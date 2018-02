Kraftig nedgang i våpensalget under Trump

Våpenprodusenten Remington erklærte seg mandag konkurs etter en kraftig nedgang i våpensalget.

Remington har en over 200 år lang historie og produserte flere av våpnene som ble brukt i «Ville vesten».

Selskapet er kommet i krise på grunn av nedgang i våpensalget etter at Donald Trump tok over som president.

- De kaller det «Trump slump» (Trump-raset på norsk, red anm), sier professor ved New Yorks delstatsuniversitet i Cortland, Robert Spitzer, til The Guardian om det fallende salget.

Færre gjennomfører bakgrunnssjekk

I USA er det ingen samlet statistikk for hvor mange våpen som selges, men tall fra både våpenprodusenter og FBI peker mot en kraftig nedgang i våpensalget.

Antall personer som gikk gjennom en bakgrunnssjekk for å kunne kjøpe våpen ned med rundt ti prosent fra 2016 til 2017.

Det er den klart største nedgangen på 20 år, men likevel gikk over 25 millioner amerikanere gjennom en bakgrunnsssjekk i fjor.

Nedgang i salget

Mens private våpenprodusenter som Remington og Colt ikke oppgir salgstall, solgte børsnoterte produsenter langt færre våpen i fjor enn året før.

American Outdoor Brands, som produserer Smith & Wesson hadde en nedgang på 36 prosent i salget i fjor.

En annen håndvåpenprodusent, Sturm, Ruger & Com, hadde ifølge CNBC en nedgang på 22 prosent i salget fra 2. kvartal 2016 til samme periode i fjor.

President Donald Trump fikk stor applaus da han talte på NRAs årsmøte 28. april i fjor. Foto: Mike Stewart / AP

Første president siden Reagan

Nedgangen i salget kommer til tross for at Trump fremstår som den mest våpenvennlige presidenten i USA på lang tid.

Han ble i april i fjor den første presidenten siden Ronald Reagan som har talt til årsmøtet til den amerikanske våpenlobbyen National Rifle Association (NRA).

– Dere har en ekte venn og forkjemper i Det hvite hus. Frihet er ikke en gave fra regjeringen. Frihet er en gave fra Gud, sa presidenten da til stor jubel.

Smith & Wesson-revolvere vises frem på en våpenmesse i Las Vegas. Nedgangen i våpensalget var forutsett av investorer rett etter at Trump ble valgt 8.november 2016. I løpet av de tre første dagene etter presidentvalget raste aksjene i Smith & Wesson-produsenten raste med 25 prosent. Siden er kursene blitt ytterligere halvert. Foto: John Locher / AP

Er ikke redd for nye lover

Professor Spitzer har skrevet fem bøker om våpen og våpenkontroll og sier en del av nedgangen skyldes at mange kjøpte våpen under Obama fordi de var redd for et forbud.

Etter at Trump har tatt over er de ikke lenger redd for at det skal bli innført restriksjoner i kjøp av våpen.

Samtidig mener Spritzer at mange kjøpte våpen under Obama for å markere hvor de to politisk.

- Våpenkjøp har ikke bare blitt gjort fordi noen vil ha et nytt produkt eller frykter strengere restriksjoner, men for å vise sin motstand mot Obama, sier professoren.