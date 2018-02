– Da jeg hørte at hun var død gikk jeg helt i oppløsning. Hun var den søteste jenta. Hun fortjente ikke å dø på denne måten. Ingen gjorde det, sier førsteårselev Savannah Azar til NRK.

– Det er helt forferdelig, fortsetter hun.

Onsdag drepte 19 år gamle Nikolas Cruz 17 medelever og lærere på Marjory Stoneman Douglas High School i byen Parkland i Florida.

Torsdag ettermiddag møttes flere hundre elever, lærere og foreldre til en uoffisiell minneseremoni i en park like ved skolen, nøyaktig ett døgn etter at skytingen startet.

Flere gråt åpenlyst under den uoffisielle minneseremonien torsdag. Foto: Lars Os / NRK

– Hørte smell

Blant dem er Savannah Azar. Hun forteller at hun sto og snakket med læreren sin onsdag ettermiddag, og at de plutselig hørte rundt fem smell.

Læreren løp og lukket og sperret døra, og elevene fikk beskjed om å stille seg i et hjørne. Der satt de i rundt en halvtimes tid, før de hørte brannalarmen gå av.

– Han var i min etasje rundt 15 minutter senere. Jeg kunne høre ham skrike i gangen, og han gikk rundt og prøvde å åpne dører. Han prøvde å åpne døra der vi var, det var så skummelt, forteller Azar.

Savannah Azar gjemte seg inne i et klasserom under skoleskytingen i Parkland.

– Man er aldri forberedt på noe som dette, fortsetter hun.

Også venninnen hennes som ble drept var førsteårselev ved skolen. På spørsmål om hva som skal til for at noe lignende ikke kan skje igjen, er hun tydelig.

– Mer våpenkontroll, det er det. Ikke la mennesker som er mentalt forstyrret få tak i våpen.

Klokka 18 lokal tid skal det holdes en offisiell minneseremoni.

Alejandra Asera sier til NRK at gjerningsmannen var hyggelig, sjenert, men «annerledes i personligheten» enn resten av skolekameratene. Foto: Lars Os / NRK

– Annerledes enn oss

Flere av skolekameratene uttrykte til amerikanske og internasjonale medier at de ikke ble overrasket over at det var ham som kunne gjøre noe slikt.

Alejandra Azera deler det inntrykket, der vi møter henne utenfor skoleområdet.

– Nei, vi ble ikke forbauset over at det var ham. Så snart navnet han var blitt kjent etter skytingen, så visste vi at inntrykket var riktig.

– Han virket i utgangspunktet hyggelig, han var ikke ond eller noe slikt. Litt sjenert. Men han hadde noe i personligheten som var annerledes, han var annerledes enn oss, sier Alejandra.

Hennes kjæreste hadde felles fag sammen med drapsmannen.

– Jeg sa «du må være hyggelig med ham i tilfelle noe skjer. Jeg vil ikke at han skal gjøre noe mot deg».

Moren Mayeli er takknemlig for at datteren Alejandra kom fra den dramatiske hendelsen med livet i behold. Foto: Lars Os / NRK

Etterforsket av FBI

Lærerne ved skolen skal ha blitt varslet av skoleledelsen om problemer knyttet til Cruz sin oppførsel.

En av lærerne som hadde den foreldreløse 19-åringen som elev, forteller til amerikanske medier at det kom flere bekymringsmeldinger, og at han var identifisert som en mulig trussel for medelevene. Mange skal ha vært redd for ham.

Han skal ha skrytt av at han skjøt på blink i bakgården hvor han bodde, pratet om å drepe dy og poserte med våpen på sosiale medier.

Cruz skal også ha tatt med seg ammunisjon på skolen.

Alejandra ble fortalt at Nikolas Cruz ikke hadde lov til å ta med seg ryggsekk på skolen.

– Men vi visste ikke årsaken eller sammenhengen, sier Alejandra.

Bilde av evakueringen av elever etter at skytingen ved Marjory Stoneman Douglas High School hadde startet. Foto: Joe Raedle / AFP

Evakuerte etter «kode svart»

Også Alejandra befant seg inne i et klasserom på Marjory Stoneman Douglas High School da skytingen startet på slutten av skoledagen.

– Tidligere på dagen hadde vi hatt brannøvelse. Så plutselig gikk brannalarmen på ny. Deretter hørte vi skudd, det lignet fyrverkeri. Jeg har aldri hørt noe lignende tidligere. Så vi visste ikke om det var ekte eller ikke, eller om det var noe i sammenheng med det vi trodde var en brannøvelse.

– Men læreren jeg hadde sa «det er ingen brannøvelse, så vi må ta det på alvor og evakuere øyeblikkelig ». Vi handlet etter det som kalles «kode svart», som skal brukes hvis det er bombealarm. Da skal man evakuere øyeblikkelig. Vi fulgte læreren ut av bygningen – takk og pris – og vi ble reddet, forteller Alejandra.

En av hennes venner ble skutt i leggen, men skal etter forholdene ha det bra.

Presseoppbudet utenfor Marjory Stoneman Douglas High School er stort, etter en av de verste skoleskytingene i amerikansk historie. Foto: Lars Os / NRK

Rifle kjøpt lovlig

Den nå drapssiktede 19-åringen skal i fjor høst ha kommet med et utsagn på Youtube om at han aktet å bli en « profesjonell skoledrapsmann». Han signerte innlegget med eget navn.

FBI ble varslet om utsagnet av en privatperson, som også hadde tatt et skjermbilde av kommentaren. FBI satte i gang undersøkelser, men klarte ikke å identifisere eller lokalisere Cruz.

Ifølge polititjenestemenn skal Nikolas Cruz ha kjøpt riflen han brukte under skoleskytingen lovlig i forretningen Sunrise Tactical Supply.

19-åringen ble i dag fremstilt for fengsling uten kausjon, siktet for 17 tilfeller av overlagt drap. Forsvarer Gordon Weeks beskriver 19-åringen som en dypt forstyrret ung mann som har hatt psykiske problemer hele livet.