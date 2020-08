Derfor valgte Biden Kamala Harris

Kamala Harris blir den første svarte kvinnen som blir visepresidentkandidat i USA.

Bare tre kvinner har tidligere nådd så langt i amerikansk politikk:

Hillary Clinton med sitt presidentkandidatur i 2016.

Sarah Palin, visepresidentkandidat for republikaneren John McCain i 2008.

Geraldine Ferraro som stilte sammen med demokraten Walter Mondale i 1984.

Harris var storfavoritt til å bli Bidens utvalgte. Her er tre årsaker til det:

1. Klar til å bli president selv

Joe Biden er 78 år og blir USAs eldste president om han blir valgt 3. november. Det er slett ikke sikkert at han i så fall vil sitte i mer enn en fireårsperiode. Oppgavene som venter USAs neste administrasjon vil være enorme etter koronapandemien og de påfølgende nedgangstidene.

Kamala Harris vil være klar til å overta fra dag én dersom Biden skulle falle fra.

55-åringen stilte selv i nominasjonskampen mot Biden og har store politiske ambisjoner på egne vegne. Sin egen valgkamp måtte hun avslutte allerede i desember 2019 fordi pengekassen var tom, men hun rakk å gjøre seg kjent for mange demokratiske velgere.

Harris, som er født og oppvokst i California, har sittet i Senatet siden 2017. Der har hun gjort seg bemerket med harde spørsmål i høringer i justiskomiteen.

I Senatet har hun arbeidet for helsereform, forbud mot salg av automatvåpen og en progressiv skattereform.

Hun utmerket seg også under riksrettssaken mot Trump.

TIDLIGERE KONKURRENTER: Joe Biden og Kamala Harris etter en debatt i Houston i september 2019, mellom Demokratene som ønsket å bli partiets presidentkandidat. Foto: Mike Blake / Mike Blake

2. Tilhører flere etniske minoriteter

Harris identifiserer seg selv som afrikansk-amerikaner og studerte ved det kjente Howard-universitetet i Washington, D.C. der mange kjente svarte i USA har fått sin utdanning.

Men foreldrene hennes er ikke blant USAs slaveetterkommere.

De kom begge til landet som immigranter på 1960-tallet. Moren kom fra India for å ta en doktorgrad i medisin. Faren kom fra Jamaica, der han var økonomiprofessor.

Harris' familiehistorie gjør at hun appellerer til både svarte og andre innvandrergrupper som har kommet til USA de siste 50 årene.

Etter de store protestene mot rasisme og politivold i sommer, ble kravet om å velge en visepresidentkandidat med en annen etnisk bakgrunn enn Biden styrket.

Harris har en bakgrunn mange unge amerikanere kan kjenne seg igjen i.

Hele 44 prosent av amerikanske velgere under 40 år har minoritetsbakgrunn. Denne aldersgruppen utgjør mer enn 30 prosent av de som har stemmerett i USA ved valget i november.

Presidentkandidat Kamala Harris gikk til harde angrep på tidligere visepresident Joe Biden under den andre presidentdebatten for Demokratene på TV-stasjonen NBC. Det hindret likevel ikke at Biden landet på henne som sin visepresidentkandidat.

3. Kan mobilisere mange velgergrupper mot Trump

Mange velgere på venstresiden i Det demokratiske partiet var skuffet da Bernie Sanders tapte nominasjonskampen.

Kamala Harris blir ansett for å befinne seg litt til venstre for sentrum i partiet, men likevel nokså nært Joe Biden politisk.

Dette kan være en skuffelse for en del demokrater lengre til venstre. Det er trolig en av grunnene til at senator Elizabeth Warren var med i spekulasjonene om hvem som skulle bli Bidens visepresidentkandidat til det siste.

Koronapandemien og den økonomiske krisen som har fulgt i kjølvannet, har imidlertid gjort at demokratiske velgere nå er mest fokusert på å slå Trump. Interne stridigheter om for eksempel økonomisk politikk er mindre viktige for mange, ifølge målinger.

Kamala Harris sees på som en energisk politiker som kan mobilisere flere ulike velgergrupper som er viktige for Demokratene: kvinner, etniske minoriteter og unge.

Eldre menn har Joe Biden allerede draget på.

Harris vil også være vanskeligere for Trump-kampanjen å angripe for å være venstreradikal enn for eksempel Elizabeth Warren hadde vært.

Trump kalte imidlertid allerede tirsdag kveld Harris for en «fæl kvinne»; et uttrykk han lanserte i debattene mot Hillary Clinton for fire år siden.