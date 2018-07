Fransk stjerneskudd har tent håp i forstedene

Han sikret Frankrikes 1–0 seier mot Peru i gruppespillet, og scoret det siste målet i VM-finalen mot Kroatia.

Med sine 19 år har den franske fotballspilleren Kylian Mbappé markert seg som en av de aller største stjernene i verdensmesterskapet.

I kjølvannet av den franske seieren er han på alles lepper. I avisene omtales han som gutten som vokste opp i en av forstedene utenfor Paris – på fransk kalt «les banlieues» –, og beviste at oppvekst ikke trenger å være et hinder for å nå helt til topps.

På bannere i Kylian Mbappés hjemsted, forstaden Bondy utenfor Paris, rettes en takk til fotballspilleren og det franske landslaget. De håper Mbappés tilknytning til stedet kan bidra til å endre folks inntrykk av forstedene. Foto: Margret Helland/NRK

Har tent håp blant de unge

Bondy, forstaden der Mbappé vokste opp, er blant stedene i Frankrike med mest kriminalitet, høy arbeidsledighet og utbredt fattigdom. Nå snakker franskmennene om Bondy som «mulighetenes bydel».

Suksessen til Mbappé har heller ikke gått de lokale innbyggerne hus forbi.

For mange av de unge i forstaden, som vokser opp under svært vanskelige kår, er fotball den store lidenskapen som representerer et håp om å én dag spille blant de største.

De er blant mange unge som vokser opp i forstedene i Paris og drømmer om å én dag bli like gode som Mbappé. Foto: Margret Helland/NRK

Og med sine prestasjoner i mesterskapet har Mbappé tent nytt håp blant barna.

– Han er et stort idol for meg. Han er en stor stjerne og superdyktig, sier 11-åringen Nsifua Preston til NRKs reporter.

Nsifua Preston vokser opp i Bondy, samme bydel som det franske stjerneskuddet Mbappé. Foto: Margret Helland/NRK

– Jeg håper å bli så vellykket som Mbappé, å gjøre samme karriere som han har gjort. Det er drømmen, sier Siga Diombana (13).

Selv om oppvekstvilkårene til de unge i Bondy ikke er i deres favør, er det ikke helt umulig for dem å komme gjennom nåløyet.

Det ryktes at forstedene i Paris er blant stedene i verden med flest talentspeidere, og flere av de franske landslagsspillerne har blitt oppdaget nettopp her.

Majoriteten av barna som vokser opp i forstedene utenfor Paris har en annen etnisk opprinnelse en fransk. Foto: Margret Helland/NRK

Håper å endre forstedenes rykte

Claudine Deumagam, som er bosatt i Bondy, sier til NRK at 19-åringens talent og berømmelse er svært viktig for forstedenes unge.

Claudine Deumagam tror Mbappés suksess kan bidra til å spre håp blant Bondys unge generasjon. Foto: Margret Helland

– Det betyr for denne bydelen at flere unge har mulighet til å bli en ny Mbappé. Han kommer fra forstedene, som oss, og vi kan også oppnå noe stort i livet.

Lokale innbyggere håper i tillegg at Mbappés suksess i mesterskapet vil kunne gi franskmenn et annet inntrykk av forstedene enn det som presenteres i mediene.

Nabil Larbi sier at det første som dukker opp i hodet hans når han hører navnet Kylian Mbappé er stolthet. Foto: Margret Helland

– Dessverre er inntrykket mediene gir av forstedene veldig negativt. Nå har vi en ungdom herfra som gir et positivt inntrykk. Det får vi ikke takket ham nok for, sier Nabil Larbi, som selv bor i Bondy.

Drømte om VM-seier

I et intervju med den franske avisen Le Monde, sier Mbappé at han alltid har visst at han ville bli fotballspiller.

Han understreker i tillegg at fotballen for ham er mer enn bare en sport.

– Det holder for meg å se innvirkningen sporten har på samfunnet. Folk kommer til stadionet for å glemme livene deres i 90 minutter, og det er opp til oss å gi dem den tilfredsstillelsen.

I en alder av 19 år har det franske stjerneskuddet fått sin største drøm oppfylt; å lede Frankrike til VM-gull. Foto: Franck Fife / AFP

I dokumentaren, som ble sendt første gang i juni, sier 19-åringen at hans største drøm var å løfte vinnertroféet i fotball-VM.

– Verdensmesterskapet handler om landet, og det er ingenting sterkere enn det.

Mbappé har også ett råd til unge spillere som ønsker å bli like gode som ham:

– At man alltid må følge drømmene sine og ikke la noen ødelegge dem.