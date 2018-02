Dette er ofrene for skolemassakren i Florida

19 år gamle Nikolas Cruz har tilstått å stå bak massakren ved sin tidligere skole i Parkland i Florida. Han er siktet for 17 drap.

De drepte var mellom 14 og 49 år gamle. 14 av dem var elever ved skolen, mens tre var ansatte.

– Vil bli savnet

En av dem var 17 år gamle Nicholas Dworet. For én uke siden fikk han et svømmestipend ved universitetet i Indianapolis, og hadde store drømmer for framtiden. Den unge svømmeren hadde logoen til Tokyo-OL som skjermsparer på datamaskinen, ifølge treneren Andre Bailey.

Gina Montalto (14) gikk første året på skolen.

Gina Montalto er en av de drepte. Foto: AP

– Hun var en smart, kjærlig, omtenksom og sterk jente som lyste opp alle rommene hun kom inn i. Hun vil bli savnet av hele familien i all framtid, skriver moren, Jennifer Montalto, på Facebook.

17 år gamle Joaquin Oliver ble amerikansk statsborger under en seremoni for bare ett år siden. Han flyttet fra Venezuela til USA da han var tre år gammel.

Savannah Azar gjemte seg for gjerningsmannen under skytingen på Marjory Stoneman Douglas High School onsdag. Du trenger javascript for å se video. Savannah Azar gjemte seg for gjerningsmannen under skytingen på Marjory Stoneman Douglas High School onsdag.

Fotballtrener beskyttet elevene

Aaron Feis spilte på skolens lag i amerikansk fotball fram til han gikk ut av skolen i 1999. 37-åringen kom tilbake tre år senere og ble assistenttrener på fotballaget samtidig som han jobbet som sikkerhetsvakt.

Fotballtrener Aaron Feis (37) etterlater seg en kone og en datter. Foto: AP

Feis, som etterlater seg kone og datter, skal ha vært den første som rykket ut etter at det ble slått alarm om hendelsen.

Han ble skutt da han beskyttet flere elever fra drapsmannen.

– Jeg var trener sammen med ham. Mine to gutter spilte for ham. Ungene i dette området elsket ham, sier sheriff Scott Israel i Broward-fylket.

Fakta om skolemassakren i Florida Ekspandér faktaboks 17 mennesker ble drept og 13 såret, to av dem kritisk, i skytemassakren på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i delstaten Florida 14. februar. Tolv av de drepte ble funnet inne i skolebygningen.

Gjerningsmannen er identifisert som 19 år gamle Nikolas Cruz, som ble utvist fra skolen i fjor.

Gjerningsmannen utløste brannalarmen og åpnet ild mot folk som strømmet ut i gangene kort tid før skoledagen var over.

Han var væpnet med et halvautomatisk AR-15-gevær som han hadde kjøpt på lovlig vis i Florida. Han var også utstyrt med gassmaske, røykgranater og ammunisjon.

Cruz ble pågrepet uten dramatikk i et rolig nabolag drøyt 3 kilometer fra skolen.

Han er siktet for 17 drap. Cruz og ble torsdag varetektsfengslet uten mulighet for kausjon. Ifølge forsvareren angrer han på det han har gjort.

Cruz var medlem av den rasistiske nasjonalistmilitsen Republic of Florida, som opplyser at 19-åringen handlet på egen hånd.

FBI ble varslet om Cruz i fjor da han hadde kommentert på YouTube at han ville bli en «profesjonell skoleskytter». På 19-åringens Instagram-konto lå det flere våpenbilder.

Cruz var foreldreløs og har tidligere fått behandling ved en psykiatrisk klinikk. (Kilder: AP, AFP)

– En helt

Den 35 år gamle geografilæreren Scott Beigel låste opp et klasserom, og ledet elever inn der etter at skytingen begynte. Deretter voktet han døren fra utsiden for å beskytte dem, og ble skutt, forteller elev Kelsey Friend til ABC.

Idrettsleder Chris Hixon etterlater seg to barn. Foto: Susan Stocker / AP

– Beigel var min helt, og han vil være helten min for alltid. Jeg er i live på grunn av ham.

Skolens idrettsleder, Chris Hixon, trente wrestlere og tok skolens baseballag til delstats- og nasjonale mesterskap i 2016. Han etterlater seg to barn.

De øvrige ofrene er Alyssa Alhadeff (14), Martin Duque Anguiano (14), Jaime Guttenberg (14), Luke Hoyer (15), Cara Loughran (14), Alaina Petty (14), Meadow Pollack (18), Helena Ramsay (17), Alexander Schachter (14), Carmen Schentrup (16) og Peter Wang (15).

– Angrer

Drapsmannen har fortalt etterforskerne at han hadde med seg flere magasiner med ammunisjon til skolen, og at han skjulte dem i en ryggsekk fram til han kom inn på området og begynte angrepet.

Melisa McNeil, som er oppnevnt som offentlig forsvarer for 19-åringen, sier hennes klient er lei seg og angrer. Hun forteller at han er fullt klar over hva som skjer.

– Men han er også bare et ødelagt menneske, sier hun.