Vennene er bekymret for Elon Musk

Helsen til enkeltpersoner er normalt sett ikke noe offentligheten bryr seg om. Utfordringen kommer når ledere i store, børsnoterte, selskaper ser ut til å kollapse mentalt.

47-åringen Elon Musk forteller til New York Times at han ikke har vært mer enn en uke borte fra jobben siden 2001. Da hadde han malaria.

28. juni skal han ha arbeidet 24 timer i strekk. Det var hans bursdag.

– Han har en helt utrolig drivkraft. Han arbeider 70, 80, 90 timer i uken, uten stans, forteller onkelen Scott Haldeman til Wired.

– Han ønsket ikke å sove. Søvn var ikke belønningen for hardt arbeide, det var det som hindret arbeidet, sier Jeff Heilman til Wired. Han var den første personen Musk ansatte i selskapet Zip2.

TESLA MODELL 3: De nye bilene til Tesla strømmer nå ut i markedet, men Elon Musk sier at det har vært et mareritt å få opp produksjonen. Han skal ha arbeidet ved fabrikken i flere døgn i strekk.

– Helsen er ikke bra, sier Musk til New York Times.

– Jeg har venner som er veldig bekymret.

Etter at intervjuet ble publisert i New York Times, falt verdien av aksjene i Tesla kraftig. Klokken 20:00 norsk tid var nedgangen på over ni prosent.

Musk har flere ganger fortalt åpenhjertig om det store presset han er under, og om den ekstremt vanskelige barndommen.

Styret skeptisk til sovemedisin

At Elon Musk bruker sovemedisinen Ambien er godt kjent.

Han har gjentatte ganger fortalt om det både i intervjuer og i twittermeldinger.

Senest i intervjuet med New York Times forteller han at valget ofte er mellom søvnløshet og medisin.

Det han også skal drive på med, er å blande alkohol og sovemedisin. Det har han selv antydet i meldinger på Twitter.

New York Times skriver at enkelte styremedlemmer i Tesla er bekymret for denne kombinasjonen.

Selskapet som produserer Ambien advarer om å bruke det sammen med alkohol.

Styremedlemmene frykter at Musk ikke sovner, og at kombinasjonen av kjemikalier bidrar til at sjefen for selskapet sender ut serier av twittermeldinger.

Mulig brudd på loven

Twittermeldinger der Elon Musk for eksempel beskriver hvor fint det er at gulv finnes, er kanskje bare litt forvirrende.

Twittermeldingen der han beskyldte en brite for å være pedofil, fordi han bodde i Thailand, førte til mye bråk for ham.

Å melde på Twitter at han vurderer å gjøre om Tesla til et privat selskap, med prisen 420 dollar per aksje, og at finansieringen var i orden, kan gi ham og selskapet, store problemer med loven.

Denne meldingen, som ble sendt ut 7. august, blir nå etterforsket av amerikanske myndigheter, det skriver Wall Street Journal.

Mistanken er børsmanipulasjon for å ramme aktører som satser på at aksjene til Tesla skal falle i verdi.

ROMFART ER KJERNEN: Elon Musk bruker også mye tid på selskapet SpaceX. Venner forteller at Musk er forberedt på å gi slipp på Tesla, men at han vil kjempe for SpaceX til slutten.

Kjørte bil da han skrev

Musk forteller til New York Times at han kjørte en Tesla S til flyplassen da han skrev meldingen.

Han hadde ikke informert noen i styret at han planla å sende den ut til sine 22 millioner følgere. Privatiseringsplanen hadde han diskutert med styret 2. august.

I et blogginnlegg 13. august forklarer Musk hvordan han tenkte.

– Jeg ønsket at alle aksjeeierne skulle få greie på dette, ikke bare de store investorene, som styret foreslo, skriver Musk.

Der Musk kan ha feilet stort, er punktet om at finansieringen er i orden. Det er den ikke.