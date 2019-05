22. oktober må den canadisk-amerikanske Tesla-milliardæren overfor en dommer og jury forklare hvorfor han kalte den britiske dykkeren og grotteeksperten Vernon Unsworth «pedofil» og «en som voldtar barn».

Tesla-grunnlegger Elon Musk er saksøkt på grunn av utsagn på Twitter. Foto: Kiichiro Sato / AP

Unsworth har saksøkt Tesla-grunnleggeren for ærekrenkelser og krever 75.000 dollar i oppreisning.

10. juli 2018 sendte Elon Musk dette bildet av grotten ut på Twitter. Da hadde han vært der og tatt grotten og redningsaksjonen i øyesyn. Foto: AP

Twitter-utsagn midt i dramatikken

Det var 15. juli i fjor at Musk tok til Twitter.

Hele verdens øyne var da rettet mot Thailand og den underjordiske grotten Tham Luang, hvor 12 unge fotballgutter og treneren satt fanget.

Verdens fremste dykkere og grotteeksperter var tilkalt for å bistå det thailandske militæret med å få de 13 personene ut

Forholdene var vanskelig, redningsoperasjonen komplisert og tiden knapp.

Foto: Melinda Furulund / NRK

Elon Musk foreslo å hente ut tenåringsguttene med en spesialbygget undervannsbåt i barnestørrelse, som hans romfartsselskap SpaceX ville bygge av rakettdeler.

Musk mente ubåten kunne frakte guttene enkeltvis ut fra grotten. Flere av guttene var svært medtatte på grunn av de krevende forholdene i grotten.

Planen var at de skulle lære seg å dykke, for å komme seg gjennom vannet som var i ferd med å fylle den underjordiske grotten.

Ubåten var kun 38 cm bred, og Tesla- og SpaceX-eieren mente dykkerne ville klare å manøvrere den gjennom de smale undervannspassasjene.

Tesla- gründer har fått bygget en miniubåt til redningsaksjonen i Thailand. Du trenger javascript for å se video. Tesla- gründer har fått bygget en miniubåt til redningsaksjonen i Thailand.

Bad Musk ta ubåten og stikke

Tilbudet fra Musk ble høflig avvist av lederen for redningsoperasjonen.

– Selv om teknologien er god og sofistikert, er den ikke praktisk for dette oppdraget, sa Narong Osatanakorn.

Da Musk fortsatte å presse på og fraktet mikro-ubåten til grotten, sprakk det for den britiske grotteeksperten, som var sentral i planleggingen av redningsaksjonen.

Vernon Unsworth, som hadde dykket i Tham Luang-grotten i mange år, kalte Musks ubåt et «PR-stunt».

– Han kan stikke ubåten sin opp et sted der det gjør vondt. Det var absolutt ingen mulighet for at det skulle fungere. Han har ingen peil på grottens utforming. Ubåten er rundt 1,70 meter lang, så den kunne ikke ha kommet rundt hjørner eller andre hindrer, sa Unsworth i et intervju med CNN.

Kalte dykkersjefen pedofil

Uttalelsen utløste en rekke Twitter-meldinger fra Musk hvor han angrep redningsaksjonen.

I en av meldingene omtalte han Unsworth som «han pedofyren», og avsluttet med hilsenen «Beklager, pedomann, du bad om det».

I en e-post til nettstedet Buzzfeed bad han journalisten om gå etter Unsworth og hevdet at briten flyttet til Thailand for å finne seg en barnebrud og er «en av dem som voldtar barn».

Den tildigere aksjemelgeren har vært bosatt i Thailand i mange år, hvor han driver et dykkersenter.

Tesla-sjefen har flere enn 22 millioner følgere på Twitter, slik at karakteristikkene nådde svært mange.

Etter sterk kritikk ble meldingene slettet fra Twitter-kontoen og ordbruken beklaget.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Forsøkte å få saken stanset

Advokatene til Musk har forsøkt å få dommeren til å avvise søksmålet.

Advokatene hevder at Tesla-sjefens karakteristikker faller inn under retten til ytringsfrihet i den amerikanske grunnloven.

Dette er ikke dommer Stephen Wilson enig i. Han mener utsagnene på Twitter kan fremstå som mer enn vanlige meningsytringer. Allerede i slutten av april gav han grønt lys for rettssaken, og på fredag var datoen klar.

– Betydningen av denne avgjørelsen er klar: Twitter er ikke noe fristed for ærekrenkende, usanne påstander som presenteres som sanne, skriver Unsworth sin advokat L. Lin Wood i en kommentar til nyhetsbyrået Reuters.

Advokaten ber i søksmålet om Tesla-sjefen får forbud mot å komme med ytterligere fornærmelser, skriver nyhetsbyrået AP.

Her får de innsperrede guttene i Thailand etterlengta legehjelp Du trenger javascript for å se video.

Børsbonanza på Twitter

Feiden med Unsworth er ikke den eneste Elon Musk har hatt på grunn Twitter-bruk.

Elon Musk forlater rettslokalet på Manhattan i april 2018, hvor han møtte det amerikanske finanstilsynet som saksøkte Tesla-eieren for å ha villedet investorer. Foto: Richard Drew / AP

Det er ikke mer enn to uker siden at Musk og Tesla Inc. måtte komme til en avtale med det amerikanske børstilsynet SEC, Securities and Exchange Commission, etter å ha blitt saksøkt av tilsynet for å ha villedet investorene.

Tesla-eieren erklærte plutselig i fjor at han vurderte å ta bilselskapet av børs og hevdet at finansieringen for dette var sikret. Kursen på Tesla-aksjen steg umiddelbart med over 10 prosent, og Nasdaq-børsens måtte stanse handelen med aksjen.

Musk har fått en bot på 20 millioner dollar, og måtte trekke seg som styreleder. Selskapet Tesla Inc. er ilagt en likelydende bot.

Elon Musk er også flere ganger tatt i å overdrive hvor mange biler Tesla-fabrikken klarer å produsere.

Nå har Musk, ifølge nyhetsbyrået Reuters, måtte gå med på en avtale om at selskapets advokater skal lese gjennom det Musk ønsker å publiseres om Teslas forretninger på Twitter.