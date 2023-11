Ble reddet fra grotte i Thailand - døde på kostskole i England

En høring om grotteguttens korte liv er nylig avsluttet i Storbritannia. Duangphet Phromthep ble bare 17 år. Han tok sitt eget liv på en kostskole i Leicestershire i England i februar i år.

– Det var ikke mulig å forutse eller forhindre, konkluderer professor Catherine Mason, ifølge nyhetsbyrået PA. Hun har i høst ledet en høring etter dødsfallet.

Duangphet var 12 år og kaptein på fotballaget sitt, da han, treneren og lagkameratene ble innestengt i en grotte sommeren 2018. Hele verden fulgte med på den dramatiske redningsaksjonen.

Fakta om redningsaksjonen i Thailand Ekspander/minimer faktaboks 23. juni 2018 ble et fotballag med tolv gutter i alderen 11 til 16 år og deres 25 år gamle trener meldt savnet etter å ha blitt innesperret i grotten Tham Luang Nang Non helt nord i Thailand.

2. juli, etter en storstilt leteaksjon, ble de funnet i live vel fire kilometer inne i grotten.

6. juli omkom en thailandsk dykker da han skulle plassere oksygenflasker inne i grotten som en del av forberedelsene til å frakte guttene ut.

8. juli ble de første fire guttene reddet ut i en redningsaksjon som tok elleve timer.

9. juli ble ytterligere fire gutter hentet ut. Denne aksjonen tok ni timer.

10. juli ble de fire siste guttene og treneren hentet ut.

(Kilder: Guardian, AFP, DPA, AP)

Han ble tenåring mens de var innestengt i grotten. Etter 18 dager var alle reddet ut. En mann døde i forsøket på å redde dem.

Mislikte kjendisstatusen

Etterpå ble fotballaget, med Duangphet i spissen, fløyet verden rundt for å snakke om hendelsen. Grotten ble en turistattraksjon, det ble laget film og TV-serie om guttenes traume.

12 fotballgutter og treneren deres ble overrasket av tidlig monsunregn sommeren 2018, og kom seg ikke ut av grotten ved egen hjelp. En storstilt redningsaksjon fikk dem ut etter 18 dager. Foto: HANDOUT / AFP

Duangphet fikk et stipend fra Brooke House College i Storbritannia. Spesialist i barnepsykiatri ved universitetet i Oxford, Rebecca Syed, mener det var takket være den kjendisstatusen han hadde etter grottedramaet.

En status han ikke selv var komfortabel med, ifølge The Times, som snakket med ham i fjor høst før han flyttet til Storbritannia. Avreisen hadde da blitt utsatt i to år på grunn av pandemien.

– Jeg er bare han som ble reddet. Redningsarbeidet ble gjort av andre. Det er ikke jeg som skal hylles, sa han på thai. Han kunne ikke engelsk. Det plaget ham.

I ukene før han døde var han bekymret for en forestående engelskeksamen. Han ba sin tidligere lagkamerat Adul Samon, som også overlevde grottedramaet, om råd. Samon studerte i USA og snakket godt engelsk.

Lagkamerat Adul Samon i Duangphets begravelse. Foto: Sakchai Lalit / AP

– Jeg visste hvilket nivå engelsken hans var på, og jeg visste hvor vanskelig den språktesten er, så jeg var overrasket over at skolen ikke visste at Dom ikke var klar, sa han til The Austalian.

Dom var Duangphets kallenavn.

Familien fulgte bisettelse på video

I februar ble Duangphet funnet hengt på rommet sitt på skolen i England. Han ble oppdaget mens han ennå levde og ble bragt til sykehus.

Moren snakket til ham og ba for ham gjennom telefonen, men sønnen døde to dager senere.

Men familien i Thailand hadde ikke penger til å reise til Storbritannia for å delta i bisettelsen til sønnen der. De hadde heller ikke råd til å betale for å få den døde gutten hjem.

Moren måtte se sin 17 år gamle sønn bisettes på video.

Brooke House College opplyser at skolen samarbeidet med den thailandske ambassaden om å oppfylle familiens ønsker. Asken ble senere fløyet til Thailand, der han ble begravet.

– Vi er fortsatt samlet i sorg over Doms død. Han er dypt savnet, sa rektor Ian Smith i en uttalelse på fredag.

Kritisk til oppfølgingen

Barnepsykiateren Rebecca Syed ba om at guttene måtte få være i fred etter grottedramaet i 2018. Den gang bodde hun i Bangkok og ga råd om håndteringen av guttene.

– Jeg blir kvalm av at det fantes penger til skolestipend, men ikke til å fly kroppen hans hjem til familien. Særlig når vi vet at store summer er betalt for medierettigheter til historien hans, sier hun til The Australian.

– Jeg vet ikke hvor mye støtte skolen ga. De visste at han hadde vært gjennom en traumatisk opplevelse og at han hadde flyttet fra lokalmiljø og familie til et fremmed sted med fremmed språk og kultur. De hadde et ansvar for å følge ham skikkelig opp, fortsetter hun.

Rektor Ian Smith sier at elevenes helse og velferd er en absolutt prioritet ved skolen, som også blir anerkjent i den rettslige høringen. Smith viser til høringens konklusjon:

– Denne tragiske hendelsen kunne verken forutses eller avverges.