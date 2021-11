På YouTube har den mannen med aliaset «Guan Guan» lagt ut en 20 minutter lang dokumentar om hva han så i Xinjiang-regionen.

Det er her Kina beskyldes for å sette den muslimske uigur-minoriteten i leirer der de skal lære å bli «gode kinesere».

Guan mener han nå har hentet inn bevis for beskyldningen.

Han skal ha latt som om han var turist på gjennomreise i området. I videoen forteller den unge aktivisten at han fryktet for å bli tatt med det skjulte kameraet, som var gjemt i en ryggsekk.

I videoen sier Guan at utenlandske journalister sjeldent får tilgang til å gjøre intervjuer i Xinjiang.

– Jeg tenkte: utenlandske journalister kan ikke reise hit, men det kan jeg, sier han.

Guan Guan måtte legge seg ned for å ikke bli tatt mens han filmet den ene leiren. Foto: Skjermdump

Til sammen fant han det han mener er 18 mistenkelige leire – de fleste omgitt av murer, piggtråd og vakttårn.

Opptakene skal han ha hentet inn i fjor, og eksperter mener de kan vise det første ordentlige glimtet av leirene.

– Umiddelbart kan jeg si at det man ser i filmen stemmer med det vi vet, sier politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Folkvord.

Han forklarer at innholdet i videoen stemmer med deres rapporter, men at han ikke kan bekrefte ett hundre prosent at den er ekte.

– Uhyre modig

Flere medier har omtalt videoen og eksperter som Daily Mail har snakket med, mener som Folkvord at innholdet ser korrekt ut.

– Opptakene samsvarer med satellittbildene, noe som er nesten umulig å forfalske, sier Alison Kiling.

Hun er en britisk arkitekt som samarbeidet med nettstedet Buzzfeeds avdekking av situasjonen.

Folkvord mener Guan fortjener respekt, da han kan risikere alvorlig fengselsstraff.

– Han er uhyre modig.

Folkvord sier at de kinesiske myndigheten har endret forklaringen sin om leirene flere ganger. Først skal myndighetene har nektet for alt, før de etter hvert bekreftet at leirene var frivillige yrkestrenings-sentre for arbeidsledige.

– Du trenger ikke piggtråd og vakttårn for frivillig arbeidstreing, bemerker Folkvord.

Leirene Guan har filmet i Xinjiang-provinsen. Foto: Skjermdump Leirene Guan har filmet i Xinjiang-provinsen. Foto: Skjermdump Leirene Guan har filmet i Xinjiang-provinsen. Foto: Skjermdump

Ut fra den informasjonen Amnesty sitter på, har det ikke skjedd noe endring i regionen siden 2017, derfor er Folkvord glad for at folk som Guan bidrar til å holde samtalen i gang.

– Denne filmen fått en del oppmerksom, noe som er veldig viktig. Vi må fortsette å snakke om denne saken. Vi har ingen grunn til å tro at det ha bedret seg.

Hemmelige leirer

Kina er det landet i verden som henretter flest mennesker.

Ifølge Amnesty henretter Kina trolig over 1000 mennesker hvert år, men det nøyaktige tallet er ansett å være en statshemmelighet.

I 2017 kom de første rapportene om de hemmelige leirene i Xinjiang. Kinesiske myndigheter omtalte dem siden som «omskoleringsleirer», ifølge Amnesty.

Det har vært flere angrep i Xinjiang-regionen i Kina, også kalt Øst-Turkestan.

Dette har ført til at én million uigurer, en muslimsk etnisk minoritet bosatt i denne regionen, og andre muslimske minoriteter, blir plassert i såkalte «yrkesopplæringsskoler» i landet.

Her skal minoritetene, som hovedsakelig består av uigurer, kasakhere og tatarer, lære seg hvordan man blir «ordentlige» kinesere.

Myndighetene i Kina anklager separatister for å stå bak volden i den nordvestlige regionen i landet.

Rundt 8 millioner av befolkningen der er muslimske uigurer. De ønsker et uavhengige land under navnet Øst-Turkestan.

