Demokratene debatterer: Biden (76) og Sanders (77) under angrep

I ren taletid vant Joe Biden soleklart, til tross for at han to ganger uoppfordret sluttet å snakke.

– Jeg tror taletiden min er over, sa Biden.

Det var ofte senator Kamala Harris (54) som angrep Biden. Mannen som ble valgt inn i Senatet i 1973 har vært med på mye i politikken. En del av det kan i dagens lys se ufordelaktig ut.

– Det gjorde vondt da du sa du hadde samarbeidet med politikere som ønsket å skille rasene i dette landet fra hverandre, sa den afroamerikanske Harris.

– Jeg gir ikke rasister noen ære. Gjennom hele mitt virke har jeg arbeidet for borgerrettigheter, svarte Biden.

Biden leder klart på alle meningsmålinger, og skal noen av de andre ha en mulighet til å vinne nominasjonen, så må Biden felles.

DRO FRAM GAMMELT GRUMS: Kamala Harris var på krigsstien i natt, og ga lederen i det demokratiske feltet, Joe Biden, mye motstand. Foto: Cliff Hawkins / AFP

Gamle menn i forsvar

CNN skriver at Biden hadde problemer med å komme med klare poenger. At han kanskje var ute av trening. At det kanskje var derfor han sluttet å snakke uten at moderatorene ba ham om det.

Av de ti som var på scenen i natt, så er det bare Biden og Bernie Sanders som har tidligere erfaring fra presidentdebatter.

Bernie Sanders kom på tredjeplass i taletid, etter Harris og Biden. Mannen som har vært en selverklært sosialist i de siste 40 årene kom også under gjentatte angrep.

FIKK INN NOEN ORD: Ikke mange hadde hørt om Eric Swalwell før nattens debatt, og han blir ikke vist mye oppmerksomhet i etterkant heller. Foto: Wilfredo Lee / AP

– Vi må veldig klart sier fra at vi ikke er sosialister. Gjør vi ikke det, så vil republikanerne angripe oss på alle mulige måter og si vi er sosialister, sa guvernør John Hickenlooper (67).

Alder ble også et poeng. Politikeren fra Representantenes hus Eric Swalwell (38) sa at da han var seks år gammel så kom det en presidentkandidat til hjembyen hans.

– Denne kandidaten sa at det nå var på tide å la en yngre generasjon slippe til. Dette var for 32 år siden. Kandidaten var Joe Biden. Jeg sier det samme som han i dag: La en ny generasjon slippe til, sa Swalwell.

TO GENERASJONER: Pete Buttigieg var plassert ved siden av Joe Biden på scenen. Den unge borgermesteren med militær bakgrunn får gode skussmål etter debatten. Foto: SAUL LOEB / AFP

En ung mann gjør det bra

Borgermester Pete Buttigieg (37) er den yngste av alle kandidatene. Han er skeptisk til Sanders ønske om å gjøre høyere utdanning gratis.

– Innfører vi det, så vil vi også støtte rike studenter som ikke har behov for slik støtte, sa Buttigieg.

Borgermesteren fra den lille byen South Bend, Indiana kom også under angrep. For bare noen dager siden ble en svart mann drept av politiet i byen. Buttigieg fikk spørsmål om hvorfor det var så få svarte i byens politikorps.

– Fordi jeg ikke har greid å få det til, var det korte svaret fra Buttigieg. Dette er et svar som fikk mye oppmerksomhet fordi det virket så ærlig. Det blir skrevet at Buttigieg hadde «et øyeblikk».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

ET KLART SIGNAL: Søk på navnet Harris er markert i gult. Den røde toppen er søk på navnet Buttigieg. Det er viktig å vite at veldig mange allerede kjente til Biden og Sanders. Foto: Google Trends

Vinneren

Washington Post mener Kamala Harris var nattens klare vinner, og avisen er ikke alene i dette synet. Spesielt blir en hendelse trukket fram: De andre kandidatene snakker i munnen på hverandre. Harris greier å ta ordet.

– Hei dere! USA ønsker ikke å se en kamp om maten «a foodfight», de ønsker å vite hvordan maten deres skal komme på bordet, sa Harris og høstet applaus.

Også målt i antall søk på navnet, så vant Harris klart over Biden, Sanders og Buttigieg, selv om den sistnevnte hadde den høyeste «toppen». Det viser tall fra Google Trends.

VIL GJENTA SEG EN GANG TIL: Neste gang demokratene skal gjennomføre debatt, så vil det fortsatt være mange med, men så vil det bli færre. Foto: MIKE SEGAR / Reuters

Hva skjer videre?

30. og 31. juli vil nye runder med debatter bli gjennomført. Kravene for å kunne stille vil være de samme som nå.

I september vil dette endre seg. For å være med i debatten, må kandidatene blant annet bevise at de har støtte fra minst 130.000 givere. De må også få minst to prosent oppslutning i nasjonale meningsmålinger.

Natt til i går debatterte de første ti kandidatene. Blant dem som leder på meningsmålingene, så var Elizabeth Warren den eneste som deltok.