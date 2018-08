Dykker vil saksøke Musk for pedo-kommentar

UBRUKELIG IFØLGE DYKKER: Redningsarbeidere studerer Elon Musks miniubåt i et telt utenfor inngangen til Tham Luang grotten. Den ble i all hast bygget av ingeniører fra blant annet Space X, men den britiske grottedykkeren Vernon Unsworth hevdet miniubåten til Elon Musk var for liten til å passe inn i grottegangene der et fotball-lag satt fanget forrige måned i Thailand.

Foto: privat