Harris blir den første svarte kvinne noensinne til å bekle den posten, etter at Obamas tidligere visepresident Joe Biden i går kunngjorde at Kamala Harris blir hans visepresidentkandidat.

– Jeg har kjent senator Kamala Harris lenge. Hun er mer enn forberedt til jobben. Hun har brukt karrieren sin til å forsvare grunnloven vår og kjempe for folks rettigheter, skriver Obama på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Da Kamala Harris endte sin egen valgkamp i mangel på penger og oppslutning, ble hun en av favorittene til å bli Bidens makker da det ble klart at den tidligere visepresidenten ville bli partiets presidentkandidat.

Kamala Harris har de siste årene vært senator i den amerikanske Kongressen. Hun har også erfaring som assisterende statsadvokat og delstatsjustistminister i hjemstaten for California.

Fakta om Kamala Harris Foto: ALEX EDELMAN Ekspandér faktaboks Født 20. oktober 1964 i Oakland, California. Har indisk mor og jamaicansk far. Gift, ingen egne barn.

Utdannet jurist og utnevnt til assisterende statsadvokat i Alameda County i 1990.

Ble som første svarte kvinne valgt til statsadvokat i California i 2011, en posisjon hun hadde til 2017 da hun ble valgt inn i Senatet for demokratene.

Kunngjorde i januar 2019 at hun ville forsøke å bli partiets presidentkandidat, men trakk seg i desember og ga sin støtte til Joe Biden.

Har som senator blant arbeidet for helsereform, forbud mot angrepsvåpen og progressiv skattereform.

Ble nevnt som mulig justisminister under president Barack Obama, samt som mulig dommer i høyesterett. Kilde: NTB

Obama skriver at Biden nå har en ideell partner til å hjelpe ham i å takle de utfordringene som USA står overfor akkurat nå og i årene som kommer.

– Dette er en god dag for landet vår. Nå, la oss vinne dette, oppfordrer den tidligere presidenten.

Urix forklarer: Derfor valgte Biden Kamala Harris

– Tryggeste valget på Bidens liste

Kommentatorer i ulike amerikanske medier er ganske samstemte i sin dom over valget av Kamala Harris som Bidens makker i presidentvalget. Hun regnes som et historisk, men likevel trygt og sikkert valg.

– Joe Bidens valg av Kamala D. Harris er historisk, men likevel tradisjonelt, skriver Dan Balz i The Washington Post. Han er tidligere politiske redaktør og mangeårig politisk reporter, som har dekket flere valgkamper.

– Historisk fordi hun blir den første svarte kvinnen og den første med asiatisk-amerikansk bakgrunn som stiller som visepresidentkandidat. Tradisjonelt fordi når alt kom til alt viste hun seg å være det tryggeste valget av finalistene på Bidens kortliste, mener Balz.

Fordi Biden allerede i mars lovet å velge en kvinne, var den faktoren allerede gitt. Etter hendelsene i vår og sommer, da den svarte amerikaneren George Floyd døde under pågripelse og demonstrasjonene, opptøyene og debattene som fulgte etter drapet, var presset for å velge en visepresidentkandidat som ikke var hvit, stort.

Men kanskje det viktigste; Harris er en erfaren politiker og gjennom sin egen presidentvalgkamp er hun allerede saumfart for mulige politiske lik i lasten og har vist seg å takle presset på den nasjonale politiske arenaen, både fra media og politiske motstandere.

Balz mener Harris likevel ikke var det enkleste valget for Biden rent personlig. Han peker på Harris sine målrettede angrep på Biden under Demokratenes presidentkandidatdebatter.

Harris var som ung og svart student på 1970-tallet en av de første som ble busset til hvite skoler for å jevne ut raseforskjellene. Hun kritiserte Biden, som da var ung senator, for å være mot dette som integreringstiltak.

– Det gjorde vondt da du sa du hadde samarbeidet med politikere som ønsket å skille rasene i dette landet fra hverandre, sa Harris til Biden under en av debattene.

Presidentkandidat Kamala Harris til angrep på tidligere visepresident Joe Biden under den andre presidentdebatten for demokratene på TV-stasjonen NBC. Du trenger javascript for å se video. Presidentkandidat Kamala Harris til angrep på tidligere visepresident Joe Biden under den andre presidentdebatten for demokratene på TV-stasjonen NBC.

– Ved å velge Harris demonstrerer Biden at han gjør det han mener må til for å vinne valget. Det at Biden er i stand til å legge til side debattøyeblikket og fokusere på noe større, nemlig å vinne i november, viser både noe av hans karakter og hans ambisjon om å bli president, skriver Balz.

Mener Harris er fremtiden

Kommentator Frank Bruni i The New York Times skriver at Joe Biden ønsker en valgkamp som viser kontrastene mellom seg selv og sittende president Trump, samt gjenskape noe av magien fra det historiske 2008-valget hvor han og Obama klarte å forene en stor koalisjon av velgere.

Som Obama endte Biden med å velge en av sine konkurrenter fra nominasjonskampen som sin nærmeste samarbeidspartner, påpeker NYT-kommentatoren.

Bruni mener Kamala Harris representerer det motsatte av nåværende visepresident Mike Pence.

Pence er en godt voksen, hvit, svært kristen og ganske stiv mann, som står som bilde på et halvt glemt, et halvt mytisk USA. Og som i tillegg må forsvare en president som mange mener jevnlig kommer med rasistiske og kvinnefiendtlig uttalelser, ifølge Bruni.

Harris er kvinne, farget, yngre, selvsikker og ledig og som representerer fremtidens USA, med større grad av likeverdighet mellom kvinner og menn og borgere av ulikt opphav.

Dette er motsetningene Biden bevisst ønsker å vise, gitt at han har definert seg som det motsatte av Trump, personlig og politisk. Og hva USA bør være og stå for, nå og i fremtiden.

Valget av Harris som visepresidentkandidat er et ledd i denne strategien, mener Bruni. I tillegg spår han at Harris vil bringe energi inn i den demokratiske velgerbasen.

Konservative ikke så begeistret

På den konservative siden er flere kritiske til Bidens valg.

Den tidligere pressetalsmannen til George W. Bush, Ari Fleischer, mener Kamala Harris fremstår som «uærlig» og «tom».

Han trekker spesielt frem angrepet fra Harris mot Biden om bussing og samarbeid med politikere i Kongressen som den gangen ønsket å opprettholde raseskillet i USA.

– Hun beskylder først Biden for å være segregasjonist, deretter sier hun ja til å stille til valg sammen med ham. Enten var hun uærlig da, eller så er hun uærlig nå, skriver Fleischer.

Han mener Harris på lignende vis har skiftet mening om helsevesenet, kriminalpolitikk og politiets opptreden. Og han mener hun ble tatt i løgn i forbindelse med høringen av Brett Kavanaugh, da Trump ønsket den sterkt konservative dommeren inn i amerikansk høyesterett.