir den ekstra informasjonen oppdaget av produksjonssystemet. Det blir lagd mange kopier av «spike-proteinet». Disse kopiene blir skilt ut av cellene. Immunforsvaret ditt oppdager disse proteinene. Det blir satt i gang en immunreaksjon. Det blir produsert antistoffer mot koronavirus og immunsystemet husker at dette er noe det skal reagere på. Du er vaksinert. Lukk Biontech, Fosun Pharma og Pfizer Det tyske legemiddelselskapet BioNTech melder at dere koronavaksine har vist seg å være 95 prosent effektiv. Storbritannia starter vaksinering i desember. Les mer Vaksinen BNT162b2 er basert på systemet kroppen din har for å bygge ting. Vaksinen er bare byggeinstruksjoner til cellene. Instruksjonene er basert på de samme kodene som cellene bruker hele tiden til dette formålet. Disse heter mRNA, eller «budbringer ribonukleinsyre». Det som skjer er følgende: Du får vaksinen sprøytet inn i kroppen. Informasjonen i vaksinen når fram til maskinene i cellene som bygger proteiner. Disse maskinene bygger kopier av det såkalte «spike-proteinet» fra koronaviruset. Disse proteinene blir skilt ut av cellene og blir oppdaget av immunforsvaret. Immunforsvaret reagerer på samme måte som om ekte koronavirus har kommet inn i kroppen. Det blir produsert antistoffer og immunsystemet husker at koronavirus er noe fremmed som det skal reagere på. Du får vaksinen sprøytet inn i kroppen. Informasjonen i vaksinen når fram til maskinene i cellene som bygger proteiner. Disse maskinene bygger kopier av det såkalte «spike-proteinet» fra koronaviruset. Disse proteinene blir skilt ut av cellene og blir oppdaget av immunforsvaret. Immunforsvaret reagerer på samme måte som om ekte koronavirus har kommet inn i kroppen. Det blir produsert antistoffer og immunsystemet husker at koronavirus er noe fremmed som det skal reagere på. Du er vaksinert. Lukk Johnson & Johnson Vaksinen er i fase 3 av utviklingen. Les mer Vaksinen Ad26. COV2.S er basert på viruset ad26. Det er et forkjølelsesvirus som sirkulerer blant mennesker. Dette er viruset er endret av forskerne slik at det ikke kan føre til sykdom hos mennesker. Det bærer også med seg et ekstra gen, litt ekstra informasjon. Den ekstra informasjonen får kroppen din til å lage det såkalt «spike-proteinet» fra koronaviruset Det som skjer er følgende: Du får vaksinen inn i kroppen. Viruset i vaksinen går inn i cellene dine. Inne i cellene blir den ekstra informasjonen oppdaget av produksjonssystemet. Det blir lagd mange kopier av «spike-proteinet». Disse kopiene blir skilt ut av cellene. Immunforsvaret ditt oppdager disse proteinene. Det blir satt i gang en immunreaksjon. Det blir produsert antistoffer mot koronavirus og immunsystemet husker at dette er noe det skal reagere på. Du får vaksinen inn i kroppen. Viruset i vaksinen går inn i cellene dine. Inne i cellene blir den ekstra informasjonen oppdaget av produksjonssystemet. Det blir lagd mange kopier av «spike-proteinet». Disse kopiene blir skilt ut av cellene. Immunforsvaret ditt oppdager disse proteinene. Det blir satt i gang en immunreaksjon. Det blir produsert antistoffer mot koronavirus og immunsystemet husker at dette er noe det skal reagere på. Du er vaksinert. Lukk Novavax med samarbeidspartnere Novavax forventer resultater tidlig i 2021. Les mer Vaksinen NVX-CoV2373 er basert på det som kalles nanopartikler. Det er mikroskopiske strukturer. Novavax-vaksinen har nanopartikler som i hovedsak er en ekstrakt fra planten Quillaja saponaria. Denne ekstrakten brukes i store deler av verden som et