Finanstilsynet saksøker Elon Musk for tweet om å kjøpe Tesla av børs

Det kommer frem av rettsdokumenter, melder CNBC. Ifølge kilder til det amerikanske mediehuset er det ventet at også Tesla vil bli saksøkt.

Finanstilsynet ber retten om å forby Musk i å lede børsnoterte selskaper. Dersom de får medhold i dette vil ikke Musk kunne lede Tesla så lenge selskapet er børsnotert. De ber også om at han ilegges bøter.

Elon Musk kaller finanstilsynet SECs søksmål mot ham for «uberettiget», og sier at han handlet i investorenes interesse.

– Denne uberettigede handlingen av SEC gjør meg dypt såret og skuffet, sier Musk i en uttalelse til CNBC.

Rystet Wall Street

Aksjekursen til elbilprodusenten Tesla steg 11 prosent dagen etter at Musk tvitret i august måned. Prisen Tesla-sjefen vurderte å ta selskapet ut av børsen med, var på 420 dollar per aksje. Utspillet rystet Wall Street.

Ifølge det amerikanske finanstilsynet fabrikkerte Musk påstandene i tweeten, og hadde ikke finansieringen i orden.

SØKSMÅK: Her er pressemelding fra finanstilsynet i USA om søksmålet mot Musk. Foto: SEC

– Musk hadde ikke engang diskutert eller bekreftet viktige avtalevilkår, som pris og potensiell finansiering, står det i finanstilsynets klage, som ble gitt Manhattan føderale domstol torsdag. Det skriver Bloomberg.

Aksjefall

Musk opplyste etter at Twitter-meldingen var publisert at han var i samtaler blant annet med Saudi-Arabias statlige investeringsfond om finansiering til å ta elbilprodusenten av børsen.

SEC påpeker også at kursen Musk sa han ville kjøpe ut Tesla-aksjene for var for høy.

– Musks Twitter-uttalelse indikerte ukorrekt at han ville kjøpe opp Tesla-aksjene, og at det var nærmest 100 prosent sikkert at han ville gjøre det til en pris som var substansielt høyere enn Teslas daværende aksjekurs. Han skrev at finansieringen var på plass, og at eneste hinder i veien var en aksjonæravstemming, skriver SEC i søksmålet.

I tiden etter tweeten stilte flere finansmedier spørsmål ved om Musk kunne ha brutt loven med sin aktivitet på sosiale medier.

De mente at Musk kunne komme i juridisk trøbbel dersom ordene ikke ble fulgt opp med handling, og han ikke kunne bevise at han hadde sikret finansiering – slik han skrev i twitter-meldingen.

Etter at søksmålet Musk ble kjent torsdag kveld falt Tesla-aksjen med rundt 10 prosent i utvidet handel, skriver CNBC.