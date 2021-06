Det ble en lang og vond gåtur til garderoben for hele Frankrikes yndling.

Mbappé skulle ta den avgjørende straffen mot Sveits etter at «Les Bleus» hadde rotet vekk en 3-1-ledelse og spilt to målløse ekstraomganger.

Én etter én hamret både Sveits- og Frankrike-spillerne inn straffesparkene. Det ene mer velplassert og hardere enn det andre.

FORTVILET: Her innser Kylian Mbappé at Frankrike er ute av EM. Foto: Daniel Mihailescu / AFP

Da Sveits hadde scoret på alle fem, stod kun Mbappé igjen.

– Mbappé tar det sparket som medfører størst press. Dersom han misser, taper Frankrike. Det vi vet, er at på slike straffespark, så bommes det betydelig mer, sier Geir Jordet til NRK.

Han er professor hos Norges Idrettshøgskole og har forsket lenge på straffespark.

Brukte kortere tid

Det var imidlertid ikke bare presset som skilte Mbappés straffespark fra de andre.

Jordet trekker frem to andre, viktige funn fra forskningen:

Superstjerner bommer oftere enn andre.

Skudd med raske reaksjoner på fløyta resulterer oftere i bom.

PSG-profilen vekslet med å titte bort på dommer og på ballen i sekundene før straffesparket.

Idet dommeren ga klarsignal ved blåse i fløyta, reagerte han raskt og løp mot ballen. Kollegene før ham brukte fra fire til seks sekunder med å starte tilløpet.

– Vi ser at han er veldig rask til å slippe ballen på straffemerket. Han går så tilbake, og når dommer blåser, er han veldig rask på å reagere på fløyta, sier Jordet.

NRKs gjennomgang viser at Mbappé hadde langt mer hastverk enn lagkameratene.

Dette er tidsbruken fra dommeren blåser til spilleren tar første skritt:

Paul Pogba: 6,3 sekunder.

Olivier Giroud: 4,1 sekunder.

Marcus Thuram: 4,1 sekunder.

Presnel Kimpembe: 4 sekunder.

Kylian Mbappé: 0,5 sekunder.

– Franskmennene pustet rolig og tok seg tid. Dette er ikke tilfeldig. Dette er noe de gjør med intensjon, sier Jordet.

Her kan du se forskjellen:

Se alle straffene fra Frankrike - Sveits Du trenger javascript for å se video.

Stjerner bommer oftere

Mbappés enorme stjernestatus, og det ekstra presset det medfører, kan også ha spilt inn.

Vi har tidligere sett Cristiano Ronaldo, David Beckham, Lionel Messi og Roberto Baggio – for å nevne noen – bomme på slike avgjørende straffer i store turneringer.

– Vi vet fra forskning at superstjerner er raskere til å ta straffer i slike situasjoner. Mbappé står i et halvt sekund, sier Jordet.

UTE: Kylian Mbappé og Frankrike er ute av fotball-EM. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Jordet påpeker at det var litt av den samme «rolige» tendensen hos sveitserne, men ikke like konsekvent som hos de fire første franske. Admir Mehmedi, som skjøt straffe nummer fem, stod i tre sekunder før han skjøt.

– Han hadde full kontroll i en situasjon som er ekstremt stressende, sier Jordet.

Får stor støtte

Etter bommen fra Mbappé var det flere TV-seeren som fikk inntrykk av at han ble gående alene.

Men bilder fra stadion viser at Marcus Thuram sprinter umiddelbart bort til Mbappé for å trøste ham. Han får etter hvert også med seg andre franske spillere, mens noen lå knust i gresset.

Flere profiler har også vist støtte i etterkant av missen. Pelé er én av dem.

– Hold motet oppe, Kylian. I morgen er første dag for en ny reise, skriver fotballegenden på Twitter.

– Vi vinner sammen, og vi taper sammen. Vi er alle ansvarlige for at vi røk ut på dette tidspunktet, sa lagkamerat Hugo Lloris ifølge The Athletic.

– Kylian er virkelig lei seg, det er alle spillerne. Men ingen kan være sure på ham, for han tok ansvar ved å ta den femte straffen, sa landslagssjef Didier Deschamps etter kampen.

Mbappé selv var også raskt ute med å kommentere etter kampen.

Det er ingen tvil om at 22-åringen var nedbrutt.

– Det er veldig vanskelig å komme over dette. Sorgen er enorm etter denne exiten. Vi klarte ikke å nå målet vårt, skriver han blant annet på Twitter.