tilsetningsstoff i matvarer, men har også medisinske egenskaper. I tillegg er partiklene i vaksinen bygd opp av kolesterol og fettsyrer. Partiklene bærer også med seg «spike proteinet» fra koronaviruset. Disse spikene er produsert i genmanipulerte gjærceller og blir tilsatt partiklene i produksjonsprosessen. Det som skjer er følgende: Vaksinen virker på to måter. Nanopartiklene får immunsystemet ditt til å reagere bedre, og spike-proteinene får immunsystemet til å reagere som om ekte koronavirus har kommet inn i kroppen. Vaksinen virker på to måter. Nanopartiklene får immunsystemet ditt til å reagere bedre, og spike-proteinene får immunsystemet til å reagere som om ekte koronavirus har kommet inn i kroppen. Du er vaksinert. Lukk Moderna USAs helseminister Alax Azar sier at koronavaksinen i Pfizer og Moderna kan bli godkjent og distribuert i løpet av få uker. Les mer Vaksinen mRNA-1273 er basert på systemet kroppen din har for å bygge ting. Vaksinen er bare byggeinstruksjoner til cellene. Instruksjonene er basert på de samme kodene som cellene bruker hele tiden til dette formålet. Disse heter mRNA, eller «budbringer ribonukleinsyre». Det som skjer er følgende: Du får vaksinen sprøytet inn i kroppen. Informasjonen i vaksinen når fram til maskinene i cellene som bygger proteiner. Disse maskinene bygger kopier av det såkalte «spike-proteinet» fra koronaviruset. Disse proteinene blir skilt ut av cellene og blir oppdaget av immunforsvaret. Immunforsvaret reagerer på samme måte som om ekte koronavirus har kommet inn i kroppen. Det blir produsert antistoffer og immunsystemet husker at koronavirus er noe fremmed som det skal reagere på. Du er vaksinert. Lukk Fase 1 I denne fasen blir vaksinen gitt til en liten gruppe unge og friske mennesker for å se om immunforsvaret reagerer. Forskerne undersøker også om den gir kraftige og kanskje farlige bivirkninger. I tillegg blir det ut fra resultatene anslått hvor mye vaksine som bør bli gitt. Fase 2 I denne fasen blir vaksinen gitt til en større gruppe som er bredere sammensatt. Målet er å finne eventuelle variasjoner i reaksjon fra immunsystemet og mer data om bivirkninger og den mest fornuftige mengden vaksine. Fase 3 I denne fasen blir det undersøkt om vaksinen gir beskyttelse mot sykdom og om den fører til mer sjeldne bivirkninger. Flere tusen mennesker får vaksinen og flere tusen mennesker får en narre-vaksine. Ingen vet hvem som får hva. Dette er for å sikre gode vitenskapelige data. Godkjent Vaksinen er klar for distribusjon EU-godkjent Vaksinen er godkjent for bruk i EU og i Norge.

Økning i hacking mot helsemyndigheter

Nyhetsbyrået Reuters skriver at det under koronapandemien er blitt utført flere hackerangrep mot helsemyndigheter enn tidligere. Nyhetsbyrået skriver at angrepene både har blitt utført av spioner med statlig støtte og private cyberkriminelle.

Hackere tilknyttet Nord-Korea, Iran, Vietnam, Kina og Russland ved flere forskjellige anledninger blitt anklaget for å prøve å stjele informasjon om covid-19-pandemien, samt mulige behandlingsformer, skriver Reuters.

Britiske, amerikanske og kanadiske myndigheter uttalte i juli at russiske hackere prøvde å stjele informasjon fra forskere som jobber med å utvikle en koronavaksine. De hevdet gruppen «APT29», også kjent som «Cozy Bear», står bak angrepet.

Storbritannias sikkerhetsminister James Brokenshire sa i juli at forsøket på å stjele vaksineforskning fra Storbritannia var uakseptabel. Russland har avvist at landet har forsøkt å stjele forskningsdata.