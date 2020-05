Videoopptaket er 20 sekunder langt. Det viser hvordan polititjenestemennene forsøker å få kontroll på en person i baksetet av en politibil.

George Floyd kan ikke ses på opptaket som er lagt ut av CNN. Han er skjult av bakdøren på politibilen. To av de involverte tjenestemennene er tydelig gjenkjennbare på opptaket.

Det er ikke mulig å se på opptaket hva som skjer inne i bilen. Likevel er det åpenbart at det er en form for basketak i baksetet siden kjøretøyet beveger på seg.

Motsatte seg pågripelse

Videoopptaket kan være med på å støtte opp om polititjenestemennenes forklaring etter hendelsen. Forklaringene er beskrevet i siktelsen mot politimannen Derek Chauvin.

Chauvin har forklart at han forsøkte å få Floyd inn i baksetet på politibilen fra førersiden, men at Floyd motsatte seg dette. 46-åringen skal gjentatte ganger ha sagt at han hadde problemer med å puste. Chauvin gikk til passasjersiden av bilen og forsøkte å få Floyd inn fra den siden også.

Det var etter dette Floyd legges i bakken ved siden av politibilen. Der ble 46-åringen liggende på magen i flere minutter. En av tjenestemennene, 44-årige Derek Chauvin, presset samtidig et kne mot Floyds nakkeregion. Floyd gjentok også her gjentatte ganger at han ikke fikk puste.

Ingen tegn til kvelning

Politiet hadde knærne på nakken til Floyd i åtte minutter og 46 sekunder. To minutter og 53 sekunder av dette var etter at han fremsto som livløs.

I den foreløpige obduksjonsrapporten heter det at George Floyd ikke hadde noen fysiske tegn på kvelning.

De foreløpige undersøkelsene fra rettsmedisinerne viser at dødsårsaken kan være en kombinasjon av behandlingen fra polititjenestemennene under pågripelsen, en underliggende hjertelidelse og eventuell ruspåvirkning.

George Floyds bror, Philonise Floyd, hevder at de fire polititjenestemennene utførte «en henrettelse». Han krever at de dømmes til døden.