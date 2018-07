– Denne typen arrangement viser hvor stort kringkastet TV er

– Det er atypisk for et land å se på sport de selv ikke er gode i, men her er EM og VM i fotball unntak som alltid samler mange mennesker i Norge, sier Kristian Tolonen, analysesjef i NRK.

Søndag kveld satt 1.109.000 nordmenn foran tv-skjermen for å se VM-finalen mellom Frankrike og Kroatia.

Mot slutten av kampen like før klokken 19, nådde tallet det høyeste for alle fotballkamper sett gjennom mesterskapet, på 1.374.000 seere.

– I en tid hvor TV-vanene endrer seg og flere streamer, viser denne typen arrangementer hvor stort og sterkt kringkastet TV er, sier Tolonen.

Flere seere, men lavere markedstall i 2014

Sammenlignet med i år var det flere som så både bronsefinalen og finalen under forrige VM i 2014.

911.000 så bronsefinalen mellom Brasil og Nederland, mot 526.000 som så årets bronsefinale mellom Belgia og England.

Det var også 1.533.000 som så finalen mellom Tyskland og Argentina.

FLERE SEERE 2014: 1 533 000 nordmenn så finalen mellom Tyskland og Argentina i 2014. Bildet viser Tysklands trener Joachim Loew som feiret seieren. Foto: Matthias Schrader / AP

– En forklaring er at finalen i 2014 gikk senere på kvelden under «prime time». Så påvirkes også finaletallene av hvilke lag som spiller, og vi vet at interessen er størst rundt de nordiske landene, Spania, England og Tyskland, sier Tolonen, og legger til at han er overbevist om at tallene ville vær enda høyere hvis finalen stod mellom England og Frankrike.

Likevel var markedsandelen høyere enn i 2014.

Under finalen var den på 90 prosent, mot 80 prosent i 2014. I bronsefinalen var den på 83 prosent mot 70 prosent i 2014.

I snitt har også 521.000 sett hver kamp i gruppespillet, som er høyere enn snittet for både EM i 2016 og VM i 2014.

Forsinkelser ved streaming

Tallene på hvor mange som har streamet VM-kampene er drastisk lavere enn hvor mange som har sett dem lineært.

I snitt ble 97 prosent av kampene sett lineært, og tre prosent ble sett på nett.

Av finalens over én million seere, var det kun 33.000 som streamet. Da England og Sverige møtte hverandre i sluttspillet, var det 36.000 som streamet, mens 732.000 så den lineært.

STØRSTE STREAMING-TALL: Kampen mellom Kroatia og Danmark var en av kampene som var streamet mest under VM med et tall på 38 000. Tunisia mot England hadde samme streamingtall. Foto: Max Rossi / Reuters

Tolonen sier det viser likheter med andre sportsarrangementer.

– Vi ser likheter med vintersporten. Øvelsene som streames er dem som foregår i arbeidstiden, eller når folk ikke har tilgang til den store skjermen. Disse reglene gjelder nok nå også, sier han, og legger til en ubekreftet hypotese.

– Ser du kampen via nett er det forsinkelser. Sitter folk sammen med mange og ser på sosiale medier samtidig, så får de meldingen om at noen scorer før de ser det på skjermen. Man kan lure på om dette påvirker det, sier Tolonen.

NRK betalte cirka ni millioner for VM

NRK har hatt et budsjett på rundt 9,5 millioner for å sende årets VM.

Sportsredaktør i NRK Egil Sundvor sier han er fornøyd med uttellingen de har fått for tallene.

– Både Sporten og NRK er fornøyde med tall og oppslutning. Totalt er oppslutningen formidabel, og 90 prosent av dem som så på TV da finalen gikk, så på nettopp den. Det er sterkt, sier Sundvor.

– Fotball-VM sammen med TV2 genererer store mengder publikum. Det er også mange unge seere under 50, og det er godt å ha et populært tilbud til dem også, sier Tolonen.

For radio var det et gjennomsnitt på 83.000 lyttere under gruppespillet, og et gjennomsnitt på 130.000 lyttere under sluttspillet.