Biden lover kvinnelig visepresident

Joe Biden lovte tidlig i debatten at han vil utpeke en kvinne som sin visepresidentkandidat, men han nevnte ikke navn. Sanders sa at han helte i samme retning, men uten å avgi noe løfte.

– Det finnes flere kvinner som er kvalifisert til å bli president. Jeg vil velge en kvinne som min «running mate», sa Biden.

Sanders fikk også spørsmålet, men var mer forsiktig.

– Det handler ikke bare om å nominere en kvinne, men det må være en progressiv kvinne. Jeg heller helt klart i den retningen, sa Sanders.

Kritiserte korona-håndteringen

Både Joe Biden og Bernie Sanders sa under nattas presidentkandidat-debatt på CNN at president Donald Trumps håndtering av korona-krisen er elendig. Sanders sa at mye mer aggressive og inngripende tiltak er nødvendig. Begge sa de ville utkommandert forsvaret, og Biden sa at soldater blant annet kan bygge nye sykehus.

CNNs analytikere konkluderte etter debatten med at Biden hadde vært klart mer på offensiven, særlig i spørsmålet om korona-epidemien.

Etter debatten utdypet Sanders hva han mente om Trumps håndtering av korona-epidemien.

– Trump kommer med absurde utsagt, han undervurderer krisen, sa Sanders. Også under debatten etterlyste han mer aggressive og inngripende tiltak, både helsemessig og hva angår økonomiske mottiltak. Der var de to kandidatene helt enige.

Debatten var delt inn i sekvenser med hvert sitt tema. Foto: MANDEL NGAN / AFP/NTB Scanpix

Sanders vil forby fracking

Debatten dekket en rekke ulike temaer i sekvenser.

Bernie Sanders annonserte under debatten at han øyeblikkelig vil forby oljeutvinningsmetoden fracking dersom han blir president i USA.

Fracking er en omstridt metode for å utvinne olje fra skifer. Metoden er svært forurensende og mistenkes for å utløse jordskjelv.

Klima var også et av de store temaene i debatten. Begge gjorde det klart at de hadde lite til overs for Trumps politikk og lovte mye større innsats.

Biden lover null deportasjoner

Biden la under debatten fram en liste over hva han ville gjøre de første 100 dagene dersom han blir president.

Han lovet at ingen innvandrere vil bli deportert fra USA de første 100 dagene dersom han får innta Det hvite hus. Det eneste unntaket er dømte kriminelle. Han lovte også at alle skal få behandlet sakene sine.

Sanders sier at dersom han blir president, vil han sørge for at «hundrevis av dommere» blir plassert langs grensa mot Mexico slik at alle asylsøkere får saken sin behandlet i tråd med folkeretten. Han lovet at ingen familier vil bli splittet.

Begge kandidatene lovet å støtte den andre, dersom de selv taper nominasjonskampen.