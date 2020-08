Kamala Harris blir demokratenes visepresidentkandidat.

Joe Biden sa allerede i mars at han ville ha en kvinne som visepresidentkandidat.

Flere svarte kvinner har toppet favoritt-listen. I kjølvannet av de store protestene mot rasisme og politivold var det ventet at valget ville falle på en kvinne med minoritetsbakgrunn.

Siden Biden er 77 år gammel, anses beslutningen som viktigere enn den normalt vil være for en amerikansk presidentkandidat.

Trump var raskt ute med å kommentere valget på Twitter, med en video der han blant annet beskriver Harris som falsk og en del av det radikale venstre.

Fakta om Kamala Harris Foto: ALEX EDELMAN Ekspandér faktaboks Født 20. oktober 1964 i Oakland, California. Har indisk mor og jamaicansk far. Gift, ingen egne barn.

Utdannet jurist og utnevnt til assisterende statsadvokat i Alameda County i 1990.

Ble som første svarte kvinne valgt til justisminister i California i 2011, en posisjon hun hadde til 2017 da hun ble valgt inn i Senatet for demokratene.

Kunngjorde i januar 2019 at hun ville forsøke å bli partiets presidentkandidat, men trakk seg i desember og ga sin støtte til Joe Biden.

Har som senator blant arbeidet for helsereform, forbud mot angrepsvåpen og progressiv skattereform.

Ble nevnt som mulig justisminister under president Barack Obama, samt som mulig dommer i høyesterett. Kilde: NTB

Det viktigste valget

Valget av visepresidentkandidat kalles det viktigste en amerikansk presidentkandidat gjør.

Siden år 1900 har sju visepresidenter senere blitt president.

Biden selv var visepresident under president Barack Obama fra 2009 til 2017.

Joe Biden vil bli den eldste presidenten i USAs historie dersom han vinner valget i november. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Tidenes eldste president

Dersom Joe Biden vinner valget i november, vil han være over 78 år når han blir innsatt som president i 2021.

Det vil i så fall gjøre ham til den eldste presidenten i USAs historie.

Biden vil med det være eldre på sin første dag i jobben, enn den så langt eldste presidenten – Ronald Reagan – var på sin siste dag i jobben.

Det blir en annerledes valgkamp i år på grunn av koronapandemien. Her er Joe Biden med sin kone Jill i mai i år. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Kan måtte overta

Sjansen for at Joe Bidens visepresident kan måtte overta i løpet av presidentperioden vil derfor absolutt være til stede.

Biden har dessuten antydet at han ikke vil stille til gjenvalg i 2024 dersom han vinner årets valg.

Hans makker vil dermed stå sterkt i kampen om å bli president om fire år.

Rapperen Sean Diddy Combs ledet et opprop fra 100 svarte menn som oppfordret Biden til å velge en svart kvinne denne uken. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Oppfordret Biden til å velge svart kvinne

Rapperen Sean Diddy Combs var blant 100 svarte menn som oppfordret Joe Biden til å utpeke en afroamerikansk kvinne til sin visepresidentkandidat denne uken.

De 100 som undertegnet oppropet, blant dem radioverten Charlamagne The God og pastor William Barber, advarte Biden om at han kan tape valget om han ikke valgte en svart kvinne.

Mennene sier at brevet deres er et uttrykk for solidaritet med 700 svarte kvinner som sendte et lignende opprop til Biden i forrige uke.